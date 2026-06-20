Продават се два от най-култовите състезателни "опела"

Златната ера на Група Б, изпълнена с адреналин, се готви да заеме централно място в сърцето на търг във Великобритания. Докато историята редовно възхвалява революционното сцепление на Audi Quattro със задвижване на всички колела или конфигурацията със среден двигател на Peugeot 205 T16, традиционалистите на асфалта изпитват особено уважение към последния шедьовър от Рюселсхайм.

Следващия месец, в петък, 24 юли, върховното изражение на това наследство ще бъде пуснато на търг, когато Iconic Auctioneers ще открие наддаването за два изключително редки рали гиганта Opel Manta 400 с десен волан и заводска спецификация по време на престижния фестивал за исторически моторни спортове BRDC Classic на пистата „Силвърстоун“.

Замислена като строго специализирана хомологационна версия, за да затвърди позициите на Opel в бруталния свят на ралитата от 80-те години, Manta 400 е значително променена еволюция на стандартното купе Manta B. Инженерите са намалили теглото, като използват специални каросерийни панели от кевлар – включително вратите, капаците и агресивно разширените калници – за да сведе крайното състезателно тегло до едва 1 000 килограма.

За да се изправи срещу конкурентите си със задвижване на четирите колела, марката се обърна към специалистите по двигатели от Cosworth, за да разработят атмосферен 2,4-литров 16-клапан четирицилиндров двигател. Захранван от два карбуратора Weber, този високооборотен шедьовър развива до 275 конски сили , които се предават директно към задните колела. Въпреки че фабриката е произвела общо само 245 екземпляра в конфигурация „Works“, по-голямата част от тях са с ляво кормило за етапите в континентална Европа, като изключително малко фабрични екземпляри с дясно кормило, специално пригодени за уникалните изисквания на британските етапи са произведени.

Двата конкретни екземпляра, които ще бъдат предложени на търг, представляват абсолютния връх в историята на британското рали от 80-те години, като всеки от тях запазва легендарните цветове на „Andrews Heat for Hire“. Първият автомобил, носещ известната регистрационна табела ADZ 31, е именно колата, с която британската рали легенда Ръсел Брукс и неговият навигатор Майк Броуд печелят титлата в Британското рали първенство през 1985 година. Този конкретен автомобил излиза от четвърт век на съхранение при един-единствен собственик, като наскоро е преминал през пълна реставрация до гола каросерия, при която щателно са запазени оригиналният фабричен двигател „Cosworth“, последователната скоростна кутия и състезателният мост за тежки условия. Вместо да събира прах в частен трезор, този автомобил активно се използва из цяла Великобритания, като прави динамични участия на Race Retro, CarFest и Goodwood Festival of Speed.

Втората част от това зрелищно дуо е не по-малко емблематичният ADZ 4330. Първоначално управляван от трикратния британски рали шампион Джими Макрей по време на изтощителното рали „Lombard RAC“ през 1985 година, автомобилът по-късно преминава в ръцете на Ръсел Брукс, който с него печели убедителна обща победа на Уелското международно рали през 1987 година. Серията ѝ от победи продължава и през 1988 година, когато пилотите Стив Дейвис и Роджър Джоунс се възползватот балансираната динамика на задното задвижване, за да преодолеят предизвикателните етапи на ралито „Манкс“. След официалното ѝ оттегляне от състезателна дейност през 1989 година, колатапреминава през щателна реставрация, за да бъде върната към върховите си спецификации от 80-те години, като през следващите десетилетия се използва единствено като демонстрационен автомобил за исторически изложения на моторните спортове във Великобритания.

Iconic Auctioneers е определила еднаква премия за оценката на двата автомобила, като според прогнозите всеки от фабричните автомобили ще достигне минимална цена при приключване на търга от 180 000 лири (около 213 000 евро). Предвид огромното историческо значение на произхода и рядката възможност две „сестрински“ коли да се появят в една и съща зала, специализираните колекционери предвиждат, че ожесточена наддаване може лесно да изтласка крайните суми на сделката до 220 000 лири (около 260 000 евро) на кола.