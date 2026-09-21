Tesla отново събира депозити от 50 хиляди долара за покупка на несъществуващия Roadster

Tesla официално вдъхна нов живот на една от най-продължителните саги в бранша, като отново отвори онлайн портала си за резервации за дългоочаквания Roadster от второ поколение, изисквайки солиден финансов ангажимент от 50 000 долара само няколко седмици преди представянето. За да си осигурите място в опашката, се изисква незабавно, напълно възстановимо таксуване по кредитна карта в размер на 5 000 долара, последвано от банков превод на 45 000 долара, който трябва да бъде осчетоводен в рамките на десет дни, за да се финализира поръчката. Този ход повтаря точно същата финансова структура, приложена, когато този емблематичен спортен автомобил за първи път бе представен преди почти девет години през ноември 2017 година, като първоначалната група от ранни клиенти, направили депозити, все още чака производствен автомобил след поредица от многократни забавяния в графика.

Вниманието на компанията сега се пренасочва към нетрадиционно събитие за представяне, насрочено за 1 октомври близо до Уако, Тексас, организирано стратегически на тестова площадка за ракети на SpaceX. Изборът на мястото подчертава фокуса на ръководството върху театрално инженерно зрелище, подсилено от временното затваряне на въздушното пространство над съоръжението в Макгрегър и интензивните намеци за проектираните от SpaceX двигатели на студен газ. Макар ръководството да е обещало незабравимо шоу, което гарантира максимално вълнение, основните подробности относно окончателните дати за производство, официалните цени и първоначално рекламираните показатели за производителност – като пробег от 1000 километра и ускорение до 100 километра в час за по-малко от 1,9 секунди – остават очевидно непотвърдени в навечерието на представянето.

Скептицизмът в по-широките автомобилни среди остава осезаем, като пазарите за прогнози дават минимални шансове за реални доставки до клиентите преди края на 2026 година. Докато както дългогодишните вложители, така и новите инвеститори се подготвят за представянето във Уако, индустрията очаква да види дали Tesla ще премине от висококонцептуална зрелищност към конкретна производствена реалност, или дали толкова широко рекламираният флагман ще се сблъска с поредния епизод от закъснения по трудния си път към сглобяващата линия.