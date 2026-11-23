Девет души са задържани при полицейска акция в София срещу предполагаемо издаване на фалшиви ТЕЛК решения. Операцията се провежда в една от столичните болници.
Сред задържаните има лекари и посредници, съобщава БНР. Към момента не са оповестени имената им, нито са представени подробности за конкретните обвинения.
Очаква се в рамките на акцията да бъдат задържани и хора, които са ползвали фалшиви ТЕЛК решения. Не е съобщено колко са те и какви действия ще бъдат предприети спрямо тях.
Разследването продължава. До приключването му задържаните се считат за невиновни.
Източници: bntnews.bg
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 27 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА