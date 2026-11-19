Народното събрание одобри проект за придобиване на 57 нови 155-мм самоходни гаубици. Решението беше прието със 158 гласа „за“, нито един „против“ и 19 „въздържал се“.

Проектът за инвестиционен разход „Развитие на способностите за артилерийска поддръжка чрез придобиване на 155 mm гаубици“ е внесен от Министерския съвет и се финансира по линия на инструмента SAFE на Европейския съюз.

Общата му стойност е до 686 027 872 евро. От тях 649 116 247 евро са предвидени за придобиването на техниката и за съпътстващите договори, а 36 911 625 евро са заложени като непредвидени разходи.

Доставката трябва да приключи до 2030 г.

Целта е да бъдат повишени способностите на сухопътните формирования за контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящи сили.

Планира се доставката на техниката и въоръжението да приключи до 31 декември 2030 г. Това трябва да стане след подписването на поръчките за придобиване и на съпътстващите договори между Министерството на отбраната и Thales и между Министерството на отбраната и KNDS.

Спор за увеличението с 35 млн. евро

По време на дебата Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС призова подобни проекти да бъдат разпределяни и в бюджетната комисия. Той посочи, че спрямо внесения през юли проект има увеличение от 35 млн. евро.

„Ще се въздържим, защото нямаме информация кое колко струва“, заяви Христо Гаджев.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че увеличението е за непредвидени разходи към договора и не означава, че тези средства задължително ще бъдат изхарчени.

„Няма разписани подробности какво, как и защо се придобива, защото това е проект за инвестиционен разход, а не конкретен договор“, каза Стоянов.

По думите му преговорите все още продължават, но цените няма да надхвърлят записаното в инвестиционния разход. Всеки съпътстващ договор ще бъде изпращан предварително на Европейската комисия за преглед.

Опозицията поиска обяснение за цената

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че подкрепя модернизацията на армията, но поиска обяснение за поскъпването. Той посочи, че други европейски държави са придобивали гаубици на по-ниски цени.

„Когато цената постоянно се повишава, трябва да има обяснение защо“, каза Мирчев.

В края на дебата министър Стоянов заяви, че към момента българската отбранителна индустрия не произвежда 155-мм боеприпаси.