Васил Тончев: Какво щеше да постигне Борисов, когато загубеше балотажа с Йотова? Неговата игра е друга

Виждам три кандидатпрезидентски двойки, които се открояват от другите. Всички останали са за екзотика и за пет минути слава, колкото да се покажат по телевизора. Такова мнение изрази социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев в ефира на Нова нюз.
Той подчерта, че в тази кампания настоящият държавен глава Илияна Йотова е безспорният фаворит, изтъквайки нейните политически качества и това, че следва ясна програма.
„Това, което защитава като платформа Йотова, е печелившо. Жалко е, че кампанията тръгна преждевременно в насока на очерняне, а не на идеи и политическо противоборство“, допълни социологът.
По думите на Тончев интересна ще бъде ролята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на изборите за президент.
„Борисов много добре разчита настроенията на хората. Той нямаше проблем да участва в изборите, тъй като имаше доста силни партийни кандидати като Росен Желязков, Делян Добрев и т.н. Но какво щеше да постигне, след като загубеше балотажа с Илияна Йотова? Според мен в тази игра Борисов ще иска да строи мостове и да бъде обединител. Така че няма да играе със „скрит играч“, защото няма такъв интерес. Ако електоратът не бъде призован да гласува за някого от кандидатите, той ще се отдръпне в голямата си част. Но и като цяло не очаквам да има прилив на гласове от ГЕРБ към Гюров и Кандев“, коментира Васил Тончев.
Според него няма да има съществена разлика дали на балотажа Илияна Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров или срещу Костадин Костадинов, допълвайки, че и в двата случая изборът е „предрешен“.
„Ако Гюров остане на трето място, това ще бъде силна позиция за Борисов. Ще има и възстановяване на позициите на „Възраждане“ на политическата сцена“, уточни той.
В заключение Тончев изрази скептицизъм, че данъчните промени на правителството на Румен Радев ще окажат някакво негативно влияние върху предизборната кампания на Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко е страхливец , като всяка
Коментиран от #5
20:12 25.09.2026
2 Да,бе
20:15 25.09.2026
3 Анонимен
20:17 25.09.2026
4 Каква Йотова бе
20:17 25.09.2026
5 Прав си!
До коментар #1 от "Боко е страхливец , като всяка":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, до никакъв балотаж нямаше да стигне.
20:19 25.09.2026
6 Анонимен
20:19 25.09.2026
7 Мара Джамбазовата Патка
Коментиран от #10
20:20 25.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хмм
Коментиран от #20
20:23 25.09.2026
10 1111
До коментар #7 от "Мара Джамбазовата Патка":Йотова е следващият президент на България.
20:24 25.09.2026
11 А защо
Коментиран от #16
20:25 25.09.2026
12 Само плямпат
20:25 25.09.2026
13 Гошо
20:27 25.09.2026
14 На хората не им стига мошеника
20:27 25.09.2026
15 мнение
Коментиран от #18
20:30 25.09.2026
16 Анонимен
До коментар #11 от "А защо":Защото счупените машини вече са я назначили В Европа се гласува по пощата и с бюлетина Радев наложи със сила тези али бали Само в диктаторските държави ги има тези чупеняци
20:30 25.09.2026
17 Докато дъвчете ББ
Коментиран от #19
20:35 25.09.2026
18 никакво задкулисие
До коментар #15 от "мнение":Квантовият лунатизъм го постави в безизходица. ⚛️⚛️⚛️⚛️
Най-слабият политик на прехода, ако въобще може да се нарече политик...
Коментиран от #23
20:42 25.09.2026
19 Вас вече ви видяхме!
До коментар #17 от "Докато дъвчете ББ":Йотова ще стане президент, защото има качества за позицията, каквито никой от вас нямаше.
Коментиран от #25
20:45 25.09.2026
20 Илонка Сталер
До коментар #9 от "хмм":Времето на Бойко премина апогея.Сега върви към заник.Няма и подръжка от ЕС и САЩ.Няма и качествени кадри вече.Те се преляха в други посоки.Там където са парите.В Герб парите секнаха.Така е в живота още от Троянската война.Нищо ново под слънцето.
Коментиран от #21
20:49 25.09.2026
21 хмм
До коментар #20 от "Илонка Сталер":Не мога да се сетя за качествени негови кадри. Може ли да ми изброиш поне 5?
20:52 25.09.2026
22 Да бе
20:59 25.09.2026
23 Грую
До коментар #18 от "никакво задкулисие":Абе по Живково време кой ставаше пожарникар и милиционер?Индивиди не ставащи за нищо.Хора без професия.Тогава мисленето беше коренно различно от днес.Белезници бяхме виждали единствено по филмите,а оръжие в казармата и то тези които са били.Имаше и много "връзкари"които намираха начин да не служат
21:01 25.09.2026
24 Борисов
21:03 25.09.2026
25 Анонимен
До коментар #19 от "Вас вече ви видяхме!":Йотова хахаха 10 години в европарламента 10 години в президенството и сега радев я назначава пожизнено Йотова е статукваджийка от бкпцола Драгойчева имала качества какви да лежи на държавната трапеза цял живот хахахахаха срам ме е от тази да се натиска за пожизнено лежане в президенството
21:03 25.09.2026
26 Идиоти,
21:15 25.09.2026
27 Дебил
21:18 25.09.2026
28 АНТИ-КОМУНИ$Т
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . у р в и И нато-дж€н д€ р .$ти!
21:20 25.09.2026