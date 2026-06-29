Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

Когато Audi реши да обнови своя флагман в SUV сегмента, очакванията винаги са високи. На родна земя новото Audi Q7 прави сериозна заявка да запази лидерските си позиции сред луксозните семейни всъдеходи, предлагайки перфектен баланс между дигитализация, пространство за до седем души и класическо V6 задвижване. Инголщат залага на еволюция в дизайна и сериозен скок в технологиите на борда, без да прави компромис с комфорта на дълъг път.

​Външният вид на модела е по-прецизиран и агресивен. Предната решетка Singleframe е получила нова структура, а основният акцент пада върху HD Matrix LED светлините с лазерна технология и възможност за избор на четири различни светлинни подписа през инфоразвлекателната система. Отзад OLED светлините не просто изглеждат впечатляващо, но имат и функция за безопасност – ако друг автомобил се приближи на по-малко от два метра до спрялото Audi Q7, всички диодни сегменти светват автоматично, за да предотвратят сблъсък.

​Под капака на българския пазар първоначално стъпват изпитаните шестцилиндрови трилитрови турбодизели, оборудвани с mild-hybrid технология за по-ниски емисии и оптимизиран разход. Базовата версия развива мощност от 245 к.с., докато по-мощният дизелов вариант предлага 299 к.с. И двата агрегата работят в синхрон с осемстепенна автоматична кутия tiptronic и постоянно задвижване на четирите колела quattro. Очаква се в началото на следващата година гамата да бъде допълнена от бензинови V6 TFSI мотори и plug-in хибридни модификации с увеличен пробег само на ток.

​Интериорът остава еталон за лукс и ергономия, като вече предлага разширена интеграция на популярни приложения като Spotify и Amazon Music директно в мултимедията на автомобила. Пространството в багажника варира от 780 литра при пет места до внушителните 1908 литра при сгънати задни седалки, което прави модела идеален за дълги семейни пътувания.

​Цените за България започват от 85 900 евро за версията с 245 к.с. По-мощният дизел с 299 к.с. стартира на родния ни пазар от 88 900 евро, като поръчките у нас вече са открити официално, а първите доставки към клиенти са планирани за есента.