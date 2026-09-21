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Varta изпадна в несъстоятелност след близо 140 години история

Varta изпадна в несъстоятелност след близо 140 години история

21 Септември, 2026 19:07 697 14

  • varta-
  • батерия-
  • батерии-
  • акумулатори

Компанията загуби някои от ключовите си партньори

Varta изпадна в несъстоятелност след близо 140 години история - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Историческият германски гигант в производството на батерии Varta преживявава най-тежката криза в 139-годишното си съществуване. Въпреки предишни опити за преструктуриране и подкрепа от публични фондове в размер на стотици милиони евро, компанията бе принудена да влезе в процедура по несъстоятелност под натиска на структурни проблеми, агресивна конкуренция и загубата на ключови партньори.

Основна роля за драматичния обрат изиграва решението на Apple да пренасочи поръчките си за микробатерийни клетки (използвани в устройства като AirPods) към значително по-евтини азиатски производители в Китай. Този тежък удар, комбиниран с дъмпинговите цени на китайските гиганти в сектора за съхранение на енергия и акумулатори, доведе до затваряне на производствени мощности в Германия (като завода в Ньордлинген) и застраши хиляди работни места в централата в Елванген и глобалните структури на компанията.

Процедурата засяга основно холдинговото дружество Varta AG, докато популярната дивизия за потребителски батерии (Varta Consumer Batteries) функционира като отделно юридическо лице и продължава своята оперативна дейност. В момента синдици, кредитори и потенциални инвеститори от автомобилния бранш преговарят за преструктуриране на останалите активи, докато Европа за пореден път се сблъсква с предизвикателството да запази технологичната си суверенност спрямо азиатския натиск.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евродебил

    29 3 Отговор
    Много добри новини!
    Значи все пак санкциите работят.

    19:11 21.09.2026

  • 2 Мелинда

    11 2 Отговор
    Добри батерии са. Някога като заредях уреда за женско щастие, караше по две седмици.

    Коментиран от #5, #8, #9

    19:12 21.09.2026

  • 3 И те

    5 3 Отговор
    ще се насочат към военното производство! Що батерии трябват за дроновете и дистанционните!

    19:14 21.09.2026

  • 4 розовите инджинери

    16 1 Отговор
    и счетоводители са способни на всичко

    19:14 21.09.2026

  • 5 А по колко

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мелинда":

    пъти на ден го ползваше? Или като му сложиш батерийките и караш докат свършат? 😍😚😍😲😮

    19:16 21.09.2026

  • 6 НВа

    2 6 Отговор
    Тъпо...
    Плащаш вярно двойно за акумулатор "Варта", но държи 10-12 години.
    Хубава опция е.
    Вярно, че и след 10 г. сигурно ще са само електрички колите, но все пак е супер да ги има.

    Коментиран от #12

    19:17 21.09.2026

  • 7 Евроджендър

    7 4 Отговор
    Голям кеф, почва се с фалитите

    19:20 21.09.2026

  • 8 Евгениии от трамвая

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мелинда":

    Ето не е само за женско щастие ма сестро

    19:20 21.09.2026

  • 9 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мелинда":

    Защо казваш "някога"? Вече не го ли ползваш тоз уред? Теоретично би трябвало някога да НЕ си го ползвала. С годините обаче... мераклиите намаляват и се налага да бъдат заместени с уред. Така го разбирам Аз. Ако греша, моля, поправи ме!

    19:23 21.09.2026

  • 10 факуса

    7 2 Отговор
    ха ха сбогом газпром,дойчостан капут

    19:23 21.09.2026

  • 11 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Северен поток и руски редки елементи,иначе ще садят германски картофи.Демократични.

    19:29 21.09.2026

  • 12 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "НВа":

    Евродебил,а?

    19:30 21.09.2026

  • 13 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Германците,благодарим ви Фон Пфайзер,Шолц,Меркел,Мерц !

    19:31 21.09.2026

  • 14 Санкциите ...

    0 0 Отговор
    ...работят, само не знам защо Щефан, Молеров и Хайнц още гледат как им съсипва живота розовите либералната...или поне щом те не скачат, какво част Мехмет, Абдул и Моконбо и ни ги погнат

    19:32 21.09.2026