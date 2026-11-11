Костадин Костадинов : Държавата снима шофьорите, но не пази живота им

Тежките катастрофи няма да спрат с повече камери и глоби, а с безопасни пътища, реален контрол и отговорност на институциите.
„Нашите пътища като цяло представляват едни огромни касапници.“ С тези думи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира трагедията на автомагистрала „Тракия“ в ефира на Дарик радио. Той изрази съболезнования към близките на загиналите и призова управляващите да направят необходимите изводи от поредната тежка катастрофа.
Според Костадинов държавата поставя акцент върху камерите и глобите, вместо върху реалната превенция и безопасността на пътуващите.
„Тези камери, цялото това огромно видеонаблюдение, което се случва по нашите пътища, има една единствена цел – да налагат глоби на шофьорите, а не да създават условия за по-голяма безопасност на движението“, заяви той.
Костадинов припомни, че „Възраждане“ е възразила срещу подхода, при който основният акцент в промените на Закона за движението по пътищата е поставен върху санкционирането на водачите. Увеличението на глобите и събираемостта не води до подобрение на пътната безопасност.
Той обърна внимание и на състоянието на инфраструктурата, като посочи продължаващите с години ремонти на тунели и мостове по автомагистрала „Хемус“. Според него това показва сериозни проблеми в управлението и поддръжката на пътищата.
Председателят на „Възраждане“ постави и въпроса защо системата за ранно предупреждение BG-ALERT не е била задействана при опасните метеорологични условия на автомагистрала „Тракия“.
„Защо тази система не се е задействала? Нали в крайна сметка за това беше създадена“, попита той и настоя да бъде установено дали е имало бездействие от страна на отговорните за функционирането ѝ лица и при наличие на пропуски да се потърси отговорност.
От „Възраждане“ настояват политиката за пътна безопасност да бъде насочена към опазването на човешкия живот, а не да се изчерпва с камери, санкции и обяснения след поредната трагедия. Държавата трябва да предотвратява катастрофите, а не само да отчита последствията от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБЕ
Коментиран от #7
13:13 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коцее
Коментиран от #12
13:14 11.11.2026
4 ставка
Всяка глоба им е добре дошла, накрая сигурно и бонуси си раздават.
И ръководството не смее да им отнеме дойната крава, че да не го съборят.
Ето толкова е просто.
13:15 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами, тази система
До коментар #1 от "АБЕ":защо някой от шофьорите на място не е уведомил 112?
Всеки говори по телефона ежеминутно, но никой не се сеща да уведоми за проблем на пътя..
Просто не се отнасяме сериозно към автомобила и опасностите на пътя.
Бог да прости загиналите!
Коментиран от #28, #54
13:17 11.11.2026
8 Въпрос за N-ти път?
Ако ли не, очакваме Оставки на Министъра на МВР, КАТ, АПИ, всички отговорни за движението по Магистрала Тракия - МВР, АПИ и КАТ, Правителството на Румен Радев.
"А там – в добрите сили – действа принципът: за нашите или добро, или нищо и като няма нищо добро, то и нищото е добро."
Коментиран от #15, #33, #36
13:17 11.11.2026
9 Тик-Ток
13:18 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 не съди
До коментар #2 от "Сила":за хората по себе си..
13:18 11.11.2026
12 е що ве?
До коментар #3 от "Коцее":Нали народа си избира батенка с една книга прочетена и петроханци да го управляват, Коцето кога е бил на власт?
Коментиран от #22
13:20 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами имало е
До коментар #8 от "Въпрос за N-ти път?":Първият полицай пристигнал и поставил светлоотразителни конуси и включил мигалките на патрушката. Познай, четири коли пометели всичко и се натресли с висока скорост ..Какви специални тебе ли искаш .. народът си бърза и това е..
Коментиран от #31
13:23 11.11.2026
16 Да,бе
13:24 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пътна карта
Коментиран от #37
13:25 11.11.2026
20 Хаджи Ахил
13:27 11.11.2026
21 Да ги
13:27 11.11.2026
22 Ха!
До коментар #12 от "е що ве?":Може да не е бил на власт, ама сваля правителства, за да ни тласне към спирала от избори и служебни правитлства. И той е от тези, които не знаят като свалят редовен кабинет какво ще дойде след него!
13:29 11.11.2026
23 АГАТ а Кристи
От 1944г до сега САМО един премиер, демократ /Ф. Димитров/ и то за около година - останалото - от комунист нагоре. Най-опасни са скритите комунисти - като Боко, Мавъра, сватя на Черепа и др. Но, класацията я води другарят Муньо Боташов Решетников.
Коментиран от #32, #35
13:30 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ааа
13:31 11.11.2026
26 Последния Софиянец
13:32 11.11.2026
27 пътна полиция не си е на мястото
13:33 11.11.2026
28 ааа
До коментар #7 от "Ами, тази система":Ами гуспожата гербаджийката дупетатка в 20 парламента Десислива Танева сама се похвали, че е минала от там минути преди събитието - и нищо, нали? Аз съ спасих, вижта мйе или там както мйекат на сливенски диалект.
13:33 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с коня
13:34 11.11.2026
31 ИМАЛО АМА ТО АКЪЛ СА ИЗКА ДЕ
До коментар #15 от "Ами имало е":ДА СА ПОСТАВЯТ КОНУСИТЕ ....???? НЕ В МЪГЛАТА А ПОНЕ 5 КМ ПРЕДИ НЕЯ ТОООЧНО ЗАРАДИ СПИРАЧНИЯ ПЪТ И СКОРОСТТА. НАЙ ВЕРОЯТНО ПОЛИЦАЙКАТА Е СГАФИЛ ЯКООО
13:35 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Как да има
До коментар #8 от "Въпрос за N-ти път?":електронни табла , като нЕма парЕ.
Нали са изнесени с чували.
13:37 11.11.2026
34 Пламен
Късмет е извадил, че е нямало мъгла.
Коментиран от #59
13:37 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 🦉🦉🦉🦉
До коментар #8 от "Въпрос за N-ти път?":Отговор за "N+1" път❗
Когато има каращи IDIOTI, умишлено не пиша като, тях с табели НЯМА да ги спреш❗
Мъглата НЕ е търкулнал се в момента камък на пътя ❗
Още не е било напълно светло, за да карат с висока скорост, това първо,
загубата на видимост далеч напред е втори сигнал,
навлизането в мъгла е трети сигнал....
А когато виждаш само една две черти от маркировката вече трябва да си с очи на четири и стрелката да не е към "12" или "2",
а към "7-9"❗
13:39 11.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Оттам идват
13:42 11.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ако всеки спазва правилата и закона
13:43 11.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Наблюдател
13:50 11.11.2026
44 И Възпитани !
За Какво Карат Курс !
За да превключват !
Само Скоростите Ли ?
И Въртят ! ГЕВРЕКА ?
13:50 11.11.2026
45 Перо
13:54 11.11.2026
46 Вместо
13:55 11.11.2026
47 Електронните табла, с тях и без тях
13:55 11.11.2026
48 Иван
13:55 11.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ПОчваш !!!
14:00 11.11.2026
51 Емигрант
14:00 11.11.2026
52 Роботите, роботите идват
От друга страна, "Добрият стопанин" ликвидира всичко, от което няма приходи.
14:01 11.11.2026
53 Костя копейкин
отвори си устата и рече:
Без стража от мен, винаги ще има по пътищата катастрофи вече!
14:02 11.11.2026
54 Македонец
До коментар #7 от "Ами, тази система":Те у бугарско 80% на избори не ходят за тях си, щот не им пука, ти искаш да се ангажират с телефона за някой друг.
14:04 11.11.2026
55 пунта мара от Банкя
Коментиран от #56, #61
14:04 11.11.2026
56 Анонимен
До коментар #55 от "пунта мара от Банкя":Как да няма "Пътна полиция", бе?
Навсякъде по пътищата събират пари за Костя и махалата от Банкя!
Коментиран от #60
14:09 11.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 той
До коментар #34 от "Пламен":е извадил касмет ,ама ние не
14:11 11.11.2026
60 за т.н пътна полиция
До коментар #56 от "Анонимен":Да това правят събират пари и се крият по храстите. Изваднъж изскачат с палката и се започва мъката. Вярно е ,ловуват хора. Но по долу имах предвид случката на магистралата на смъртта, там пътна полиция никаква я няма. А е могло пътна полиция да предупреди, нали за това е пътна а не космическа. Да следи пътната обстановка и да е там където трябва за да предотвратява такива катастрофи .
14:15 11.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Цвете
14:21 11.11.2026
63 а бе
14:22 11.11.2026
64 Пила
14:24 11.11.2026