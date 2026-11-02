Ето защо новият Golf ще се забави

Volkswagen временно спира предварителната разработка на електрическия Golf, след като финансовият натиск върху германския производител достигна и до един от най-важните му бъдещи модели. Решението е съобщено от главния изпълнителен директор на марката Volkswagen Томас Шефер във вътрешна бележка до служителите.

„Знам какво означава Golf за Volkswagen и за Волфсбург. Затова това решение наистина не беше лесно за нас. Просто не можем да си позволим тази работа в момента“, е написал Шефер, цитиран от Reuters.

Пауза има за предварителните дейности по проекта ID. Golf, но моделът не е отменен. Работническият съвет на Volkswagen смята, че решението няма да промени планирания старт на автомобила и че забавянето може да бъде компенсирано. Компанията обаче не е посочила дата, на която разработката ще бъде възобновена. Вътрешната бележка разкрива и конкретната причина за ограничаването на разходите. Основният завод на Volkswagen във Волфсбург изостава с 300 милиона евро от целта си за намаляване на разходите. Фабриките в Емден и Цвикау изпълняват поставените им цели, но родният завод на компанията не успява да постигне необходимите икономии.

Това се случва на фона на мащабно преструктуриране, което предвижда съкращаване на около 100 000 работни места в Германия. Volkswagen също така обсъжда затваряне на германски заводи, докато отношенията между ръководството и работниците се влошават заради плана за преструктуриране. ID. Golf трябва да бъде сред първите серийни модели върху новата платформа Scalable Systems Platform, или SSP. Тя е разработена с цел да опрости производството и да намали разходите при бъдещите електромобили на Volkswagen Group. Първоначално платформата трябваше да бъде въведена през 2026-та, но вече се забавя.

До появата на електрическия Golf ID.3 Neo ще остане електрическата алтернатива в компактния клас. Версията на Golf с двигател с вътрешно горене се очаква да продължи да се произвежда още няколко години, като от 2027-ма производството трябва да бъде преместено от Волфсбург в Пуебла, Мексико. Golf е част от гамата на Volkswagen от 1974 година и досега от него са произведени над 37 милиона автомобила в осем поколения. Именно значението на модела прави решението за временно спиране на разработката необичайно показателно за финансовите трудности, пред които е изправен германският производител.