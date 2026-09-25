Тежки спорове в Братислава! Правителството на Роберт Фицо може да загуби крехкото си мнозинство в парламента

Словашкото правителство може да загуби крехкото си мнозинство в парламента, предупреди премиерът Роберт Фицо, цитиран от "Ройтерс".

Причината е вътрешен спор в една от по-малките партии, които подкрепят кабинета.

От месеци Фицо се опитва да потуши вътрешните борби в крайнодясната и проруски настроена Словашка национална партия (SNS). Лидерът на партията Андрей Данко поиска смяната на министъра на околната среда Томаш Тараба, чиято кандидатура първоначално беше издигната именно от неговата партия.

От своя страна Тараба загатна, че след напускането на кабинета може да сформира нова група с други депутати от управляващата коалиция, което би лишило правителството на Фицо от мнозинство в НС.

"Това кадрово решение на SNS води до загуба на парламентарното мнозинство. Затова призовавам председателя на SNS и министъра на околната среда Томаш Тараба - които са декларирали подкрепа за това правителство - да предоставят гаранции за запазване на мнозинството", заяви Фицо.

Той обяви, че ще оттегли предложението си за освобождаване на Тараба, което е подадено към президента, ако в рамките на партията не бъде постигнато споразумение.