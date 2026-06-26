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Европа залага на хибриди, България с двуцифрен ръст в продажбите на нови коли

Европа залага на хибриди, България с двуцифрен ръст в продажбите на нови коли

26 Юни, 2026 14:15 881 7

  • нови автомобили-
  • продажби-
  • европа-
  • българия

Пазарът отчита стабилно възстановяване през май, докато бензинът и дизелът губят позиции за сметка на тока

Европа залага на хибриди, България с двуцифрен ръст в продажбите на нови коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският пазар на нови автомобили демонстрира стабилно възстановяване през май, отчитайки ръст от 3,6% спрямо същия месец на миналата година. Според официалните данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), общият брой на регистрациите в Европейския съюз, страните от ЕАСТ и Обединеното кралство е достигнал 1 152 523 екземпляра.

Основните двигатели на растежа на континента се оказаха Италия с впечатляващ скок от 7,6% и Франция с +3,7%. На другия полюс е Германия, която постигна символично увеличение от едва 0,1%, докато Испания остана единственият голям пазар в червената зона със спад от 0,8%.

Голямата новина идва от лагера на технологиите за задвижване, където се наблюдава сериозна структурна промяна. Напълно електрическите превозни средства (BEV) вече заемат стабилен дял от 20% от общия пазар за първите пет месеца на годината с над 950 000 регистрации. Този бум е подкрепен от изключително силното представяне на батерийните модели в Италия (+75,7%), Франция (+55,4%) и Германия (+40,9%).

Въпреки офанзивата на тока, хибридите (HEV) запазват лидерската си позиция като най-предпочитан избор сред европейските купувачи, държейки 37,8% пазарен дял с близо 1,8 милиона доставени автомобила от началото на годината. Plug-in хибридите (PHEV) също бележат ръст до 9,7% от общия обем, като основен принос за това има италианският пазар със скок от цели 84,9%.

Тази вълна от електрификация се случва директно за сметка на конвенционалните двигатели с вътрешно горене. Продажбите на бензинови автомобили са се сринали с 18,2%, което свива пазарния им дял до 22,4%. Дизелът продължава своето свободно падане с понижение от 16,6% и вече заема едва 7,6% от пазара. Така сумарният дял на бензиновите и дизеловите модификации е спаднал до 30,1%, докато година по-рано те са заемали 38% от европейските регистрации.

При производителите Volkswagen Group запазва лидерската си позиция на Стария континент, следван от мегаконцерна Stellantis и Renault Group. Голямата изненада обаче идва от бързо развиващите се марки като BYD, Chery, Tesla и Leapmotor, които бележат сериозни пазарни ръстове, докато традиционни играчи като Ford и Nissan записват сериозни спадове в продажбите си на европейска почва.

На този фон българският пазар на нови леки автомобили показва още по-сериозна динамика, като изпреварва средноевропейския темп на растеж. По данни на ACEA, през май у нас са регистрирани 4293 нови превозни средства, което представлява солиден ръст от 11,5% спрямо същия месец на миналата година.

С това общият обем за първите пет месеца на годината у нас достига точно 20 500 бройки (+5,3%). Интересна е и структурната промяна в предпочитанията на родните купувачи. Въпреки че бензиновите модификации остават пазарен лидер в абсолютни стойности, конвенционалните хибриди (HEV) записват внушителен трицифрен скок от 143,3% на месечна база (292 единици), а изцяло електрическите модели (BEV) бележат ръст от 86,6% с 362 регистрации, с което завоюват рекорден за страната пазарен дял от 8,4% за месеца.

Европа залага на хибриди, България с двуцифрен ръст в продажбите на нови коли


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летец Пешеходец

    4 10 Отговор
    В клуба на богатите сме. Пари има и коли има. Не като по времето на "Соца", събираш половин живот за "Жигула" и чакаш да ти "излезе номера" 10-15 години. Е, "Запорожките", "Трабантите" и "Москвичите" бяха без ред или с малко чакане- за "цвят".

    14:37 26.06.2026

  • 2 Пазара

    6 3 Отговор
    се държи единствено на лизинговите служебни коли (Европа), които са Е или хибрид (все още), затова там има и ръст, а дизелаи бензин намаляват. Но извън това, продажбите са умрЕла работа

    Коментиран от #5

    14:43 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сър Мастър Бейтс

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пазара":

    Бих добавил и рент-а-кар компаниите. Без тях, ако производителите разчитат на частни продажби, са живи загинали. А иначе продажбите на нови коли в БГ са впечатлителни - 20к коли за 5 месеца.. страшна работа. В Париж се регистрират 25-35к коли на месец...

    15:09 26.06.2026

  • 6 Те ти ми такива

    5 2 Отговор
    Около няс има поне 10 зарязани автомобила и поне 10 дето се карат рядко. За сметка на това Ганчо си купува все по-грамадни лимузини и ги паркира една за две.

    Трябва да има законова процедура за системно разчистване на трошляка и отпадъка. Аудита маудита в които се вози една единствена вози мърла 10 000-20 000 лева данък. Веднъж на 2-3 месеца всички всички коли или да се преместят или за старо желязо. Забрана за паркиране на общински места на автомобили над 2 тона в извънработно време.

    15:15 26.06.2026

  • 7 млад еврас

    6 1 Отговор
    Европа си кара ДВГ, заигравките с електрички им хибриди вече намаляват, а и още не зная човек само с електричка, всеки има и едно ДВГ, е може и да има някой интусиаст само на електричка ама това само потвърждава правилото.

    15:32 26.06.2026