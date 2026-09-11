Renault представи пикапа Niagara

Renault разширява присъствието си извън Европа с представянето на Niagara съвсем нов пикап от среден клас, проектиран изцяло за латиноамериканския пазар. Произвеждан в завод „Санта Исабел“ в Аржентина, автомобилът представлява повратна точка в амбициозната регионална стратегия за растеж на Renault, която предвижда пускане на пазара в Бразилия, Колумбия и съседните територии като част от по-широката инициатива за представяне на четиринадесет нови модела в световен мащаб до края на десетилетието. Вместо да се насочва към традиционните европейски сегменти, Niagara запълва празнината между здрав работен автомобил и кросоувър, ориентиран към семейството, макар че европейските купувачи, които се надяват да го открият в местните автосалони, ще останат с празни ръце.

С дължина 4,94 метра в конфигурацията със задвижване на четирите колела и 4,91 метра при задвижването на предните колела, Niagara остава малко под прага от пет метра, което го позиционира по-близо по дух до алтернативи, насочени към лайфстайла, отколкото към тежкотоварни търговски превозни средства. Каросерията съчетава традиционна пътническа кабина с функционален товарен отсек с обем 938 литра, с максимален полезен товар от 654 килограма, оборудван с вградени точки за закрепване и 12-волтов контакт. Просветът варира от 223 милиметра за варианта 4x2 до 233 милиметра за модела със задвижване на всички колела, който използва система по заявка, способна динамично да разпределя въртящия момент между предния и задния мост в зависимост от сцеплението с настилката. Въпреки солидния си вид и щедрите размери, автомобилът има скромна максимална допустима теглителна сила от 710 килограма, което подчертава фокуса му върху уикенд приключенията и градския комфорт, а не върху индустриалните задачи по теглене.

Под изваяния капак Renault е възприела прагматична стратегия за задвижващия агрегат, като използва 1,3-литров четирицилиндров двигател с директно впръскване и турбокомпресор, съвместим с регионалната система Flex Fuel. Двигателят развива 156 конски сили във версията с предно задвижване и леко увеличава мощността до 160 конски сили във версията със задвижване на всички колела, като и двата варианта предават максимален въртящ момент от 270 Нм чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия или шестстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Въпреки че в първоначалния график за пускане на пазара липсва електрифициран хибриден вариант, основната архитектура на автомобила е специално проектирана да поддържа бъдещи хибридни задвижващи системи. В основата на шасито е заложено многозвенно задно окачване, съчетано с четири вентилирани дискови спирачки, проектирани да потискат накланянето на каросерията и да осигуряват динамика на шофиране, характерна за леките автомобили.

Във вътрешността Niagara решително се отдалечава от спартанската практичност и се приближава към съвременния лукс на SUV-тата от C-сегмента. Пред водача се намира 10,2-инчов цифров приборен панел, съчетан с централен 10,1-инчов сензорен екран, на който работи софтуерният пакет OpenR Link, който интегрира вградените Google Maps, Google Play Store и усъвършенствано гласово управление чрез изкуствения интелект Google Gemini. Практичността е допълнително подобрена чрез интелигентното разпределение на пространството в кабината, включващо 200 милиметра пространство за коленете на задните седалки, скрито отделение за багаж с обем 36 литра зад седалките от втория ред и луксозни детайли като многоцветно осветление на интериора и предлагани като опция предни седалки с електрическо регулиране. Подкрепен от изчерпателен набор от системи за активна безопасност – включително адаптивен круиз контрол с функция „stop and go“, асистент за поддържане на лентата и 360-градусова камера за паркиране – Niagara се позиционира като универсален спътник в ежедневието, специално пригоден за южноамериканските пътища.