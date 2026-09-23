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Парламентът отхвърли исканията на опозицията за изслушване на министри

Парламентът отхвърли исканията на опозицията за изслушване на министри

23 Септември, 2026 11:21 614 9

  • парламент-
  • изслушване-
  • министри-
  • закон-
  • кредит

Депутатите започват днес работа с обсъждането на първо четене на нов законопроект за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет

Парламентът отхвърли исканията на опозицията за изслушване на министри - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мнозинството в пленарната зала не прие исканията на опозицията за изслушване на министри и включване на допълнителни точки при гласуването на седмичната програма на Народното събрание (НС).

Не бе прието предложението на ГЕРБ-СДС днес да бъде изслушана министърът на енергетиката Ива Петрова заради постъпила информация за предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез БЕХ в търсенето на нефт и газ в находището „Хан Аспарух“, блок 1.

Отхвърлено беше искането на „Възраждане“ като първа точка утре да бъдат изслушани МВР, Министерството на отбраната, ДАНС и ДАР във връзка с публично разпространена информация за провеждане на обучение на българска територия от чуждестранни инструктори от специални части на чуждестранни военнослужещи.

Не се прие и искането на Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ трета точка утре да бъде първото четене на промени в Закона за движение по пътищата.

Отхвърлено беше предложението на Божидар Божанов от „Демократична България“ като първа точка днес да бъде разгледан проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по отношение на резерва на горива.

Депутатите започват днес работа с обсъждането на първо четене на нов законопроект за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    5 7 Отговор
    Когато една власт управлява с мнозинство в парламента кибиците колкото и да се напъват са безполезни.!

    Коментиран от #3, #6

    11:24 23.09.2026

  • 2 Аре

    8 5 Отговор
    Честито! Бутнахте Борисов заради дъртите комунисти и ченгета от ДС, и сега ще ви доят безконтролно! Няма дори и да ви лъжат!9394

    Коментиран от #4

    11:25 23.09.2026

  • 3 Прав си!

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Партията на Румен Радев е партия гигант, за разлика миньончета партийки на Тиквата и Дебелото.

    11:30 23.09.2026

  • 4 Да де

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аре":

    ама тази проста и крадлива герберска Тиква Борисов, да благодари на Румен Радев, че не е зад решетките.

    Коментиран от #5

    11:32 23.09.2026

  • 5 Нема

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да де":

    Нужда, защото Тиквата като крадеше имаше за всички от народа, а Радев краде само за БКП, а за народа - дране!

    Коментиран от #7, #9

    11:40 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лъжа

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нема":

    Това е пълна лъжа, ГЕРБ крадеше за своите. Тиквата хвърляше през прозореца на джипката, Радев хвърля през прозореца на самолета. Пари, които не са техни. Пари които никога не са изкарвали с труда си. И парите падат при едни и същи олигарси и мафиоти.

    11:51 23.09.2026

  • 8 Кредит

    2 0 Отговор
    Заличете селчандурите с частните кредитни бюра и сложете под контрол банките. Банките поне минаха под контрола на ЕЦБ, но частните тарикати са под ничий контрол.

    11:53 23.09.2026

  • 9 Да те светна по въпроса:

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нема":

    Тиквата Борисов окраде пенсиите на възрастните ни родители.

    11:55 23.09.2026

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