Skoda пусна безплатни аксесоари за феновете си, но с малка уловка

Skoda продължава да развива своите иновативни и практични концепции, насочвайки се директно към феновете на хобитата тип „направи си сам“ и съвременните технологии. Компанията официално откри собствен профил в популярната платформа за 3D принтиране Printables, където предоставя напълно безплатни дигитални файлове за изработка на различни оригинални аксесоари и детайли.

Вместо да поръчват готови фабрични компоненти или декоративни елементи, клиентите и ентусиастите вече имат възможност да изтеглят съответните файлове директно на своите компютри и да ги отпечатат на личния си 3D принтер. Такава инициатива позволява пълна свобода при избора на материали, цветове и текстури според индивидуалните предпочитания на всеки шофьор, надграждайки философията на марката за „умни решения“ (Simply Clever).

Наличната колекция включва както полезни дребни решения за интериора и организирането на пространството в автомобила, така и прецизни умалени модели на емблематични автомобили от гамата на чешкия бранд. От компанията споделят, че софтуерните разработки за конфигураторите вече се използват и за създаването на тези виртуални файлове, което позволява на почитателите на марката да пресъздадат любимите си модели с впечатляваща прецизност в домашни условия