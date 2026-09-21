Varta изпадна в несъстоятелност след близо 140 години история

Историческият германски гигант в производството на батерии Varta преживявава най-тежката криза в 139-годишното си съществуване. Въпреки предишни опити за преструктуриране и подкрепа от публични фондове в размер на стотици милиони евро, компанията бе принудена да влезе в процедура по несъстоятелност под натиска на структурни проблеми, агресивна конкуренция и загубата на ключови партньори.

Основна роля за драматичния обрат изиграва решението на Apple да пренасочи поръчките си за микробатерийни клетки (използвани в устройства като AirPods) към значително по-евтини азиатски производители в Китай. Този тежък удар, комбиниран с дъмпинговите цени на китайските гиганти в сектора за съхранение на енергия и акумулатори, доведе до затваряне на производствени мощности в Германия (като завода в Ньордлинген) и застраши хиляди работни места в централата в Елванген и глобалните структури на компанията.

Процедурата засяга основно холдинговото дружество Varta AG, докато популярната дивизия за потребителски батерии (Varta Consumer Batteries) функционира като отделно юридическо лице и продължава своята оперативна дейност. В момента синдици, кредитори и потенциални инвеститори от автомобилния бранш преговарят за преструктуриране на останалите активи, докато Европа за пореден път се сблъсква с предизвикателството да запази технологичната си суверенност спрямо азиатския натиск.