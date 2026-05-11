Новини
Авто »
Българският пазар на нови коли уверено натиска газта

Българският пазар на нови коли уверено натиска газта

11 Май, 2026 10:00 796 17

  • нови автомобили-
  • пазар-
  • европа-
  • българия

През април данните демонстрират забележителна динамика

Българският пазар на нови коли уверено натиска газта - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато големите играчи на континента се борят с променливи нива на търсене, родните шоуруми отчитат стабилен интерес, подхранван от обновяването на корпоративни автопаркове и засиления потребителски апетит към най-новите технологии на колела. Макар по абсолютен обем България все още да е далеч от гиганти като Германия и Великобритания, процентният ръст у нас подсказва за сериозно раздвижване в сектора и висок потенциал за развитие през 2026 година.

На върха на европейската пирамида за април традиционно се позиционира Германия, където са реализирани внушителните 249 200 сделки. Веднага след нея се нарежда темпераментната Италия със 155 200 регистрации, следвана плътно от пазара във Великобритания, който приключва месеца със 149 300 нови возила. Петицата се допълва от Франция и Испания, като иберийците успяват да пласират 106 900 единици. В този контекст, макар и в различен мащаб, българският пазар показва завидни темпове, които често надхвърлят средноевропейския ръст в процентно изражение.

Съгласно данните на GlobalData и ACEA (Европейската асоциация на автомобилните производители) за април 2026 година, в подредбата на най-големите автомобилни пазари на континента, България заема 20-о място в Европейския съюз. През април 2026 година на родна земя са реализирани 5 271 нови автомобила. Въпреки че по количество изоставаме от индустриалните гиганти, България се представя като истински „спринтьор“ в други категории: С ръст от близо 19% за месеца, страната ни се нарежда в Топ 5 на Европа по скорост на пазарно развитие.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буахахахаха

    9 2 Отговор
    също като пазара на бетонни кутийки от първи януари насам

    10:05 11.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Изключая някои 100 хиляди + (лева) коли просто не виждам нищо, което да си заслужава да си обесиш на врата лизинг с всичките му тежести за трошлива нова кола!

    Иди си купи нещо 5-10 годишно, плати го кеш и си прибери парите и ще изкара повече отколкото днешните недоразумения!

    Коментиран от #5, #7

    10:11 11.05.2026

  • 3 Какъв е този ръст?

    5 3 Отговор
    Както измерихте?И какви коли се купуват?В България Дачията е шампион

    Коментиран от #8

    10:13 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ввв

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Най-добре казано,всичко след 2020-та е тотален леш,китайски таблети и евтини материали!

    10:15 11.05.2026

  • 6 А не бе! Ще се бавя!

    4 2 Отговор
    Защо ги печеля тези пари? Разбира се, че ще си купя нова кола. Няма да чакам да легна болен и тогава да харча.

    10:15 11.05.2026

  • 7 Тц, не става!

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ами комшиите, какво ще кажат комшиите, колегите, роднините?

    10:16 11.05.2026

  • 8 Какъв? Такъв.

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв е този ръст?":

    И в Европа Дачията е шампион. Това е разумен избор за хора, които си ценят парите. Те гласуват с портфейла си. Ти гласувай както искаш. Никой няма да ти попречи.

    Коментиран от #12

    10:17 11.05.2026

  • 9 потребител

    1 1 Отговор
    Харесал съм си една китайска МG, има си всичко като екстри и е със 7 години гаранция

    Коментиран от #10, #11, #13

    10:18 11.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "потребител":

    Нали знаеш как се лови мишка :)
    слагаш и 7 годишно сиренце :D

    за такава гаранция, трябва или да са абсолютно убедени в качеството и надеждността на колата - прости ми ако имам съмнения. MG още "приживе" като британска марка не беше такъв рекордьор

    ... или да са убедени, че ще има ужасно много причини да си ползваш гаранцията, но те могат евтино да ти отстранят проблемите.... или знаят как да ти откажат гаранция и пак да са на печалба. Аз по-скоро бих заложил на тази вероятност.

    Да не говорим, че "цената" на колата се пресмята със остатъчната и стойност след употреба - взимаш я "евтино", но вероятно след Х години ще я продаваш още по-евтино, защото трудно ще убедиш някой да купи китайка без гаранция.

    В крайна сметка за половината пари може да си купиш 3-4 годишна кола от доказана марка. Но разбира се ако непременно искаш ти да си я конфигурираш и да и махнеш найлончетата - парите са си твои и може да си ги трошиш за каквито глупости решиш :)

    Коментиран от #16

    10:31 11.05.2026

  • 11 Умната!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "потребител":

    Обърни внимание на цената на обслужването докато е в гаранция, Каско и др. такива подробности!👋

    10:33 11.05.2026

  • 12 някойситам

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв? Такъв.":

    още забрави да добавиш, че дачия за тези хора, които не ги интерисува грам за безопасността и комфорта, ускорение, окачване и поведение на магистрала :Д не съм карал по-долна нова кола от дачия.

    10:33 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Пробвах едно произволно търсене в мобилето, за съжаление 2та опита да кача пример са безуспешни, но на произволен принцип намерих една Хюндай Кона на 6 год и 36 хил км за 14 000 и една Мазда СХ30 2,0 мотор пак на 6 год и 140 хил за 17 000

    За половината от парите, които си решил да похарчиш.

    И още нещо важно. Ти гледаш рекламата на това MG за колко беше 31 000 - само че рекламата не ти казва, че не е това реалната цена, на която ще го вземеш. От тук ще започнеш да слагаш екстри - колкото и да си скромен още 3 до 5 хил ще сложиш. После идват такси и застраховки по лизинага, някога си ще имаш още разходи по прехвърляне и нещата далеч не са толкова примамливи, като тия 100тина евро на месец, които ти дават.

    Иди до шоурума им, огледай, разпитай и после порови в мобилето какво може да си вземеш за половината пари на това MG и като имаш алтернативите - реши. Но щом гледаш MG или Дачия в тоя ред на мисли - парите не ти извират от джоба и да спестиш едни 15 хил евро не е нещо от което ще си недоволен.

    ... и си мисля, че после ще ми благодариш :)

    10:46 11.05.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    А какво правиш, когато на доказаните марки им се срина качеството? От всички европейски коли Дачия е най-смислената, и не е защото е някакъв рекордьор по качество, лукс и екстри.

    Коментиран от #17

    10:49 11.05.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    А защо си мислиш, че на китаеца качеството е високо :)
    И защо си мислиш, че китаеца, които има 1 дилър в страната ще е по-лесен за употреба, че ще има части, когато ти потрябват.

    Аз не съм казал, че ще вземеш по-безпроблемна кола - а че ще платиш половината от цената за същите проблеми. Но парите са си твои и като те е напънало - иди и зарадвай другаря Дзинпин :)

    10:53 11.05.2026