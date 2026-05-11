Българският пазар на нови коли уверено натиска газта

Докато големите играчи на континента се борят с променливи нива на търсене, родните шоуруми отчитат стабилен интерес, подхранван от обновяването на корпоративни автопаркове и засиления потребителски апетит към най-новите технологии на колела. Макар по абсолютен обем България все още да е далеч от гиганти като Германия и Великобритания, процентният ръст у нас подсказва за сериозно раздвижване в сектора и висок потенциал за развитие през 2026 година.

На върха на европейската пирамида за април традиционно се позиционира Германия, където са реализирани внушителните 249 200 сделки. Веднага след нея се нарежда темпераментната Италия със 155 200 регистрации, следвана плътно от пазара във Великобритания, който приключва месеца със 149 300 нови возила. Петицата се допълва от Франция и Испания, като иберийците успяват да пласират 106 900 единици. В този контекст, макар и в различен мащаб, българският пазар показва завидни темпове, които често надхвърлят средноевропейския ръст в процентно изражение.

Съгласно данните на GlobalData и ACEA (Европейската асоциация на автомобилните производители) за април 2026 година, в подредбата на най-големите автомобилни пазари на континента, България заема 20-о място в Европейския съюз. През април 2026 година на родна земя са реализирани 5 271 нови автомобила. Въпреки че по количество изоставаме от индустриалните гиганти, България се представя като истински „спринтьор“ в други категории: С ръст от близо 19% за месеца, страната ни се нарежда в Топ 5 на Европа по скорост на пазарно развитие.