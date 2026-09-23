Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
McLaren е поредният производител, който обнови своето лого

McLaren е поредният производител, който обнови своето лого

23 Септември, 2026 10:35 329 1

  • mclaren-
  • лого-
  • емблема-
  • ново

Британската компания показа новата си емблема

McLaren е поредният производител, който обнови своето лого - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

McLaren е поредната марка, която преработи визуалната си идентичност, като представи обновен корпоративен логотип, който отдава почит на скромните ѝ корени в Нова Зеландия. Дълго преди компанията да се превърне в световна сила в моторните спортове и производител на елитни суперколи, името McLaren беше просто изписано над семейна бензиностанция в Ремуера, Окланд. Този оригинален надпис е вдъхновил пряко новия шрифт на марката, който заменя по-агресивния шрифт, въведен преди десетилетия, с изчистен, широк дизайн без серифи, характеризиращ се с уникална малка буква „C“, разположена върху дискретна подчертана основна линия.

McLaren е поредният производител, който обнови своето лого

Вместо да преследва съвременния минимализъм, като изтрива историческите си корени, най-новата еволюция на марката от Уокинг умишлено преплита миналото и настоящето. Емблематичният Speedmark, който от самото си въвеждане символизира аеродинамичната ефективност и вихрите на задното крило, остава основен идентификатор редом с традиционния мотив „Speedy Kiwi“. Този визуален език вече обхваща както McLaren Automotive, така и McLaren Racing, обединявайки разнородните клонове на бизнеса под едно единствено, признато в световен мащаб знаме, като същевременно разширява корпоративната палитра, за да включи историческите нюанси на наследството редом с характерния цвят Papaya Orange.

McLaren е поредният производител, който обнови своето лого

Тази мащабна корпоративна трансформация идва в решаващ момент, тъй като компанията се готви да излезе извън традиционните си граници като производител, специализиран изключително в спортни автомобили. Новопредставеният McL 6GT, прославен с това, че връща аналоговата ръчна скоростна кутия в марката, е първият серийно произвеждан модел, който носи обновения заден логотип. Освен специалните модели, насочени към феновете, по-широкото продуктово портфолио на McLaren ще претърпи фундаментална промяна, подчертана от значителни финансови ангажименти към производствената инфраструктура във Великобритания, за да се подкрепят предстоящите автомобили, включително дългоочаквания високопроизводителен SUV и потенциални конфигурации на „гранд турер“, предназначени да се съревнуват с традиционните конкуренти в неизследвани луксозни сегменти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    0 0 Отговор
    Дрън дрън. Новия шрифт е напълно в стилистиката на новите китайски електрички- големи, опростени и раздалечени букви.

    10:47 23.09.2026