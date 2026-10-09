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Германия може да позволи автопилота на Tesla на местно ниво

Германия може да позволи автопилота на Tesla на местно ниво

9 Октомври, 2026 18:38 457 0

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  • одобрение

Мъск посрещна решението в типично свой стил

Германия може да позволи автопилота на Tesla на местно ниво - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Германия може да изиграе ролята на стратегически преломен фактор в дългогодишната бюрократична сага около внедряването на усъвършенстваните системи за автономно управление на Tesla на територията на Стария континент. Министърът на транспорта в Берлин даде сериозна заявка за национално одобрение на технологията Full Self-Driving, предизвиквайки моментална реакция от страна на Мъск, който отговори лаконично на немски език с „Danke schön“.

Този ключов геополитически обрат има потенциала да преобърне баланса на силите в рамките на Европейския съюз, където редица държави все още подхождат крайно предпазливо към софтуерните решения на американския производител. За да се стигне до мащабно европейско одобрение чрез квалифицирано мнозинство, инициативата изисква подкрепата на поне 15 държави членки, представляващи 65 процента от населението на блока. С присъединяването на Германия и очакваното позициониране на Франция, които заедно формират над една трета от европейското демографско тегло, везните започват да се накланят в полза на технологията от Пало Алто.

Въпреки сериозните спорове около безопасността и ограниченията на системата, включително дискусионната възможност софтуерът да надвишава законовите ограничения на скоростта с до 10 процента, Берлин е склонен да разреши използването ѝ. За да се тушират регулаторните опасения относно маркетинговото подвеждане на потребителите, от американската компания са предложили компромисен вариант, преименувайки софтуера на „Tesla Assisted Driving“ в духа на пазарната си стратегия в Китай. Междувременно очакванията сочат, че официално гласуване на ниво Европейски съюз може да се състои най-рано в края на годината, докато пазари като Испания и Италия остават на изчакване.


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