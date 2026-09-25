Mazda залага здраво на бензина и на ДВГ

Докато голяма част от автомобилната индустрия през последните години трескаво обявяваше крайни срокове за пълна електрификация, японският производител Mazda продължава категорично да следва собствен и доста различен курс. В Хирошима нямат намерение скоро да изпращат двигателя с вътрешно горене в историята, тъй като са убедени, задвижването с фосилни горива все още притежава сериозен потенциал за развитие.

Стратегията на компанията разчита на гъвкав подход с множество паралелни решения, вместо на безусловно залагане единствено на батерии. Според Мориц Освалд, ръководител на продуктовото планиране в Mazda Europe, глобалният пазар далеч не е хомогенен, а нуждите на клиентите, зарядната инфраструктура и енергийният микс в региони като САЩ и Япония се различават коренно от тези в Европа. Именно затова отказът от бензина и дизела в краткосрочен план се определя от марката като неоправдан ход.

С тази си позиция японският бранд застава редом до гиганти като Toyota и BMW, които също отказват да затворят вратата пред конвенционалните агрегати. Историята показва, че марката винаги е плувала срещу течението — от използването на атмосферични мотори във времена на масов тунинг с турбокомпресори, през технологията Skyactiv-X, до емблематичните роторни двигатели, които наскоро се завърнаха като генератор на ток при електрическите модели с удължен пробег.

Инженерният бунт обаче не означава пълно игнориране на екологичните стандарти. Японската марка активно разработва следващото си поколение двигатели, наречено Skyactiv-Z. Новият 2,5-литров четирицилиндров атмосферичен агрегат се очаква да дебютира под капака на всъдехода CX-5 в края на 2027 г., куплиран с първата самостоятелно разработена от марката хибридна система. Целта е постигане на максимална топлинна ефективност и покриване на най-строгите екологични норми без загуба на мощност.

В същото време компанията не изключва напълно електрическата мобилност и използва съвместни предприятия в Китай за пускането на пазара на изцяло електрическите модели 6e и CX-6e. Чрез комбинирането на хибридни технологии, нови шестцилиндрови редови мотори и запазването на леки спортни икони като MX-5, инженерите от Хирошима целят да поддържат баланс между екологичните изисквания и удоволствието от класическото шофиране.