BMW представи iX4 - по-красива версия на iX3 със същите технологии

BMW разширява своето електрическо портфолио в рамките на иновативната архитектура „Neue Klasse“, представяйки официално дългоочаквания нов BMW iX4. Новото спортно SUV-купе съчетава познати технологични решения, елегантна линия на покрива и динамични характеристики, които утвърждават лидерската позиция на марката в сегмента на премиум електромобилите.

На пазарния старт, чиито първи доставки за клиенти са насрочени за март 2027 година, моделът ще се предлага в две основни модификации със задвижване xDrive. Базовата версия iX4 40 xDrive разполага с мощност от 374 конски сили и по-компактна батерия с капацитет 82.6 кВтч, осигуряваща пробег до 637 километра по цикъла WLTP. Стъпало по-нагоре се нарежда iX4 50 xDrive с мощност 469 конски сили и масивен акумулатор с капацитет 108.7 кВтч, благодарение на който пробегът достига до 828 километра с едно зареждане.

Малко по-късно през 2027 година гамата ще бъде коронясана от спортния флагман iX4 M60 xDrive, който ще предложи 612 конски сили и изключително динамично поведение. Благодарение на усъвършенстваната 800-волтова електрическа архитектура, моделите поддържат ултрабързо зареждане с пикова мощност до 400 кВт, което позволява възстановяването на стотици километри пробег за едва десет минути на подходяща станция.

Спрямо стандартното iX3, промените се забелязват главно в задната част, където моделът получава дизайн в стила на X6. Въпреки динамичния силует на купе, инженерите са успели да запазят високата практичност на купето с багажно пространство от 490 литра, разширяващо се до 1600 литра, както и допълнителен преден багажник (фрънк) от 58 литра за кабелите.