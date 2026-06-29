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Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

29 Юни, 2026 14:09 2 070 6

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  • q7-
  • представяне-
  • българия

Моделът дебютира с два дизелови двигателя

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато Audi реши да обнови своя флагман в SUV сегмента, очакванията винаги са високи. На родна земя новото Audi Q7 прави сериозна заявка да запази лидерските си позиции сред луксозните семейни всъдеходи, предлагайки перфектен баланс между дигитализация, пространство за до седем души и класическо V6 задвижване. Инголщат залага на еволюция в дизайна и сериозен скок в технологиите на борда, без да прави компромис с комфорта на дълъг път.

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

​Външният вид на модела е по-прецизиран и агресивен. Предната решетка Singleframe е получила нова структура, а основният акцент пада върху HD Matrix LED светлините с лазерна технология и възможност за избор на четири различни светлинни подписа през инфоразвлекателната система. Отзад OLED светлините не просто изглеждат впечатляващо, но имат и функция за безопасност – ако друг автомобил се приближи на по-малко от два метра до спрялото Audi Q7, всички диодни сегменти светват автоматично, за да предотвратят сблъсък.

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

​Под капака на българския пазар първоначално стъпват изпитаните шестцилиндрови трилитрови турбодизели, оборудвани с mild-hybrid технология за по-ниски емисии и оптимизиран разход. Базовата версия развива мощност от 245 к.с., докато по-мощният дизелов вариант предлага 299 к.с. И двата агрегата работят в синхрон с осемстепенна автоматична кутия tiptronic и постоянно задвижване на четирите колела quattro. Очаква се в началото на следващата година гамата да бъде допълнена от бензинови V6 TFSI мотори и plug-in хибридни модификации с увеличен пробег само на ток.

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

​Интериорът остава еталон за лукс и ергономия, като вече предлага разширена интеграция на популярни приложения като Spotify и Amazon Music директно в мултимедията на автомобила. Пространството в багажника варира от 780 литра при пет места до внушителните 1908 литра при сгънати задни седалки, което прави модела идеален за дълги семейни пътувания.

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя

​Цените за България започват от 85 900 евро за версията с 245 к.с. По-мощният дизел с 299 к.с. стартира на родния ни пазар от 88 900 евро, като поръчките у нас вече са открити официално, а първите доставки към клиенти са планирани за есента.

Новото Audi Q7 стъпи на българска земя


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    Всички марки SUV взеха да заприличват на Дачия Дъстър.

    14:15 29.06.2026

  • 2 Тиква

    6 1 Отговор
    Уау, чалгарите се радват на всякакво вагенското недоразумение, колко масло гори? ,на 100.

    14:16 29.06.2026

  • 3 Хех

    3 0 Отговор
    Идеален за зърнари и пътищари (хасфалтаджии).

    14:18 29.06.2026

  • 4 Санкция

    3 0 Отговор
    Хюндай санта фе 🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    14:30 29.06.2026

  • 5 Всички

    0 0 Отговор
    "Всички диоди светват за да предотвратят сблъсък"!???

    14:33 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.