Пожар в хотел „Алпин“ в румънския планински курорт Пояна Брашов доведе до евакуацията на около 150 туристи и служители. Няма съобщения за пострадали. Огънят е засегнал покрива, мансардата и последните три етажа на сградата на площ от приблизително 2000 квадратни метра.

Сигналът е подаден около 19:30 часа в неделя, 22 ноември. Първоначално пламъците са били забелязани в зоната на мансардата, след което са се разпространили към фасадата и по-ниските нива на хотела. Евакуацията е извършена безопасно, като според румънските медии хората са напуснали сградата самостоятелно.

Пожарникарите продължават работа

В гасенето са участвали екипи от четири окръга, изпратени са 11 пожарни автомобила и четири автомеханични стълби. На място са работили и екипи на спешната медицинска помощ.

Пожарогасителните действия са затруднени от конструкцията на покрива, изграден с два слоя ламарина. „Интервенцията е особено трудна, тъй като покривът е направен от два слоя ламарина, което затруднява достъпа до скритите огнища“, заяви говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в окръг Брашов подполковник Чиприан Сфрѐжа пред Радио Румъния Актуалности.

Пожарникарите са използвали термокамери за откриване на огнища под покривното покритие. За въздушно наблюдение, оценка на обстановката и проследяване на евентуални нови огнища е предвидено използването и на дрон. В операцията са използвани близки водоизточници, включително хидранти и вода от басейна на хотела.

Причината за пожара още не е установена

Ръководството на хотел „Алпин“ заяви, че ситуацията е под контрол и че всички гости и служители са в безопасност. Оттам посочиха, че причината за пожара ще бъде изяснена след специализирано разследване.

Пожарникарите продължават да локализират и гасят скритите огнища в покривната конструкция. Към момента няма данни за жертви или за необходимост от медицинска помощ за евакуираните хора.

Източници: romania-actualitati.ro, stirileprotv.ro, observatornews.ro