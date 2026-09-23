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Ювентус взе 17-годишен защитник от Цървена звезда

Ювентус взе 17-годишен защитник от Цървена звезда

23 Септември, 2026 11:34 458 0

  • ювентус-
  • цървена звезда-
  • матея лацманович-
  • световен футбол-
  • примавера

Матея Лацманович подписа до 2029 г. и ще започне в Примаверата срещу 1 милион евро.

Ювентус взе 17-годишен защитник от Цървена звезда - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ювентус финализира привличането на 17-годишния централен защитник Матея Лацманович от Цървена звезда, като за трансфера са платени 1 милион евро, съобщи Sportal.bg. Младият сърбин е подписал договор до 2029 година, а първите му стъпки в италианския клуб ще бъдат в Примаверата.

Лацманович е роден в Земун и е преминал през младежките формации на Цървена звезда. Публикацията го описва като стабилен централен защитник, който играе предимно с левия крак - детайл, който според текста е привлякъл вниманието на скаутите на Ювентус.

Първо в Примаверата

Вместо директно да попадне в първия състав, защитникът ще бъде включен в школата на Ювентус - Примаверата. Там ще работи под ръководството на Симоне Падоин, бивш футболист на Ювентус и на италианския национален отбор.

Това подсказва, че клубът гледа на Лацманович като на дългосрочна инвестиция, а не като на готов играч за основния състав още сега. Договорът до 2029 година е и максималният възможен срок за тийнейджър, което допълнително показва, че Ювентус е избрал да го обвърже за по-дълъг период.

Какво означава сделката

За Цървена звезда продажбата означава нов приход от футболист, израснал в школата на клуба, а за Лацманович - бърз скок към един от най-големите клубове в Европа.

Според Sportal.bg именно Ювентус е реагирал най-бързо в надпреварата за подписа му.

Източници: Sportal.bg


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