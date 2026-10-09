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Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

9 Октомври, 2026 13:10 3 308 1

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Наследникът на ID.4 също приема означението за електромобили

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Volkswagen официално представи новия електрически ID. Tiguan, който ще поеме ролята на ID.4 и ID.5, а ние имахме честта да се запознаем с колата още преди официалната ѝ премиера. Моделът ще излезе на европейските пазари в началото на 2027 година, като предварителните поръчки в Германия започват на 13 октомври с начална цена е 42 695 евро.

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

Електрическият SUV няма да замени изцяло името Tiguan, а ще се предлага паралелно с познатия модел с бензинови, дизелови и хибридни задвижвания. Така Volkswagen пренася едно от най-разпознаваемите си имена в електрическата си гама. Компанията посочва, че от Tiguan са произведени над 8,3 милиона автомобила.

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

В Европа ID. Tiguan ще се предлага с три конфигурации. Базовата версия използва батерия с капацитет 58,0 кВтч, електромотор с мощност 188 к.с. и задно предаване. Следва вариант със 77,0 кВтч, 281 к.с. и задно предаване, а върховата версия със същата батерия разполага с 295 к.с. и двойно предаване.

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

Според Volkswagen максималният пробег достига 600 км по цикъла WLTP, в зависимост от оборудването и задвижването. Батерията с капацитет 58,0 кВтч позволява теглене на ремарке с тегло до 1800 кг, а двете версии със 77,0 кВтч – до 2000 кг. Предният багажник предлага 32 литра, докато задното товарно пространство достига 534 литра.

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

Електрическият SUV поддържа и функция Vehicle-to-Load. Чрез адаптер PowerSocket батерията може да захранва външни устройства, включително електрическа скара или електрически велосипед.

Volkswagen променя значително интериора в отговор на критиките към сензорните управления в по-ранните модели от ID гамата. Ключовите функции, включително климатичната система, се управляват с физически бутони, а воланът също използва механични превключватели вместо чувствителни на допир повърхности.

Запознаваме ви първи с новия Tiguan (ВИДЕО)

Пред водача има 10-инчов дигитален приборен панел, а централният екран е с диагонал 15 инча. Като опция се предлага 12-инчов дисплей за предния пътник – решение, което за първи път се появява при европейски модел на Volkswagen. Новият режим „Ретро“ може да преобрази дигиталните прибори в стила на синьо-червеното табло от Golf IV. Централният екран показва и виртуален гараж с шест емблематични модела – Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg и Beetle.

Серийно ID. Tiguan ще разполага с управление с един педал. Сред допълнителните системи е Connected Travel Assist, който подпомага смяната на лентата на магистрала и разпознава светофари. Volkswagen посочва, че системата може автоматично да спре автомобила при червен сигнал.


Германия
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