Китайският автомобилен пазар ще отбележи значителен спад в продажбите през 2026 година

Китайската автомобилна индустрия преминава през невиждан парадокс – докато производителите бълват нови модели с рекордни темпове, купувачите все по-рядко посягат към портфейлите си. Най-големият автомобилен пазар в света се изправя пред сериозно свиване през 2026 г., показателно за факта, че агресивната ротация на гамата вече не е достатъчна да поддържа досегашните извънредни нива на растеж.

Темпото, с което местните марки лансират продукти, е абсолютно небивало в световен мащаб. Само за първите пет месеца на годината у дома са качени на сцената фантастичните 542 нови модела – показател, равен на средно 3.6 премиери на ден. В пикови дни или по време на големите изложения бройката бързо набъбва; едва в средата на лятото бе отчетен ден с цели осем нови дебюта наведнъж.

Подобна динамика принуждава компаниите да сменят поколенията или да обновяват дизайна през едва няколко месеца, превръщайки доскорошните новости в остарели продукти с изключително кратък жизнен цикъл.

Въпреки тази дизайнерска и технологична инвазия, търговските резултати за страната сочат значителен спад. Сделките за нови автомобили в Китай отбелязват срив от 21%, а сегментът на електрическите превозни средства и plug-in хибридите губи 13% от реализацията си. Вълната засяга дори абсолютни лидери в electrification сектора като BYD, които отчитат 16% спад на продажбите си през първата половина от годината.

Катализатор за тази промяна е постепенно отпадане на държавните субсидии, които с години поддържаха пазара изкуствено нагрят. Същевременно голяма част от местните брандове – включително имена като Nio – дълго време преследваха обем на продажбите за сметка на рентабилността, подминавайки факта, че китайското домакинство вече е наситило нуждите си от личен транспорт.

Автомобилът отдавна не е лукс в азиатската страна, а масов продукт, при който първоначалното търсене отстъпва място на обичайната подмяна. Конкуренцията навлезе във фаза на канибализация, от която много от по-малките и финансово нестабилни производители трудно ще излязат без сериозни поражения.