Хулио Иглесиас на 83: От разбитата футболна мечта до световна музикална легенда

Един от най-успешните испански изпълнители на всички времена – Хулио Иглесиас, навършва 83 години днес, 23 септември. Повече от половин век след началото на кариерата му неговият характерен глас и романтични балади остават разпознаваеми по целия свят, а житейската му история изглежда като сценарий за филм – от обещаващ футболист до певец с над 300 милиона продадени записи.

Хулио Хосе Иглесиас де ла Куева е роден на 23 септември 1943 г. в Мадрид. В младостта си музиката изобщо не е голямата му мечта. Той учи право и е вратар в юношеския отбор на „Реал Мадрид“, но тежка автомобилна катастрофа през 1963 г. преобръща живота му.

След инцидента Иглесиас прекарва дълго време във възстановяване, а именно тогава започва да свири на китара и да пише песни. Това, което първоначално е начин да запълва часовете на принудително обездвижване, постепенно се превръща в новото му призвание.

Големият пробив идва през 1968 г., когато печели фестивала в Бенидорм със своята песен „La vida sigue igual“. Само две години по-късно представя Испания на „Евровизия“ с „Gwendolyne“, която се превръща в международен успех.

Следва кариера, която малцина европейски изпълнители успяват да повторят. Хулио Иглесиас записва на множество езици и постепенно завладява пазарите в Европа, Латинска Америка, Азия и САЩ. Сред най-разпознаваемите му песни са „Hey!“, „Me olvidé de vivir“, „Manuela“, „Por el amor de una mujer“, „De niña a mujer“ и „La carretera“.

Особено важен момент настъпва през 1984 г. с англоезичния албум „1100 Bel Air Place“. В него влиза знаменитият дует с Уили Нелсън „To All the Girls I've Loved Before“, който помага на испанската звезда да достигне до огромна публика в Съединените щати.

През десетилетията Иглесиас работи и пее с някои от най-големите имена в световната музика, сред които Франк Синатра, Стиви Уондър, Даяна Рос, Барбра Стрейзънд, Стинг, Шарл Азнавур и Пласидо Доминго. Според официалната му биография продажбите му надхвърлят 300 милиона записа на 14 езика, а концертите му са гледани от повече от 60 милиона души на пет континента.

Иглесиас влиза и в историята на рекордите „Гинес“. През 1983 г. получава признание за огромните си международни продажби на различни езици, а три десетилетия по-късно е отличен като най-продавания латино изпълнител в света.

Любов, семейство и една музикална династия

Не по-малко внимание през годините привлича личният живот на испанския певец. През 1971 г. той се жени за Исабел Прейслер, която по-късно се превръща в една от най-известните светски фигури в Испания. От брака им се раждат Чабели, Хулио Иглесиас-младши и Енрике Иглесиас, който впоследствие изгражда собствена изключително успешна международна музикална кариера.

След раздялата с Прейслер певецът свързва живота си с нидерландския модел Миранда Рейнсбургер. Двамата имат пет деца и сключват брак през 2010 г.

Любопитното е, че музикалното наследство на фамилията продължава да живее и през 2026 г. Само дни преди 83-ия рожден ден на Хулио неговият син Хулио Иглесиас-младши обяви турне в испански театри, в което изпълнява класически песни на баща си. В интервю за El País той признава, че именно наблюдаването на баща му на сцената го е накарало да стане певец.

83-тият рожден ден идва в труден момент

Юбилеят на Хулио Иглесиас тази година обаче идва на фона на сериозен правен спор. Две негови бивши служителки подадоха през септември 2026 г. жалба пред испански съд, съдържаща обвинения за сексуално насилие, тормоз и трудова експлоатация, свързани с периода, когато са работили в негови имоти през 2021 г. Предишна жалба беше прекратена от испанската прокуратура поради въпроса за териториалната ѝ компетентност. Иглесиас отрича обвиненията. Към момента твърденията остават предмет на правна процедура и не представляват установена от съд вина.

В последните години самият певец води значително по-затворен живот и публичните му появи са редки. Официалният му сайт продължава да представя наследството от продължилата десетилетия кариера, но към момента не показва конкретни концертни дати за 2026 г.

Независимо от оттеглянето му от активния светски живот, мястото на Хулио Иглесиас в историята на популярната музика остава трудно оспоримо. От младия футболист, принуден след катастрофа да преосмисли бъдещето си, до изпълнителя, продал стотици милиони записи по света, неговият живот е белязан от един от най-необичайните обрати в историята на шоубизнеса.

На 83 години Хулио Иглесиас остава символ на испанската романтична музика и артист, чиито песни продължават да се предават между поколенията – включително и чрез собственото му семейство.