McLaren е поредният производител, който обнови своето лого

McLaren е поредната марка, която преработи визуалната си идентичност, като представи обновен корпоративен логотип, който отдава почит на скромните ѝ корени в Нова Зеландия. Дълго преди компанията да се превърне в световна сила в моторните спортове и производител на елитни суперколи, името McLaren беше просто изписано над семейна бензиностанция в Ремуера, Окланд. Този оригинален надпис е вдъхновил пряко новия шрифт на марката, който заменя по-агресивния шрифт, въведен преди десетилетия, с изчистен, широк дизайн без серифи, характеризиращ се с уникална малка буква „C“, разположена върху дискретна подчертана основна линия.

Вместо да преследва съвременния минимализъм, като изтрива историческите си корени, най-новата еволюция на марката от Уокинг умишлено преплита миналото и настоящето. Емблематичният Speedmark, който от самото си въвеждане символизира аеродинамичната ефективност и вихрите на задното крило, остава основен идентификатор редом с традиционния мотив „Speedy Kiwi“. Този визуален език вече обхваща както McLaren Automotive, така и McLaren Racing, обединявайки разнородните клонове на бизнеса под едно единствено, признато в световен мащаб знаме, като същевременно разширява корпоративната палитра, за да включи историческите нюанси на наследството редом с характерния цвят Papaya Orange.

Тази мащабна корпоративна трансформация идва в решаващ момент, тъй като компанията се готви да излезе извън традиционните си граници като производител, специализиран изключително в спортни автомобили. Новопредставеният McL 6GT, прославен с това, че връща аналоговата ръчна скоростна кутия в марката, е първият серийно произвеждан модел, който носи обновения заден логотип. Освен специалните модели, насочени към феновете, по-широкото продуктово портфолио на McLaren ще претърпи фундаментална промяна, подчертана от значителни финансови ангажименти към производствената инфраструктура във Великобритания, за да се подкрепят предстоящите автомобили, включително дългоочаквания високопроизводителен SUV и потенциални конфигурации на „гранд турер“, предназначени да се съревнуват с традиционните конкуренти в неизследвани луксозни сегменти.