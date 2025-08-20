Над 60 емблематични филмови автомобила си търсят нов собственик

Музеят на филмови автомобили Rodz and Bodz, базиран в Колорадо, продава на търг повече от 60 от своите превозни средства и стотици предмети, свързани с филми и автомобили. Търгът е стъпка към финансирането на ново място, което собственикът Зак Лофърт предвижда като „потапящо музейно преживяване“, което ще дава усещането, че човек влиза в декор на филм. Музеят затвори врати на 3 август, за да се подготви за преустройството на имота в апартаменти и хотел.

Колекцията, която се продава, включва смесица от автомобили, използвани на екрана, и висококачествени реплики, като много от предметите се предлагат без начална цена. Сред най-интересните са Ford Gran Torino от 1974 година от филма „Starsky and Hutch“ от 2004 година, Cadillac Fleetwood от 1984 година, използван като Ecto-1 във филма „Ghostbusters“ от 2016 година, и няколко автомобила от поредицата „Fast and Furious“, включително Dodge Charger от 1970 година на Доминик Торето. Други уникални артикули включват възстановка на вана Mutt Cutts от „Dumb and Dumber“ и Rubble Racer от „The Flintstones“.

В допълнение към превозните средства, на търга се предлагат около 400 други артикула, като старинни бензинови помпи, табели и различни филмови реквизити, включително електрически стол, използван в „American Horror Story: Asylum“. Двудневният търг започва в петък, 22 август, а вторият ден се провежда на 23 август.