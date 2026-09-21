Porsche подготвя изцяло нов хиперкар с боксеров осмак

Porsche разработва нов изцяло самостоятелен суперавтомобил с вътрешнофирмено кодово наименование S1. Проектът се позиционира в сегмента от около 500,000 евро, като се очаква да заеме мястото на духовен наследник на емблематичния 918 Spyder.

Най-голямата сензация в този проект е изборът на задвижваща система. Въпреки глобалната индустриална трансформация към електрификация, инженерният екип разработва изцяло нов 8-цилиндров боксерен двигател. Този бензинов агрегат ще се отличава с уникален звуков профил и характер, напълно различен от класическите 6-цилиндрови боксери на емблемата 911.

За момента няма повече информация около проекта, но концепцията за подобен бензинов чудовищен двигател всъщност има своите корени в лабораториите на Щутгарт отпреди години, когато марката експериментираше с 5.0-литров twin-turbo flat-8 прототип върху шаси на Cayman. Подробности за новия проект S1 се очаква да бъдат представени официално пред инвеститорите по време на предстоящия Capital Markets Day на Porsche на 7 октомври, където компанията ще очертае новата си стратегия за фокусиране върху ексклузивни и силно лимитирани модели.