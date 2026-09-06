BMW разкри историята на своята емблема, за да изкорени погрешно схващане

BMW използва социалните си мрежи, за да развенчае един от най-устойчивите митове в автомобилния свят, убеждението, че емблематичният ѝ синьо-бял кръг символизира въртяща се самолетна перка. Макар тази авиационна история да се вписва идеално в ранните корени на компанията като производител на авиационни двигатели, историците от Мюнхен поясниха, че интерпретацията не е възникнала в инженерния отдел, а в маркетинговия. Погрешното схващане произтича от печатна реклама от 1929 година, промотираща авиационни двигатели, в която емблемата е насложена върху въртящ се ротор, визуална кампания, подкрепена от вътрешно фирмено издание от 1942 година, което обществеността прие като буквално вдъхновение за дизайна.

В действителност емблемата, официално регистрирана в Германския регистър на търговските марки през октомври 1917 година, е прагматична синтеза на корпоративното наследство и баварската гордост. Когато „Bayerische Motoren Werke“ се развива от „Rapp Motorenwerke“, дизайнерите са запазиликръглия черен външен пръстен на „Rapp“, като заменят централния мотив с кон със синьо-белите държавни цветове на Бавария. Тъй като обаче местните закони за търговските марки по онова време строго забраняваха на търговските субекти да използват официални държавни символи в корпоративните лога, BMW е принудена да обърне цветовата последователност в четирите квадранта, създавайки шахматната подредба, която се запазва и до днес.

Емблемата прави своя дебют на пътя на две колела, украсявайки резервоара за гориво на мотоциклета BMW R 32 от 1923 година, шест години след регистрацията ѝ, преди да направи своя дебют в серийното производство на четириколесни автомобили с модела BMW 3/15 PS DA 2 седан от 1929 година. През изминалия век емблемата претърпя леки естетически промени, за да следва тенденциите в дизайна на Мюнхен – преминавайки от типография със златни акценти през 1917 година към по-изразени контури през 1933 година, по-светли сини нюанси през 1954-та и релефния 3D металически вид, въведен през 1997 година. След дебюта на плоското, прозрачно комуникационно лого през 2020 година, физическите емблеми на автомобилите продължават да усъвършенстват присъствието си върху каросерията, като моделът Neue Klasse iX3 се освобождава от вътрешния си хромиран пръстен, докато BMW преминава към своята следваща ера на електрифицирани автомобили.