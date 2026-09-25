Tesla отново привлече вниманието към Roadster (ВИДЕО)

Tesla отново заема централно място в автомобилните новини с дългоочакваното завръщане на един от най-обсъжданите проекти в съвременната индустрия. Американският производител на електромобили разпространи първия официален тийзър за серийната версия на второто поколение Tesla Roadster, загатвайки за предстоящата си официална премиера, насрочена за октомври месец тази година.

See you next week pic.twitter.com/BT52bGVxFu — Tesla (@Tesla) September 25, 2026

Новият кадър разкрива елегантен и изключително аеродинамичен силует на спортното купе, чиито линии заимстват множество решения от пилотната програма на компанията. Въпреки че през годините появата на модела беше многократно отлагана заради приоритетите на марката към масовите автомобили и роботакси услугите, от щаба в Остин потвърждават, че разработката на флагманския спортен автомобил е финализирана и тестовете на реални прототипи вървят към своя край.

Според предварителните обещания на главния изпълнителен директор Илън Мъск, серийният Roadster ще разполага с радикална динамика, включително ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от две секунди и опционален пакет SpaceX с ракетни технологии за още по-екстремно поведение. Очаква се събитието през октомври да разкрие окончателния интериор, техническите спецификации с реалния пробег и стартовите цени на дългочакания електрически суперкар.