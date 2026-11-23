Разследващият журналист Тодор Стефанов твърди, че служител на Столичната дирекция на вътрешните работи, който е роднина на бащата на едно от замесените момчета, е съветвал 14-годишния какво да говори, за да избегне обвинение. Това беше заявено в ефира на „Здравей, България“.

Стефанов каза, че разполага с видеозапис и чат, които според него подкрепят твърденията му. По думите му става дума за момче, което е било сред участниците в действията срещу 15-годишно момиче в апартамент в София.

Какво е потвърдено по случая

„Има много информация, която получих от тях, и тя трябва да бъде проверена от компетентните органи“, заяви Стефанов.

Софийската районна прокуратура вече е повдигнала обвинения на три непълнолетни момчета на 14, 15 и 16 години за блудствени действия с 15-годишно момиче. По данни на прокуратурата деянието е извършено в апартамент в София в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 48 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“. Разследването първоначално е било образувано от СДВР, а след това е възложено на следовател от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура заради възрастта на обвиняемите.

Прокуратурата е съобщила още, че в нощта на случая на адреса е бил изпратен полицейски патрул след сигнал за силна музика и шум. Униформените са видели пострадалото момиче в неадекватно състояние, както и едно пълнолетно лице в жилището. По данни на прокуратурата полицаите са отправили предупреждение за спазване на обществения ред и са напуснали.

Твърденията за действията на полицията

Според Тодор Стефанов екипът не е влязъл в апартамента, не е установил колко души се намират вътре и не е проверил дали има пострадали. Журналистът заяви, че разполага с видеозапис от пристигането на патрула около 20:47 часа, а по негови данни посегателството е станало около 22:00 часа.

Стефанов твърди още, че случаят е по-мащабен от вече известните данни. Той говори за сведения за още момичета, пострадали при различни ситуации, както и за предишни прояви на агресия сред част от младежите. Тези твърдения не са потвърдени от прокуратурата и полицията.

По случая се проверяват и видеозаписи, разговори и други материали. Прокуратурата е разпоредила на ГДБОП да бъдат свалени клиповете с деянието и да бъде ограничено разпространението им. До приключване на разследването всички твърдения за допълнителни участници, прикриване или неправомерни действия на служители на МВР остават предмет на проверка.

Източници: nova.bg, eurocom.bg