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Mazda залага здраво на бензина и на ДВГ

Mazda залага здраво на бензина и на ДВГ

25 Септември, 2026 12:19 547 2

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Инженерният бунтар от Хирошима не се отказва от ДВГ

Mazda залага здраво на бензина и на ДВГ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато голяма част от автомобилната индустрия през последните години трескаво обявяваше крайни срокове за пълна електрификация, японският производител Mazda продължава категорично да следва собствен и доста различен курс. В Хирошима нямат намерение скоро да изпращат двигателя с вътрешно горене в историята, тъй като са убедени, задвижването с фосилни горива все още притежава сериозен потенциал за развитие.

Стратегията на компанията разчита на гъвкав подход с множество паралелни решения, вместо на безусловно залагане единствено на батерии. Според Мориц Освалд, ръководител на продуктовото планиране в Mazda Europe, глобалният пазар далеч не е хомогенен, а нуждите на клиентите, зарядната инфраструктура и енергийният микс в региони като САЩ и Япония се различават коренно от тези в Европа. Именно затова отказът от бензина и дизела в краткосрочен план се определя от марката като неоправдан ход.

С тази си позиция японският бранд застава редом до гиганти като Toyota и BMW, които също отказват да затворят вратата пред конвенционалните агрегати. Историята показва, че марката винаги е плувала срещу течението — от използването на атмосферични мотори във времена на масов тунинг с турбокомпресори, през технологията Skyactiv-X, до емблематичните роторни двигатели, които наскоро се завърнаха като генератор на ток при електрическите модели с удължен пробег.

Инженерният бунт обаче не означава пълно игнориране на екологичните стандарти. Японската марка активно разработва следващото си поколение двигатели, наречено Skyactiv-Z. Новият 2,5-литров четирицилиндров атмосферичен агрегат се очаква да дебютира под капака на всъдехода CX-5 в края на 2027 г., куплиран с първата самостоятелно разработена от марката хибридна система. Целта е постигане на максимална топлинна ефективност и покриване на най-строгите екологични норми без загуба на мощност.

В същото време компанията не изключва напълно електрическата мобилност и използва съвместни предприятия в Китай за пускането на пазара на изцяло електрическите модели 6e и CX-6e. Чрез комбинирането на хибридни технологии, нови шестцилиндрови редови мотори и запазването на леки спортни икони като MX-5, инженерите от Хирошима целят да поддържат баланс между екологичните изисквания и удоволствието от класическото шофиране.


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  • 1 Патриарха

    1 0 Отговор
    Господ да ги поживи! Японците нека дойдат, да ги покръстя за това богоугодно дело!
    На многая летаааа...

    12:23 25.09.2026

  • 2 12345

    1 0 Отговор
    Електрическите коли нямат бъдеще за мен.те ще увредят околната среда много повече с батериите си от автомобили с двг.същото е като ядрената енергия на земята...може ядрен двигател да е подходящ за пътешествия в космоса ,но на земята тази енергия не е необходима!

    12:45 25.09.2026