Европа залага на хибриди, България с двуцифрен ръст в продажбите на нови коли

Европейският пазар на нови автомобили демонстрира стабилно възстановяване през май, отчитайки ръст от 3,6% спрямо същия месец на миналата година. Според официалните данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), общият брой на регистрациите в Европейския съюз, страните от ЕАСТ и Обединеното кралство е достигнал 1 152 523 екземпляра.
Основните двигатели на растежа на континента се оказаха Италия с впечатляващ скок от 7,6% и Франция с +3,7%. На другия полюс е Германия, която постигна символично увеличение от едва 0,1%, докато Испания остана единственият голям пазар в червената зона със спад от 0,8%.
Голямата новина идва от лагера на технологиите за задвижване, където се наблюдава сериозна структурна промяна. Напълно електрическите превозни средства (BEV) вече заемат стабилен дял от 20% от общия пазар за първите пет месеца на годината с над 950 000 регистрации. Този бум е подкрепен от изключително силното представяне на батерийните модели в Италия (+75,7%), Франция (+55,4%) и Германия (+40,9%).
Въпреки офанзивата на тока, хибридите (HEV) запазват лидерската си позиция като най-предпочитан избор сред европейските купувачи, държейки 37,8% пазарен дял с близо 1,8 милиона доставени автомобила от началото на годината. Plug-in хибридите (PHEV) също бележат ръст до 9,7% от общия обем, като основен принос за това има италианският пазар със скок от цели 84,9%.
Тази вълна от електрификация се случва директно за сметка на конвенционалните двигатели с вътрешно горене. Продажбите на бензинови автомобили са се сринали с 18,2%, което свива пазарния им дял до 22,4%. Дизелът продължава своето свободно падане с понижение от 16,6% и вече заема едва 7,6% от пазара. Така сумарният дял на бензиновите и дизеловите модификации е спаднал до 30,1%, докато година по-рано те са заемали 38% от европейските регистрации.
При производителите Volkswagen Group запазва лидерската си позиция на Стария континент, следван от мегаконцерна Stellantis и Renault Group. Голямата изненада обаче идва от бързо развиващите се марки като BYD, Chery, Tesla и Leapmotor, които бележат сериозни пазарни ръстове, докато традиционни играчи като Ford и Nissan записват сериозни спадове в продажбите си на европейска почва.
На този фон българският пазар на нови леки автомобили показва още по-сериозна динамика, като изпреварва средноевропейския темп на растеж. По данни на ACEA, през май у нас са регистрирани 4293 нови превозни средства, което представлява солиден ръст от 11,5% спрямо същия месец на миналата година.
С това общият обем за първите пет месеца на годината у нас достига точно 20 500 бройки (+5,3%). Интересна е и структурната промяна в предпочитанията на родните купувачи. Въпреки че бензиновите модификации остават пазарен лидер в абсолютни стойности, конвенционалните хибриди (HEV) записват внушителен трицифрен скок от 143,3% на месечна база (292 единици), а изцяло електрическите модели (BEV) бележат ръст от 86,6% с 362 регистрации, с което завоюват рекорден за страната пазарен дял от 8,4% за месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Летец Пешеходец
14:37 26.06.2026
2 Пазара
Коментиран от #5
14:43 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сър Мастър Бейтс
До коментар #2 от "Пазара":Бих добавил и рент-а-кар компаниите. Без тях, ако производителите разчитат на частни продажби, са живи загинали. А иначе продажбите на нови коли в БГ са впечатлителни - 20к коли за 5 месеца.. страшна работа. В Париж се регистрират 25-35к коли на месец...
15:09 26.06.2026
6 Те ти ми такива
Трябва да има законова процедура за системно разчистване на трошляка и отпадъка. Аудита маудита в които се вози една единствена вози мърла 10 000-20 000 лева данък. Веднъж на 2-3 месеца всички всички коли или да се преместят или за старо желязо. Забрана за паркиране на общински места на автомобили над 2 тона в извънработно време.
15:15 26.06.2026
7 млад еврас
15:32 26.06.2026