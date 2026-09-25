Васил Тончев: Какво щеше да постигне Борисов, когато загубеше балотажа с Йотова? Неговата игра е друга

Виждам три кандидатпрезидентски двойки, които се открояват от другите. Всички останали са за екзотика и за пет минути слава, колкото да се покажат по телевизора. Такова мнение изрази социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев в ефира на Нова нюз.

Той подчерта, че в тази кампания настоящият държавен глава Илияна Йотова е безспорният фаворит, изтъквайки нейните политически качества и това, че следва ясна програма.

„Това, което защитава като платформа Йотова, е печелившо. Жалко е, че кампанията тръгна преждевременно в насока на очерняне, а не на идеи и политическо противоборство“, допълни социологът.

По думите на Тончев интересна ще бъде ролята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на изборите за президент.

„Борисов много добре разчита настроенията на хората. Той нямаше проблем да участва в изборите, тъй като имаше доста силни партийни кандидати като Росен Желязков, Делян Добрев и т.н. Но какво щеше да постигне, след като загубеше балотажа с Илияна Йотова? Според мен в тази игра Борисов ще иска да строи мостове и да бъде обединител. Така че няма да играе със „скрит играч“, защото няма такъв интерес. Ако електоратът не бъде призован да гласува за някого от кандидатите, той ще се отдръпне в голямата си част. Но и като цяло не очаквам да има прилив на гласове от ГЕРБ към Гюров и Кандев“, коментира Васил Тончев.

Според него няма да има съществена разлика дали на балотажа Илияна Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров или срещу Костадин Костадинов, допълвайки, че и в двата случая изборът е „предрешен“.

„Ако Гюров остане на трето място, това ще бъде силна позиция за Борисов. Ще има и възстановяване на позициите на „Възраждане“ на политическата сцена“, уточни той.

В заключение Тончев изрази скептицизъм, че данъчните промени на правителството на Румен Радев ще окажат някакво негативно влияние върху предизборната кампания на Илияна Йотова.