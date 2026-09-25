Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Васил Тончев: Какво щеше да постигне Борисов, когато загубеше балотажа с Йотова? Неговата игра е друга

Васил Тончев: Какво щеше да постигне Борисов, когато загубеше балотажа с Йотова? Неговата игра е друга

25 Септември, 2026 20:07 935 28

  • васил тончев-
  • избори-
  • президент-
  • илияна йотова

Няма да има съществена разлика дали на балотажа Илияна Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров или срещу Костадин Костадинов

Васил Тончев: Какво щеше да постигне Борисов, когато загубеше балотажа с Йотова? Неговата игра е друга - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждам три кандидатпрезидентски двойки, които се открояват от другите. Всички останали са за екзотика и за пет минути слава, колкото да се покажат по телевизора. Такова мнение изрази социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев в ефира на Нова нюз.

Той подчерта, че в тази кампания настоящият държавен глава Илияна Йотова е безспорният фаворит, изтъквайки нейните политически качества и това, че следва ясна програма.

„Това, което защитава като платформа Йотова, е печелившо. Жалко е, че кампанията тръгна преждевременно в насока на очерняне, а не на идеи и политическо противоборство“, допълни социологът.

По думите на Тончев интересна ще бъде ролята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на изборите за президент.

„Борисов много добре разчита настроенията на хората. Той нямаше проблем да участва в изборите, тъй като имаше доста силни партийни кандидати като Росен Желязков, Делян Добрев и т.н. Но какво щеше да постигне, след като загубеше балотажа с Илияна Йотова? Според мен в тази игра Борисов ще иска да строи мостове и да бъде обединител. Така че няма да играе със „скрит играч“, защото няма такъв интерес. Ако електоратът не бъде призован да гласува за някого от кандидатите, той ще се отдръпне в голямата си част. Но и като цяло не очаквам да има прилив на гласове от ГЕРБ към Гюров и Кандев“, коментира Васил Тончев.

Според него няма да има съществена разлика дали на балотажа Илияна Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров или срещу Костадин Костадинов, допълвайки, че и в двата случая изборът е „предрешен“.

„Ако Гюров остане на трето място, това ще бъде силна позиция за Борисов. Ще има и възстановяване на позициите на „Възраждане“ на политическата сцена“, уточни той.

В заключение Тончев изрази скептицизъм, че данъчните промени на правителството на Румен Радев ще окажат някакво негативно влияние върху предизборната кампания на Илияна Йотова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко е страхливец , като всяка

    13 3 Отговор
    Мутра, силни са само в групичка! Или да звучи по-мъжествено Групировка!

    Коментиран от #5

    20:12 25.09.2026

  • 2 Да,бе

    13 0 Отговор
    Няма друга игра освен още малко да оцелее,още малко да полежи върху кюлчетата и пачките...Пък,ако може да ги намаже със свинска мас и да ги изяде...Ех,сиромашийо,ех селска простотийо.

    20:15 25.09.2026

  • 3 Анонимен

    6 1 Отговор
    Нова е лъжлива заблуждава ТАМ са едни и същи А този какво го интересува Борисов Отишъл да сее омраза лъжи пропаганда

    20:17 25.09.2026

  • 4 Каква Йотова бе

    7 6 Отговор
    тя отдавна е извън класациите

    20:17 25.09.2026

  • 5 Прав си!

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боко е страхливец , като всяка":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, до никакъв балотаж нямаше да стигне.

    20:19 25.09.2026

  • 6 Анонимен

    10 5 Отговор
    И най важното избори има във ВенецуелаБългария е европейска държава Йотова цял живот на държавната хранилка Безсрамно е поведението и СРАМ ме е от тази

    20:19 25.09.2026

  • 7 Мара Джамбазовата Патка

    9 4 Отговор
    Йотова е бита карта, колкото и да я натрапвате.

    Коментиран от #10

    20:20 25.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хмм

    10 0 Отговор
    Той и сега нищо не постигна.

    Коментиран от #20

    20:23 25.09.2026

  • 10 1111

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мара Джамбазовата Патка":

    Йотова е следващият президент на България.

    20:24 25.09.2026

  • 11 А защо

    7 4 Отговор
    А защо всички ни втълпяват, че марионетната йотова, срам за България, ще бъде предпочитан избор на Българите? Комай пак всичко е нагласено като с радев, защитника на олигархията.

    Коментиран от #16

    20:25 25.09.2026

  • 12 Само плямпат

    9 1 Отговор
    видя ли социолог, бегам! Нито логика нито социо !

    20:25 25.09.2026

  • 13 Гошо

    7 2 Отговор
    Борисов в момента се върти и лута ,като селско куче което е забравило ,къде си е заровило кокала

    20:27 25.09.2026

  • 14 На хората не им стига мошеника

    2 4 Отговор
    ами набутвате и неговата подлога. Спрете се вече с тия манипулации. Проклетници!

    20:27 25.09.2026

  • 15 мнение

    5 4 Отговор
    Борисов изпусна и последния влак, за да се опита да стане президент. Годините си казват думата. Подозирам някакво задкулисие, затова че ГЕРБ не излъчи кандидат.

    Коментиран от #18

    20:30 25.09.2026

  • 16 Анонимен

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "А защо":

    Защото счупените машини вече са я назначили В Европа се гласува по пощата и с бюлетина Радев наложи със сила тези али бали Само в диктаторските държави ги има тези чупеняци

    20:30 25.09.2026

  • 17 Докато дъвчете ББ

    3 5 Отговор
    едно славяновско селяне ви врътка не с 200, а с много повече и ви набутва за президент и за още по-яко връткане секретарката си. Срам за йоцините балъци!

    Коментиран от #19

    20:35 25.09.2026

  • 18 никакво задкулисие

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "мнение":

    Квантовият лунатизъм го постави в безизходица. ⚛️⚛️⚛️⚛️
    Най-слабият политик на прехода, ако въобще може да се нарече политик...

    Коментиран от #23

    20:42 25.09.2026

  • 19 Вас вече ви видяхме!

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Докато дъвчете ББ":

    Йотова ще стане президент, защото има качества за позицията, каквито никой от вас нямаше.

    Коментиран от #25

    20:45 25.09.2026

  • 20 Илонка Сталер

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "хмм":

    Времето на Бойко премина апогея.Сега върви към заник.Няма и подръжка от ЕС и САЩ.Няма и качествени кадри вече.Те се преляха в други посоки.Там където са парите.В Герб парите секнаха.Така е в живота още от Троянската война.Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #21

    20:49 25.09.2026

  • 21 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Илонка Сталер":

    Не мога да се сетя за качествени негови кадри. Може ли да ми изброиш поне 5?

    20:52 25.09.2026

  • 22 Да бе

    2 3 Отговор
    Този и други като него не очаквали да има прилив на гласове от герб към гюров и кандев? Напротив. Две партии в парламента: герб и дсб на иван костов са в ЕНП. Та гербавите щв гласуват за гюров по команда от ЕНП.

    20:59 25.09.2026

  • 23 Грую

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "никакво задкулисие":

    Абе по Живково време кой ставаше пожарникар и милиционер?Индивиди не ставащи за нищо.Хора без професия.Тогава мисленето беше коренно различно от днес.Белезници бяхме виждали единствено по филмите,а оръжие в казармата и то тези които са били.Имаше и много "връзкари"които намираха начин да не служат

    21:01 25.09.2026

  • 24 Борисов

    0 2 Отговор
    нема връзки с Богота!

    21:03 25.09.2026

  • 25 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вас вече ви видяхме!":

    Йотова хахаха 10 години в европарламента 10 години в президенството и сега радев я назначава пожизнено Йотова е статукваджийка от бкпцола Драгойчева имала качества какви да лежи на държавната трапеза цял живот хахахахаха срам ме е от тази да се натиска за пожизнено лежане в президенството

    21:03 25.09.2026

  • 26 Идиоти,

    1 1 Отговор
    колко още сте готови да преглъщате от двата вещера! Мазохисти, за какъв дявол ви е дъртото леке! Чугунът си е чугун, това му е качеството. Съсипахте хората като овластихте червените олигарси. Даже не съзнавате какво зло причинихте.

    21:15 25.09.2026

  • 27 Дебил

    2 2 Отговор
    Този луд ли е - Желязков водопада и Добрев частното еликтрикарче, са си чиста проба айдуци. На Тиквата всичките му "кадри" са такива. За това се скри от изборите.

    21:18 25.09.2026

  • 28 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ГОЛЯМАТА ИЗН€НАДА НА т€зи "избори" Щ€ €, Ч€ €вро-дж€н дъ ри т€, О$ОБ€НО т€зи жив€€щи В ЧУЖБИНА Щ€ изб€рат гю рOFF- Ин флу €н $ъ ра ЗА р€зид€нт!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . у р в и И нато-дж€н д€ р .$ти!

    21:20 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове