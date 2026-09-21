Varta изпадна в несъстоятелност след близо 140 години история

Историческият германски гигант в производството на батерии Varta преживявава най-тежката криза в 139-годишното си съществуване. Въпреки предишни опити за преструктуриране и подкрепа от публични фондове в размер на стотици милиони евро, компанията бе принудена да влезе в процедура по несъстоятелност под натиска на структурни проблеми, агресивна конкуренция и загубата на ключови партньори.
Основна роля за драматичния обрат изиграва решението на Apple да пренасочи поръчките си за микробатерийни клетки (използвани в устройства като AirPods) към значително по-евтини азиатски производители в Китай. Този тежък удар, комбиниран с дъмпинговите цени на китайските гиганти в сектора за съхранение на енергия и акумулатори, доведе до затваряне на производствени мощности в Германия (като завода в Ньордлинген) и застраши хиляди работни места в централата в Елванген и глобалните структури на компанията.
Процедурата засяга основно холдинговото дружество Varta AG, докато популярната дивизия за потребителски батерии (Varta Consumer Batteries) функционира като отделно юридическо лице и продължава своята оперативна дейност. В момента синдици, кредитори и потенциални инвеститори от автомобилния бранш преговарят за преструктуриране на останалите активи, докато Европа за пореден път се сблъсква с предизвикателството да запази технологичната си суверенност спрямо азиатския натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евродебил
Значи все пак санкциите работят.
19:11 21.09.2026
2 Мелинда
Коментиран от #5, #8, #9
19:12 21.09.2026
3 И те
19:14 21.09.2026
4 розовите инджинери
19:14 21.09.2026
5 А по колко
До коментар #2 от "Мелинда":пъти на ден го ползваше? Или като му сложиш батерийките и караш докат свършат? 😍😚😍😲😮
19:16 21.09.2026
6 НВа
Плащаш вярно двойно за акумулатор "Варта", но държи 10-12 години.
Хубава опция е.
Вярно, че и след 10 г. сигурно ще са само електрички колите, но все пак е супер да ги има.
Коментиран от #12
19:17 21.09.2026
7 Евроджендър
19:20 21.09.2026
8 Евгениии от трамвая
До коментар #2 от "Мелинда":Ето не е само за женско щастие ма сестро
19:20 21.09.2026
9 Серсемин
До коментар #2 от "Мелинда":Защо казваш "някога"? Вече не го ли ползваш тоз уред? Теоретично би трябвало някога да НЕ си го ползвала. С годините обаче... мераклиите намаляват и се налага да бъдат заместени с уред. Така го разбирам Аз. Ако греша, моля, поправи ме!
19:23 21.09.2026
10 факуса
19:23 21.09.2026
11 Бай той Толстой
19:29 21.09.2026
12 Бай той Толстой
До коментар #6 от "НВа":Евродебил,а?
19:30 21.09.2026
13 ШЕФА
19:31 21.09.2026
14 Санкциите ...
19:32 21.09.2026