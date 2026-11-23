Руски атаки с безпилотни летателни апарати са повредили гражданска и железопътна инфраструктура в Житомирска област, съобщи началникът на областната военна администрация Виталий Бунечко. По думите му щетите са установени през изминалото денонощие и през нощта.

„През изминалото денонощие и тази нощ в резултат на вражеските атаки са регистрирани повреди по гражданската и железопътната инфраструктура на областта“, заяви Бунечко.

Повреден е локомотив край железопътна гара

В Коростенския район отломки от безпилотен апарат са повредили стопанска постройка и прозорци на частен жилищен дом. При отделен удар дрон е поразил дизелов локомотив в близост до железопътна гара.

В Житомирския район е била атакувана детска градина. В резултат на ударите са възникнали пожари, които са потушени от подразделения на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

По данни на Житомирската областна военна администрация няма загинали и ранени. Допълнителна информация за размера на материалните щети и за възстановяването на повредената инфраструктура не е съобщена.

Източници: pravda.com.ua, tsnua.org