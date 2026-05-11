Българският пазар на нови коли уверено натиска газта

Докато големите играчи на континента се борят с променливи нива на търсене, родните шоуруми отчитат стабилен интерес, подхранван от обновяването на корпоративни автопаркове и засиления потребителски апетит към най-новите технологии на колела. Макар по абсолютен обем България все още да е далеч от гиганти като Германия и Великобритания, процентният ръст у нас подсказва за сериозно раздвижване в сектора и висок потенциал за развитие през 2026 година.
На върха на европейската пирамида за април традиционно се позиционира Германия, където са реализирани внушителните 249 200 сделки. Веднага след нея се нарежда темпераментната Италия със 155 200 регистрации, следвана плътно от пазара във Великобритания, който приключва месеца със 149 300 нови возила. Петицата се допълва от Франция и Испания, като иберийците успяват да пласират 106 900 единици. В този контекст, макар и в различен мащаб, българският пазар показва завидни темпове, които често надхвърлят средноевропейския ръст в процентно изражение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буахахахаха
10:05 11.05.2026
2 ДрайвингПлежър
Иди си купи нещо 5-10 годишно, плати го кеш и си прибери парите и ще изкара повече отколкото днешните недоразумения!
Коментиран от #5, #7
10:11 11.05.2026
3 Какъв е този ръст?
Коментиран от #8
10:13 11.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ввв
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Най-добре казано,всичко след 2020-та е тотален леш,китайски таблети и евтини материали!
10:15 11.05.2026
6 А не бе! Ще се бавя!
10:15 11.05.2026
7 Тц, не става!
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Ами комшиите, какво ще кажат комшиите, колегите, роднините?
10:16 11.05.2026
8 Какъв? Такъв.
До коментар #3 от "Какъв е този ръст?":И в Европа Дачията е шампион. Това е разумен избор за хора, които си ценят парите. Те гласуват с портфейла си. Ти гласувай както искаш. Никой няма да ти попречи.
Коментиран от #12
10:17 11.05.2026
9 потребител
Коментиран от #10, #11, #13
10:18 11.05.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "потребител":Нали знаеш как се лови мишка :)
слагаш и 7 годишно сиренце :D
за такава гаранция, трябва или да са абсолютно убедени в качеството и надеждността на колата - прости ми ако имам съмнения. MG още "приживе" като британска марка не беше такъв рекордьор
... или да са убедени, че ще има ужасно много причини да си ползваш гаранцията, но те могат евтино да ти отстранят проблемите.... или знаят как да ти откажат гаранция и пак да са на печалба. Аз по-скоро бих заложил на тази вероятност.
Да не говорим, че "цената" на колата се пресмята със остатъчната и стойност след употреба - взимаш я "евтино", но вероятно след Х години ще я продаваш още по-евтино, защото трудно ще убедиш някой да купи китайка без гаранция.
В крайна сметка за половината пари може да си купиш 3-4 годишна кола от доказана марка. Но разбира се ако непременно искаш ти да си я конфигурираш и да и махнеш найлончетата - парите са си твои и може да си ги трошиш за каквито глупости решиш :)
Коментиран от #16
10:31 11.05.2026
11 Умната!!!
До коментар #9 от "потребител":Обърни внимание на цената на обслужването докато е в гаранция, Каско и др. такива подробности!👋
10:33 11.05.2026
12 някойситам
До коментар #8 от "Какъв? Такъв.":още забрави да добавиш, че дачия за тези хора, които не ги интерисува грам за безопасността и комфорта, ускорение, окачване и поведение на магистрала :Д не съм карал по-долна нова кола от дачия.
10:33 11.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрайвингПлежър
За половината от парите, които си решил да похарчиш.
И още нещо важно. Ти гледаш рекламата на това MG за колко беше 31 000 - само че рекламата не ти казва, че не е това реалната цена, на която ще го вземеш. От тук ще започнеш да слагаш екстри - колкото и да си скромен още 3 до 5 хил ще сложиш. После идват такси и застраховки по лизинага, някога си ще имаш още разходи по прехвърляне и нещата далеч не са толкова примамливи, като тия 100тина евро на месец, които ти дават.
Иди до шоурума им, огледай, разпитай и после порови в мобилето какво може да си вземеш за половината пари на това MG и като имаш алтернативите - реши. Но щом гледаш MG или Дачия в тоя ред на мисли - парите не ти извират от джоба и да спестиш едни 15 хил евро не е нещо от което ще си недоволен.
... и си мисля, че после ще ми благодариш :)
10:46 11.05.2026
16 Анонимен
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":А какво правиш, когато на доказаните марки им се срина качеството? От всички европейски коли Дачия е най-смислената, и не е защото е някакъв рекордьор по качество, лукс и екстри.
Коментиран от #17
10:49 11.05.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Анонимен":А защо си мислиш, че на китаеца качеството е високо :)
И защо си мислиш, че китаеца, които има 1 дилър в страната ще е по-лесен за употреба, че ще има части, когато ти потрябват.
Аз не съм казал, че ще вземеш по-безпроблемна кола - а че ще платиш половината от цената за същите проблеми. Но парите са си твои и като те е напънало - иди и зарадвай другаря Дзинпин :)
10:53 11.05.2026