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България е сред лидерите в региона по доходи сред младите

България е сред лидерите в региона по доходи сред младите

27 Октомври, 2026 10:43 292 6

  • доходи на младите-
  • евростат-
  • българия-
  • европейски съюз-
  • домакинства

Домакинствата с хора на възраст между 18 и 24 години у нас разполагат с медианен доход от 8680 евро годишно

България е сред лидерите в региона по доходи сред младите - 1
Снимка: shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България е сред държавите с най-високи доходи на младите хора в Югоизточна Европа, но остава близо до дъното в общоевропейското сравнение. Медианният еквивалентен разполагаем доход на домакинствата, в които живеят хора на възраст между 18 и 24 години, достига 8680 евро годишно през 2025 г., показват данните на Евростат, представени от БГНЕС.

Стойността поставя България пред Унгария, Сърбия, Румъния, Албания, Северна Македония и Турция. В Унгария доходът е 8576 евро годишно, в Сърбия — 7754 евро, а в Румъния — 7237 евро. По-ниски са стойностите в Турция — 5987 евро, Албания — 5736 евро, и Северна Македония — 4640 евро.

Преднината пред съседите е малка

Разликата с Румъния е 1443 евро годишно, а със Сърбия — 926 евро. Преднината пред Унгария е само 104 евро. Така България заема сравнително по-добра позиция спрямо част от страните в региона, но това не променя картината на ниски доходи в европейски мащаб.

Средният медианен доход за Европейския съюз е 21 482 евро годишно — близо два пъти и половина над българската стойност. Така доходите на домакинствата с млади хора у нас са около 40% от средното равнище в ЕС. Сравнението обхваща 34 държави, сред които страни членки, кандидатки за членство и държави от Европейската асоциация за свободна търговия.

Показателят не е лична заплата

Данните не показват колко получава лично всеки млад човек. Измерва се разполагаемият доход на домакинството след данъци и други удръжки, като се включват и социалните помощи, а размерът се съобразява със състава на домакинството. Затова сумата от 8680 евро не може да се приема като годишен личен доход на българските младежи.

Изоставането спрямо по-богатите европейски държави е значително. Във Франция показателят е 23 850 евро годишно, в Германия — 26 330 евро, в Италия — 20 315 евро, а в Испания — 19 338 евро. Най-висока е стойността в Швейцария — 52 206 евро, следвана от Люксембург с 43 028 евро и Австрия с 37 299 евро.

На равнище ЕС домакинствата с хора на възраст между 18 и 24 години разполагат средно с 21 482 евро срещу 22 939 евро за населението като цяло. В 28 от общо 34 държави доходите на тези домакинства са по-ниски от доходите на цялото население.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не само сред младите

    4 0 Отговор
    Даже и сред старите. Номер 1 сме...

    10:45 27.10.2026

  • 2 Да ама

    4 0 Отговор
    Цените в Германия и Испания са по ниски от бг- то

    10:45 27.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    България е ДАЛЕЧ НА ЗАПАД от центъра на Европа❗
    Те и доходите в България са ДАЛЕЧ ОТ ВИСОКИТЕ❗

    10:46 27.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    МЛАДЕЖТА ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО БОГАТА АКО ПОЧНЕ ДА ИЗБИВА СТАРИТЕ МУТРИ
    И ДА ПРАВИ РЕЙДЪРСКИ ЗАВЗЕМАНИЯ НА ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ КАТО В УКРАЙНА
    .....
    НЮ ДЖЕНЕРЕЙШЪН ХАЛИСКО :)

    10:47 27.10.2026

  • 5 Гледащ

    0 0 Отговор
    А само да попитам аз работя получавам заплата мога ли да ме включите и в социално помощи за да мога да взимам допълнителни пари.
    Пак тези пари ги дава Европейския съюз това няма да не тежи на бюджета

    10:48 27.10.2026

  • 6 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Тази статистика от мигрантите ли по Европа на възраст 18 -24

    10:49 27.10.2026