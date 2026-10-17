Главният дизайнер на Skoda изрази опасенията си относно изкуствения интелект

Изкуственият интелект вече променя работата в автомобилния дизайн, а ефектът му се усеща и в Skoda. Карл Нойхолд, ръководител на външния дизайн на марката, признава, че е изненадан от качеството на изображенията, които технологията може да създаде от обикновена скица.

„Шокиран съм колко е добро. Използвам го и аз“, казва Нойхолд. По думите му от елементарна идея могат да бъдат получени няколко варианта за секунди – резултат, който преди би изисквал значително повече време за ръчно или дигитално изработване. Нойхолд вижда генеративния изкуствен интелект най-вече като средство за ускоряване на творческия процес. Дизайнерите могат по-бързо да проверяват различни посоки и да представят идеите си пред останалите членове на екипа.

В същото време ръководителят на дизайнерския екип допуска, че повишената производителност може да доведе до намаляване на броя на хората в студиата. „Това е наистина трудно за младите дизайнери“, казва той, поставяйки въпроса как начинаещите ще натрупват професионален опит, ако част от началните позиции изчезнат.

Според Нойхолд дизайнерите, които отказват да използват AI, рискуват да изостанат. Самото рисуване вече няма да е достатъчно, защото специалистите ще трябва да включват новите инструменти в ежедневната си работа, за да останат конкурентоспособни. Въпреки това Нойхолд не смята, че традиционните умения са загубили стойността си. При кандидатстване за работа той насърчава младите дизайнери да представят ръчно направени скици. Така може да се види не само способността им да създават убедителен образ, но и как мислят и развиват оригинална идея.

Изработването на изображение е само една част от автомобилния дизайн. Крайният резултат трябва да съответства на характера на марката, на пропорциите на автомобила и на множество технически изисквания. Освен външния вид трябва да бъдат предвидени елементи като светлини, сензори и други компоненти, които трябва да отговарят на регулациите.

Затова Нойхолд поставя акцента върху човешката преценка. Изкуственият интелект може да ускори пътя от скицата до визуализацията, но дизайнерът остава човекът, който решава какво трябва да представлява автомобилът и с какво ще се отличава от конкурентите.