Европа залага на хибриди, България с двуцифрен ръст в продажбите на нови коли

Европейският пазар на нови автомобили демонстрира стабилно възстановяване през май, отчитайки ръст от 3,6% спрямо същия месец на миналата година. Според официалните данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), общият брой на регистрациите в Европейския съюз, страните от ЕАСТ и Обединеното кралство е достигнал 1 152 523 екземпляра.

Основните двигатели на растежа на континента се оказаха Италия с впечатляващ скок от 7,6% и Франция с +3,7%. На другия полюс е Германия, която постигна символично увеличение от едва 0,1%, докато Испания остана единственият голям пазар в червената зона със спад от 0,8%.

Голямата новина идва от лагера на технологиите за задвижване, където се наблюдава сериозна структурна промяна. Напълно електрическите превозни средства (BEV) вече заемат стабилен дял от 20% от общия пазар за първите пет месеца на годината с над 950 000 регистрации. Този бум е подкрепен от изключително силното представяне на батерийните модели в Италия (+75,7%), Франция (+55,4%) и Германия (+40,9%).

Въпреки офанзивата на тока, хибридите (HEV) запазват лидерската си позиция като най-предпочитан избор сред европейските купувачи, държейки 37,8% пазарен дял с близо 1,8 милиона доставени автомобила от началото на годината. Plug-in хибридите (PHEV) също бележат ръст до 9,7% от общия обем, като основен принос за това има италианският пазар със скок от цели 84,9%.

Тази вълна от електрификация се случва директно за сметка на конвенционалните двигатели с вътрешно горене. Продажбите на бензинови автомобили са се сринали с 18,2%, което свива пазарния им дял до 22,4%. Дизелът продължава своето свободно падане с понижение от 16,6% и вече заема едва 7,6% от пазара. Така сумарният дял на бензиновите и дизеловите модификации е спаднал до 30,1%, докато година по-рано те са заемали 38% от европейските регистрации.

При производителите Volkswagen Group запазва лидерската си позиция на Стария континент, следван от мегаконцерна Stellantis и Renault Group. Голямата изненада обаче идва от бързо развиващите се марки като BYD, Chery, Tesla и Leapmotor, които бележат сериозни пазарни ръстове, докато традиционни играчи като Ford и Nissan записват сериозни спадове в продажбите си на европейска почва.

На този фон българският пазар на нови леки автомобили показва още по-сериозна динамика, като изпреварва средноевропейския темп на растеж. По данни на ACEA, през май у нас са регистрирани 4293 нови превозни средства, което представлява солиден ръст от 11,5% спрямо същия месец на миналата година.

С това общият обем за първите пет месеца на годината у нас достига точно 20 500 бройки (+5,3%). Интересна е и структурната промяна в предпочитанията на родните купувачи. Въпреки че бензиновите модификации остават пазарен лидер в абсолютни стойности, конвенционалните хибриди (HEV) записват внушителен трицифрен скок от 143,3% на месечна база (292 единици), а изцяло електрическите модели (BEV) бележат ръст от 86,6% с 362 регистрации, с което завоюват рекорден за страната пазарен дял от 8,4% за месеца.