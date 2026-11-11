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Костадин Костадинов : Държавата снима шофьорите, но не пази живота им
  Тема: Войната на пътя

Костадин Костадинов : Държавата снима шофьорите, но не пази живота им

11 Ноември, 2026 13:11 1 074 64

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  • кат-
  • глоби-
  • пътна полиция

Възраждане е възразила срещу подхода, при който основният акцент в промените на Закона за движението по пътищата е поставен върху санкционирането на водачите

Костадин Костадинов : Държавата снима шофьорите, но не пази живота им - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежките катастрофи няма да спрат с повече камери и глоби, а с безопасни пътища, реален контрол и отговорност на институциите.

„Нашите пътища като цяло представляват едни огромни касапници.“ С тези думи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира трагедията на автомагистрала „Тракия“ в ефира на Дарик радио. Той изрази съболезнования към близките на загиналите и призова управляващите да направят необходимите изводи от поредната тежка катастрофа.

Според Костадинов държавата поставя акцент върху камерите и глобите, вместо върху реалната превенция и безопасността на пътуващите.

„Тези камери, цялото това огромно видеонаблюдение, което се случва по нашите пътища, има една единствена цел – да налагат глоби на шофьорите, а не да създават условия за по-голяма безопасност на движението“, заяви той.

Костадинов припомни, че „Възраждане“ е възразила срещу подхода, при който основният акцент в промените на Закона за движението по пътищата е поставен върху санкционирането на водачите. Увеличението на глобите и събираемостта не води до подобрение на пътната безопасност.

Той обърна внимание и на състоянието на инфраструктурата, като посочи продължаващите с години ремонти на тунели и мостове по автомагистрала „Хемус“. Според него това показва сериозни проблеми в управлението и поддръжката на пътищата.

Председателят на „Възраждане“ постави и въпроса защо системата за ранно предупреждение BG-ALERT не е била задействана при опасните метеорологични условия на автомагистрала „Тракия“.

„Защо тази система не се е задействала? Нали в крайна сметка за това беше създадена“, попита той и настоя да бъде установено дали е имало бездействие от страна на отговорните за функционирането ѝ лица и при наличие на пропуски да се потърси отговорност.

От „Възраждане“ настояват политиката за пътна безопасност да бъде насочена към опазването на човешкия живот, а не да се изчерпва с камери, санкции и обяснения след поредната трагедия. Държавата трябва да предотвратява катастрофите, а не само да отчита последствията от тях.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБЕ

    20 5 Отговор
    Те са фотографи,а не пазачи.

    Коментиран от #7

    13:13 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коцее

    26 19 Отговор
    20 години ти си част от тая ☠️ държава, ти си част от проблема а не решението му, засрами се

    Коментиран от #12

    13:14 11.11.2026

  • 4 ставка

    29 4 Отговор
    Полицията няма изгода да прави превенция.
    Всяка глоба им е добре дошла, накрая сигурно и бонуси си раздават.
    И ръководството не смее да им отнеме дойната крава, че да не го съборят.
    Ето толкова е просто.

    13:15 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами, тази система

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "АБЕ":

    защо някой от шофьорите на място не е уведомил 112?
    Всеки говори по телефона ежеминутно, но никой не се сеща да уведоми за проблем на пътя..
    Просто не се отнасяме сериозно към автомобила и опасностите на пътя.
    Бог да прости загиналите!

    Коментиран от #28, #54

    13:17 11.11.2026

  • 8 Въпрос за N-ти път?

    12 7 Отговор
    Имало ли е Мобилни Електронни Табла и Мобилни Радари по трасето на Магистрала Тракия, предупреждаващи за Намалена Видимост и Гъста Мъгла и Ограничена Скорост и ако не е имало защо?

    Ако ли не, очакваме Оставки на Министъра на МВР, КАТ, АПИ, всички отговорни за движението по Магистрала Тракия - МВР, АПИ и КАТ, Правителството на Румен Радев.


    "А там – в добрите сили – действа принципът: за нашите или добро, или нищо и като няма нищо добро, то и нищото е добро."

    Коментиран от #15, #33, #36

    13:17 11.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    18 3 Отговор
    Абе ей камерите са за глоби ,не за безопасност на пътя

    13:18 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 не съди

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    за хората по себе си..

    13:18 11.11.2026

  • 12 е що ве?

    13 13 Отговор

    До коментар #3 от "Коцее":

    Нали народа си избира батенка с една книга прочетена и петроханци да го управляват, Коцето кога е бил на власт?

    Коментиран от #22

    13:20 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами имало е

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос за N-ти път?":

    Първият полицай пристигнал и поставил светлоотразителни конуси и включил мигалките на патрушката. Познай, четири коли пометели всичко и се натресли с висока скорост ..Какви специални тебе ли искаш .. народът си бърза и това е..

    Коментиран от #31

    13:23 11.11.2026

  • 16 Да,бе

    12 3 Отговор
    Несъобразена скорост с пътните условия,а че пътните условия са офроуд виновни няма...И няма да има,важното е да си плащат винетките и глобите,че сумата мародери на държавната софра семейства хранят,а и имотите все малко им се струват.

    13:24 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пътна карта

    13 4 Отговор
    Защо камерите в този участък където стана голямото меле вчера ,не са използвани за да се предитврати случилото се!!!! 30 минути чакат и не отиват полицай да пуснат буркани и да поставят обезопасителни знаци ???? За какво плащаме ??? Защо постоянно фокуса е върху глоби от които само се краде и вдига бюджета на МВР ! Оставка на Демерджиев спешно и веднага !!!!

    Коментиран от #37

    13:25 11.11.2026

  • 20 Хаджи Ахил

    18 3 Отговор
    Коцето започна твърде често да ръси клишета по медиите. Явно скоро ще има избори. Както написахме оня ден на едно място, всеки път като четем Костадинов, имаме усещане, че не всичко му е наред с Y-хромозома. В пряк и преносен смисъл.

    13:27 11.11.2026

  • 21 Да ги

    7 2 Отговор
    Подкарва Демерджиев и граничните полицай,че по 200 евро на смяна изнудват хората

    13:27 11.11.2026

  • 22 Ха!

    10 6 Отговор

    До коментар #12 от "е що ве?":

    Може да не е бил на власт, ама сваля правителства, за да ни тласне към спирала от избори и служебни правитлства. И той е от тези, които не знаят като свалят редовен кабинет какво ще дойде след него!

    13:29 11.11.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    12 9 Отговор
    Комунистите са на опашка, за да ни обясняват колко са компетентни, разбиращи и велики, и как е виновна демокрацията ...
    От 1944г до сега САМО един премиер, демократ /Ф. Димитров/ и то за около година - останалото - от комунист нагоре. Най-опасни са скритите комунисти - като Боко, Мавъра, сватя на Черепа и др. Но, класацията я води другарят Муньо Боташов Решетников.

    Коментиран от #32, #35

    13:30 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ааа

    5 3 Отговор
    Като цяло налагането и събирането на глобите има дисциплинарщ ефект!

    13:31 11.11.2026

  • 26 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Този още субсидиите не е върнал а ръси акъл

    13:32 11.11.2026

  • 27 пътна полиция не си е на мястото

    6 2 Отговор
    Къде с тия крезове от пътна полиция и от гранична полиция с джиповете ,да вземат мерки за лошия път. Що ги няма. Иначе знаят да събират глоби и фишове и да слагат камери. Тези да отиват да оглеждат пътищата всеки ден, да докладват какво къде и как не е наред и да се оправят пътища и магистрали. Безобразие, тове не е пътна полиция за хората а пътна полиция срещу хората.

    13:33 11.11.2026

  • 28 ааа

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами, тази система":

    Ами гуспожата гербаджийката дупетатка в 20 парламента Десислива Танева сама се похвали, че е минала от там минути преди събитието - и нищо, нали? Аз съ спасих, вижта мйе или там както мйекат на сливенски диалект.

    13:33 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    2 3 Отговор
    Управниците обвиняват Мъглата за катастрофата и това е съвсем правилно защото тя е най-големия враг на Водача.Затова съзре ли той мъгла,моментално трябва да обърне посоката на движение наобратно и да се спасява с 200.Ама бил на Магистрала а тя е еднопосочна...все някакси ще го предпазят останалите водачи и може и да оцелее докато влезе ли в Мъглата,жив няма да излезе.

    13:34 11.11.2026

  • 31 ИМАЛО АМА ТО АКЪЛ СА ИЗКА ДЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ами имало е":

    ДА СА ПОСТАВЯТ КОНУСИТЕ ....???? НЕ В МЪГЛАТА А ПОНЕ 5 КМ ПРЕДИ НЕЯ ТОООЧНО ЗАРАДИ СПИРАЧНИЯ ПЪТ И СКОРОСТТА. НАЙ ВЕРОЯТНО ПОЛИЦАЙКАТА Е СГАФИЛ ЯКООО

    13:35 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Как да има

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос за N-ти път?":

    електронни табла , като нЕма парЕ.
    Нали са изнесени с чували.

    13:37 11.11.2026

  • 34 Пламен

    10 0 Отговор
    Костя навъртя 18 000 километра за три месеца със служебна кола. Това е нов световен рекорд.
    Късмет е извадил, че е нямало мъгла.

    Коментиран от #59

    13:37 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос за N-ти път?":

    Отговор за "N+1" път❗
    Когато има каращи IDIOTI, умишлено не пиша като, тях с табели НЯМА да ги спреш❗
    Мъглата НЕ е търкулнал се в момента камък на пътя ❗
    Още не е било напълно светло, за да карат с висока скорост, това първо,
    загубата на видимост далеч напред е втори сигнал,
    навлизането в мъгла е трети сигнал....
    А когато виждаш само една две черти от маркировката вече трябва да си с очи на четири и стрелката да не е към "12" или "2",
    а към "7-9"❗

    13:39 11.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Оттам идват

    5 0 Отговор
    Парите за полицията.

    13:42 11.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ако всеки спазва правилата и закона

    6 0 Отговор
    за движение по пътищат е изключено да стане катастрофа освен ако на някой му прилошее докато шофира

    13:43 11.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Освен това, да допълня г-н Костадинов, държавата не налива ум и разум в главите на българските шофьори, което е недопустимо!

    13:50 11.11.2026

  • 44 И Възпитани !

    2 0 Отговор
    Шофьори !

    За Какво Карат Курс !

    За да превключват !

    Само Скоростите Ли ?

    И Въртят ! ГЕВРЕКА ?

    13:50 11.11.2026

  • 45 Перо

    4 0 Отговор
    Безопасността по пътищата и живота на пътниците не генерират пари! Важни са постъпленията от глоби и обществените поръчки по каталог!

    13:54 11.11.2026

  • 46 Вместо

    3 0 Отговор
    Камери хранилки за средни скорости и прочие глупости , хубави пътища и предупредителни светещи табла

    13:55 11.11.2026

  • 47 Електронните табла, с тях и без тях

    5 0 Отговор
    И сега е забранено да се кара с превишена скорост, а при мъгла трябва да се шофира с по-ниска скорост и с достатъчно дистанция. И какво виждаме? В лявата лента мерцедеси, беемвета летят с двеста, други ти карат на 4-5 метра отзад, в мъгла не намаляват. Какво ще помогнат таблата на такива?

    13:55 11.11.2026

  • 48 Иван

    6 0 Отговор
    Карат като луди ама другите виновни

    13:55 11.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ПОчваш !!!

    2 0 Отговор
    КОцкоо.. , почваш да говориш като пеДроханците и гербестАците - крив . . й , вУната му пречи. Шофира се според реалния път и метеорология. Като ходя по планината за малини и боровинки ,пълзя по камъните и урвите с 5 км/ч.

    14:00 11.11.2026

  • 51 Емигрант

    5 0 Отговор
    Ето този интригант е най-големият виновник в България да има разединение на нацията и омраза към интелекта ! Нито дума не каза за безразсъдното шофиране, за неспазване на правила и закони, в целият му изказ звучи обвинения към невини за в случаят, към тези за които той самият агитираше и които са в основата на свобода да излезнат наркотрафиканти, този е най-големият срам за политическата престъпна класа ! Това е стратегията на комунистите от всяко нещастие да извличат дивиденти за собственото си съществуване като недосегаеми, лицемерин !

    14:00 11.11.2026

  • 52 Роботите, роботите идват

    1 0 Отговор
    Целта не е да се опази животът на хората, а да се вземат парите им...Ето защо ще бъдат винаги виновни за човешкото малоумие мъглата, дъждът и ланският сняг. От една страна.
    От друга страна, "Добрият стопанин" ликвидира всичко, от което няма приходи.

    14:01 11.11.2026

  • 53 Костя копейкин

    2 0 Отговор
    Костадинов изскочи на екрана със своите виолетови венци,
    отвори си устата и рече:
    Без стража от мен, винаги ще има по пътищата катастрофи вече!

    14:02 11.11.2026

  • 54 Македонец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами, тази система":

    Те у бугарско 80% на избори не ходят за тях си, щот не им пука, ти искаш да се ангажират с телефона за някой друг.

    14:04 11.11.2026

  • 55 пунта мара от Банкя

    5 0 Отговор
    Стига с тая мъгла бе ! Само тогава ли е имало мъгла, още от преди 2000 години падат мъгли и се вдигат. Мъгли колкото щеш, златни дъждове няма, а мъгли дал Господ. Проблема е в главите на кретените. Всичко е от там. Но и пътна полиция няма,това е факт. Пътищата са безобразни също е факт.

    Коментиран от #56, #61

    14:04 11.11.2026

  • 56 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "пунта мара от Банкя":

    Как да няма "Пътна полиция", бе?
    Навсякъде по пътищата събират пари за Костя и махалата от Банкя!

    Коментиран от #60

    14:09 11.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 той

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    е извадил касмет ,ама ние не

    14:11 11.11.2026

  • 60 за т.н пътна полиция

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Да това правят събират пари и се крият по храстите. Изваднъж изскачат с палката и се започва мъката. Вярно е ,ловуват хора. Но по долу имах предвид случката на магистралата на смъртта, там пътна полиция никаква я няма. А е могло пътна полиция да предупреди, нали за това е пътна а не космическа. Да следи пътната обстановка и да е там където трябва за да предотвратява такива катастрофи .

    14:15 11.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Цвете

    2 0 Отговор
    РАНО СУТРИН ДЕМАГОГСТВАШ.РЕПЕРТОАРА ТИ Е ИЗВЕСТЕН.ОКАЗА СЕ ЕДИН ШУМКАР СКРИТ ЗАД ДЕБЕЛИТЕ ХРАСТИ.🫡🤔🤦‍♂️😠🫡👎🍌🙄🤡

    14:21 11.11.2026

  • 63 а бе

    0 0 Отговор
    не трябва ли шофьорите сами да пазят животите си на първо място и на околните....

    14:22 11.11.2026

  • 64 Пила

    1 0 Отговор
    Пари да има за нови коли на катаджиите.

    14:24 11.11.2026

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