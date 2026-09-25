Продава се оригиналния "Батмобил" от „Батман се завръща“

Световният пазар на колекционерски киноартефакти се подготвя за исторически рекорд, след като стана ясно, че оригиналният „хиро“ автомобил на Черния рицар ще излезе на търг. Става въпрос за легендарния Батмобил от култовата лента на Тим Бъртън „Батман се завръща“ (Batman Returns) от 1992 година, който се очаква да счупи ценовите рекорди за филмови превозни средства.

Търгът ще бъде организиран съвместно от аукционната къща Julien's Auctions и Turner Classic Movies на 23 ноември 2026 година, като предварителните експертни оценки сочат стряскаща сума между 5 и 7 милиона щатски долара. Ако автомобилът постигне тези прогнози, той официално ще надмине досегашния рекорд за най-скъп екранен автомобил, държан от оригиналния Batmobile от телевизионния сериал с Адам Уест от 60-те години, който бе продаден за 4.62 милиона долара през 2013 година.

Предлаганият екземпляр е основният главен автомобил („car #1“), използван в преобладаващата част от динамичните сцени и близките кадри по време на снимките на филма с участието на Майкъл Кийтън. Машината е с внушителната дължина от близо 6 метра и е изградена върху шаси, получено чрез комбинирането на две рами от Chevrolet Impala. Под драматичния корпус от фибростъкло в стил Арт Деко, в който се открояват предният отвор тип реактивна турбина и гигантските задни крила, се крие надежден американски V8 двигател, съчетан с тристепенна автоматична трансмисия.

Интересен детайл е, че след приключването на снимачния процес и появата си на премиерата през 1992 година, автомобилът е съхранен в автентичния си вид с оригиналното гланцово черно покритие, без да преминава през реставрации. Дълги години той бе сред основните експонати в известния автомобилен музей Marconi в Калифорния, а предстоящият му избор да се озове на живото наддаване със сигурност ще привлече вниманието на най-заможните колекционери в света.