Нискоемисионната зона в София отново влиза в сила на 1 декември и ще действа до 28 февруари 2027 г. включително. В Малкия ринг няма да могат да навлизат автомобили от първа и втора екогрупа, а в Големия ринг забраната остава само за превозни средства от първа екогрупа.

Това означава, че автомобил от втора екогрупа може да премине по граничен булевард като „Васил Левски“ или „Сливница“, но няма право да продължи навътре в Малкия ринг. Самите гранични улици и булеварди не са част от зоните и по тях могат да се движат автомобили от всички екогрупи.

Малкият ринг е между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“. Големият ринг обхваща по-широк периметър, очертан от булевардите „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „П. Яворов“, „Никола Й. Вапцаров“, „Х. Ибсен“, „П. Ю. Тодоров“, „И. Е. Гешов“ и „К. Величков“, както и улиците „Атанас Дуков“, „Люба Величкова“ и „Сребърна“.

Контролът се извършва чрез камери и специализиран софтуер, който проверява екологичната група на автомобила по регистрационния му номер. Ограниченията не важат за автомобили, чиито собственици имат постоянен адрес в зоната и валиден стикер за локално паркиране. Ако адресът е в един от двата ринга, но автомобилът няма такъв стикер, собственикът трябва да подаде заявление до Центъра за градска мобилност, за да бъде включен в списъка с изключения.

От режима са освободени и хората с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столичната община или от друга община в България. При карта, издадена от друга община, заявление се подава за всяко отделно посещение.

Големият ринг беше добавен към нискоемисионната зона през зимата на 2025–2026 година. По действащия график от 1 декември 2027 година и автомобилите от втора екогрупа ще бъдат ограничени в по-широкия ринг.

Столичната община отчита, че през сезон 2025–2026 г. нарушенията в Малкия ринг са били с около 92 000 по-малко спрямо предходния сезон, или спад от приблизително 42%.

В същото време общината обсъжда възможността нискоемисионната зона да започне да действа целогодишно, но за това ще са нужни решения на Столичния общински съвет. Кметът на София Васил Терзиев заяви: „Целогодишното ѝ прилагане би довело до още по-добри резултати.“

Преди пътуване през центъра водачите могат да проверят екогрупата на автомобила си в официалната справка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и да съобразят маршрута си с границите на двата ринга.