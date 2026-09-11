Популярна испанска марка се завръща на пазара

Автомобилната индустрия продължава да доказва, че нито една марка не изчезва завинаги, като познатата от миналото испанска марка Galloper прави неочаквано завръщане на европейския пазар под новосъздадената компания Galloper Iberica. Вярна на своите корени като производител на лекотоварни автомобили с променена марка, възродената компания стартира двупосочна офанзива с пикап от среден клас и SUV с рама, като и двата модела се произвеждат в китайски заводи, но в голяма степен разчитат на познатите японски инженерни традиции.

Начело на гамата е Galloper Ayanet, който представлява премаркирана версия на архитектурата на Nissan Navara D23, докато неговият събрат, Galloper Gredos, е базиран на SUV-модела Nissan Terra. Оборудвани с минимални промени в екстериора, освен специфични надписи и отличителна номенклатура, и двата модела се произвеждат от китайската компания Anhui Coronet по лиценз от съвместното предприятие Zhengzhou Nissan. Под практичната ламарина обаче механичното сърце заменя стандартния си работен обем с 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, доставен от Mitsubishi, който развива 218 конски сили.

Мощността се предава към пътя чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия ZF, съчетана със сложна система за задвижване на четирите колела BorgWarner, допълнена с разпределителна кутия с бавни предавки и блокиращ заден диференциал, за да се гарантират офроуд възможности. Докато екстериорът на автомобилите запазва познатите за китайския пазар линии на Nissan, салоните са модернизирани с обширни сензорни екрани и съвременни цифрови функции. Galloper Iberica има за цел да подбие агресивно цените на утвърдените конкуренти на пазара, когато през октомври тази година отворят врати шоурумите в Испания, като пикапът Ayanet ще се предлага на достъпна цена от 26 000 евро, а Gredos от 39 000 евро.