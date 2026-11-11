Костадин Костадинов : Държавата снима шофьорите, но не пази живота им

Тежките катастрофи няма да спрат с повече камери и глоби, а с безопасни пътища, реален контрол и отговорност на институциите.

„Нашите пътища като цяло представляват едни огромни касапници.“ С тези думи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира трагедията на автомагистрала „Тракия“ в ефира на Дарик радио. Той изрази съболезнования към близките на загиналите и призова управляващите да направят необходимите изводи от поредната тежка катастрофа.

Според Костадинов държавата поставя акцент върху камерите и глобите, вместо върху реалната превенция и безопасността на пътуващите.

„Тези камери, цялото това огромно видеонаблюдение, което се случва по нашите пътища, има една единствена цел – да налагат глоби на шофьорите, а не да създават условия за по-голяма безопасност на движението“, заяви той.

Костадинов припомни, че „Възраждане“ е възразила срещу подхода, при който основният акцент в промените на Закона за движението по пътищата е поставен върху санкционирането на водачите. Увеличението на глобите и събираемостта не води до подобрение на пътната безопасност.

Той обърна внимание и на състоянието на инфраструктурата, като посочи продължаващите с години ремонти на тунели и мостове по автомагистрала „Хемус“. Според него това показва сериозни проблеми в управлението и поддръжката на пътищата.

Председателят на „Възраждане“ постави и въпроса защо системата за ранно предупреждение BG-ALERT не е била задействана при опасните метеорологични условия на автомагистрала „Тракия“.

„Защо тази система не се е задействала? Нали в крайна сметка за това беше създадена“, попита той и настоя да бъде установено дали е имало бездействие от страна на отговорните за функционирането ѝ лица и при наличие на пропуски да се потърси отговорност.

От „Възраждане“ настояват политиката за пътна безопасност да бъде насочена към опазването на човешкия живот, а не да се изчерпва с камери, санкции и обяснения след поредната трагедия. Държавата трябва да предотвратява катастрофите, а не само да отчита последствията от тях.