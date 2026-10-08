BMW представи iX4 - по-красива версия на iX3 със същите технологии

BMW разширява своето електрическо портфолио в рамките на иновативната архитектура „Neue Klasse“, представяйки официално дългоочаквания нов BMW iX4. Новото спортно SUV-купе съчетава познати технологични решения, елегантна линия на покрива и динамични характеристики, които утвърждават лидерската позиция на марката в сегмента на премиум електромобилите.
На пазарния старт, чиито първи доставки за клиенти са насрочени за март 2027 година, моделът ще се предлага в две основни модификации със задвижване xDrive. Базовата версия iX4 40 xDrive разполага с мощност от 374 конски сили и по-компактна батерия с капацитет 82.6 кВтч, осигуряваща пробег до 637 километра по цикъла WLTP. Стъпало по-нагоре се нарежда iX4 50 xDrive с мощност 469 конски сили и масивен акумулатор с капацитет 108.7 кВтч, благодарение на който пробегът достига до 828 километра с едно зареждане.
Малко по-късно през 2027 година гамата ще бъде коронясана от спортния флагман iX4 M60 xDrive, който ще предложи 612 конски сили и изключително динамично поведение. Благодарение на усъвършенстваната 800-волтова електрическа архитектура, моделите поддържат ултрабързо зареждане с пикова мощност до 400 кВт, което позволява възстановяването на стотици километри пробег за едва десет минути на подходяща станция.
Спрямо стандартното iX3, промените се забелязват главно в задната част, където моделът получава дизайн в стила на X6. Въпреки динамичния силует на купе, инженерите са успели да запазят високата практичност на купето с багажно пространство от 490 литра, разширяващо се до 1600 литра, както и допълнителен преден багажник (фрънк) от 58 литра за кабелите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сектант
Коментиран от #2
11:14 08.10.2026
2 Да ама не
До коментар #1 от "сектант":Тесла засега не може и да мечтае за 400 kW зареждане или 800 км пробег.
Tesla беше лидер по тези показатели, но между 2017 и 2020 , после ги задминаха , а Тесла още си стои там.
Коментиран от #5, #6, #8
11:34 08.10.2026
3 ккк
Коментиран от #4
11:48 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахаха
До коментар #2 от "Да ама не":Тесла не е нужно да си мечтае. Тесла има технологията да го прави. Просто за сега не е нужно, характеристиките на Тесла за достатъчни за сега, за добри продажби. Не само е важно скоростта на зареждане, разхода е също много важен, а там Тесла са лидер. Имат достатъчно голяма батерия, с достатъчно висока скорост на зареждане и доста нисък разход на енергия в сравнение с конкурентите.
11:57 08.10.2026
6 Хахахаха
До коментар #2 от "Да ама не":Да допълня - за парите си. БМВ предлага повече, но с цена минимум 60 процента от горе.
Коментиран от #9
11:58 08.10.2026
7 Реално
12:15 08.10.2026
8 Хахахаха
До коментар #2 от "Да ама не":Колко от зарядните в Европа и България са на 800 В и 400 кВт? Като зарядните са малко, защо ти е важно кола с тези характеристики? Зарядните на Тесла са на 400 В и даже има голяма част от коли, които са на 800 В и не могат да заряждат на зарядни на 400 В, което е много голям недостатък! Тогава си направо ограничен от към зарядни! А тези които могат да зареждат на 400 В зарядни, зареждат с много по-ниска скорост, защото преобразувателя на напрежението ги ограничава. Тогава примерно на зарядна от 400 кВ на 400 В, при кола с архитектура 800 В, може би зареждаш с 100 кВ, защото те ограничава преобразувателя в мощността. За това 800 В архитектурата в много случаи, за сега е проблем а не предимство.
12:17 08.10.2026
9 Грешката тесла
До коментар #6 от "Хахахаха":To няма място за сравнение на тесла с премиум марки като БМВ и Мерцедес. Теслата си е като клас фв и компания
Коментиран от #10, #11
12:46 08.10.2026
10 Хахахаха
До коментар #9 от "Грешката тесла":Че тя Тесла винаги там се е стремила бе пич. Тесла никога не е казвала, че са премиум. Те винаги са търсили масовия пазар. Те са там, където искат да са.
12:51 08.10.2026
11 Хахахаха
До коментар #9 от "Грешката тесла":БМВ IX3 с 800 волтова архитектура, зарежда със 150-155 кВт на 400 Волтова зарядна станция! А Тесла достига пикова мощност от 250 кВт.
12:52 08.10.2026