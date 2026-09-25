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Skoda пусна безплатни аксесоари за феновете си, но с малка уловка

Skoda пусна безплатни аксесоари за феновете си, но с малка уловка

25 Септември, 2026 15:30 345 1

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За да се сдобиете с тях трябва да разполагате с 3D принтер

Skoda пусна безплатни аксесоари за феновете си, но с малка уловка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Skoda продължава да развива своите иновативни и практични концепции, насочвайки се директно към феновете на хобитата тип „направи си сам“ и съвременните технологии. Компанията официално откри собствен профил в популярната платформа за 3D принтиране Printables, където предоставя напълно безплатни дигитални файлове за изработка на различни оригинални аксесоари и детайли.

Вместо да поръчват готови фабрични компоненти или декоративни елементи, клиентите и ентусиастите вече имат възможност да изтеглят съответните файлове директно на своите компютри и да ги отпечатат на личния си 3D принтер. Такава инициатива позволява пълна свобода при избора на материали, цветове и текстури според индивидуалните предпочитания на всеки шофьор, надграждайки философията на марката за „умни решения“ (Simply Clever).

Skoda пусна безплатни аксесоари за феновете си, но с малка уловка

Наличната колекция включва както полезни дребни решения за интериора и организирането на пространството в автомобила, така и прецизни умалени модели на емблематични автомобили от гамата на чешкия бранд. От компанията споделят, че софтуерните разработки за конфигураторите вече се използват и за създаването на тези виртуални файлове, което позволява на почитателите на марката да пресъздадат любимите си модели с впечатляваща прецизност в домашни условия


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  • 1 ъхъ

    0 0 Отговор
    От темy, ще е по-лесно и евтино😉

    15:36 25.09.2026