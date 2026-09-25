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Тежки спорове в Братислава! Правителството на Роберт Фицо може да загуби крехкото си мнозинство в парламента

Тежки спорове в Братислава! Правителството на Роберт Фицо може да загуби крехкото си мнозинство в парламента

25 Септември, 2026 20:23 845 11

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • словашка национална партия

От месеци Фицо се опитва да потуши вътрешните борби в крайнодясната и проруски настроена Словашка национална партия

Тежки спорове в Братислава! Правителството на Роберт Фицо може да загуби крехкото си мнозинство в парламента - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Словашкото правителство може да загуби крехкото си мнозинство в парламента, предупреди премиерът Роберт Фицо, цитиран от "Ройтерс".

Причината е вътрешен спор в една от по-малките партии, които подкрепят кабинета.

От месеци Фицо се опитва да потуши вътрешните борби в крайнодясната и проруски настроена Словашка национална партия (SNS). Лидерът на партията Андрей Данко поиска смяната на министъра на околната среда Томаш Тараба, чиято кандидатура първоначално беше издигната именно от неговата партия.

От своя страна Тараба загатна, че след напускането на кабинета може да сформира нова група с други депутати от управляващата коалиция, което би лишило правителството на Фицо от мнозинство в НС.

"Това кадрово решение на SNS води до загуба на парламентарното мнозинство. Затова призовавам председателя на SNS и министъра на околната среда Томаш Тараба - които са декларирали подкрепа за това правителство - да предоставят гаранции за запазване на мнозинството", заяви Фицо.

Той обяви, че ще оттегли предложението си за освобождаване на Тараба, което е подадено към президента, ако в рамките на партията не бъде постигнато споразумение.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин 🇧🇬

    9 16 Отговор
    Българите обичаме Русия и руския народ нашите братя славяни антифашисти освободители и пазители на целия нормален Свят

    Коментиран от #5, #6, #8

    20:26 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спас

    11 5 Отговор
    Фицо е следващия, ами нашия кратун колко ще търпим?

    20:36 25.09.2026

  • 4 Люк

    7 5 Отговор
    Фицо ще даде фира.

    20:39 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин 🇧🇬":

    Българите обичаме България и мразим руските фашаги.

    20:40 25.09.2026

  • 7 Този е Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уникално":

    От максуддките"българи" на Коце.

    20:42 25.09.2026

  • 8 noмак

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин 🇧🇬":

    обичаш да си на анадолско чеверме

    Коментиран от #9

    20:59 25.09.2026

  • 9 666

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "noмак":

    ТАМ ЩЕ ЖИВЕЕ ПО - ДОБРЕ.

    21:16 25.09.2026

  • 10 Стенли

    0 1 Отговор
    Много интересно име ,Тараба, не казваха ли някъде така на оградата звучи ми познато 🤔, а относно боричкането за власт ,това го има навсясякъде

    21:24 25.09.2026

  • 11 Орбан

    0 0 Отговор
    Пътник е.

    21:27 25.09.2026

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