Парламентът отхвърли исканията на опозицията за изслушване на министри

Мнозинството в пленарната зала не прие исканията на опозицията за изслушване на министри и включване на допълнителни точки при гласуването на седмичната програма на Народното събрание (НС).
Не бе прието предложението на ГЕРБ-СДС днес да бъде изслушана министърът на енергетиката Ива Петрова заради постъпила информация за предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез БЕХ в търсенето на нефт и газ в находището „Хан Аспарух“, блок 1.
Отхвърлено беше искането на „Възраждане“ като първа точка утре да бъдат изслушани МВР, Министерството на отбраната, ДАНС и ДАР във връзка с публично разпространена информация за провеждане на обучение на българска територия от чуждестранни инструктори от специални части на чуждестранни военнослужещи.
Не се прие и искането на Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ трета точка утре да бъде първото четене на промени в Закона за движение по пътищата.
Отхвърлено беше предложението на Божидар Божанов от „Демократична България“ като първа точка днес да бъде разгледан проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по отношение на резерва на горива.
Депутатите започват днес работа с обсъждането на първо четене на нов законопроект за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #3, #6
11:24 23.09.2026
2 Аре
Коментиран от #4
11:25 23.09.2026
3 Прав си!
До коментар #1 от "Кина":Партията на Румен Радев е партия гигант, за разлика миньончета партийки на Тиквата и Дебелото.
11:30 23.09.2026
4 Да де
До коментар #2 от "Аре":ама тази проста и крадлива герберска Тиква Борисов, да благодари на Румен Радев, че не е зад решетките.
Коментиран от #5
11:32 23.09.2026
5 Нема
До коментар #4 от "Да де":Нужда, защото Тиквата като крадеше имаше за всички от народа, а Радев краде само за БКП, а за народа - дране!
Коментиран от #7, #9
11:40 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лъжа
До коментар #5 от "Нема":Това е пълна лъжа, ГЕРБ крадеше за своите. Тиквата хвърляше през прозореца на джипката, Радев хвърля през прозореца на самолета. Пари, които не са техни. Пари които никога не са изкарвали с труда си. И парите падат при едни и същи олигарси и мафиоти.
11:51 23.09.2026
8 Кредит
11:53 23.09.2026
9 Да те светна по въпроса:
До коментар #5 от "Нема":Тиквата Борисов окраде пенсиите на възрастните ни родители.
11:55 23.09.2026