ФИДЕ предаде случая с Магнус Карлсен на Комисията по етика и дисциплина след пет служебни загуби на норвежеца в пилотния турнир от Total Chess World Championship Tour в Будапеща. Към момента няма наложено наказание, а комисията трябва да прецени дали действията му представляват нарушение на правилата и принципите на феърплея.

Карлсен пропусна общо пет партии. Две от тях бяха срещу Бибисара Асаубаева, след като изходът на мача вече е бил решен. По-сериозният спор възникна около плейофа с Владислав Артемиев за 17-ото място. В него норвежецът не изигра две партии по рапид и една по бърза класика, въпреки че резултатът от двубоя все още не е бил определен. След това той се яви за тайбрека „Армагедон“ и го спечели.

В официалната си позиция ФИДЕ направи разлика между пропуснатите партии в вече решен мач и отсъствията срещу Артемиев. Според федерацията трите служебни загуби в незавършения плейоф са засегнали честността на състезанието.

„ФИДЕ счита подобно поведение за неприемливо и несъвместимо със стандартите за професионално поведение, очаквани от участниците в официални състезания“, заяви световната шахматна федерация.

ФИДЕ допълни, че действията могат да навредят на репутацията на състезанията и да покажат неуважение към съперниците, зрителите и партньорите на турнира. Материалите по случая ще бъдат разгледани независимо от Комисията по етика и дисциплина. Отделно ще бъде извършен преглед на действията на арбитрите, които според федерацията не са приложили достатъчно стриктно правилата.

Служебните загуби не се отразяват на рейтинга, което е една от причините случаят да предизвика полемика. Според ФИДЕ пропуснатите партии са имали значение за върха на ранглистата, тъй като Карлсен е избегнал риска да загуби рейтинг при евентуално поражение.

Норвежецът остана 17-и в крайното класиране, след като не записа победа в груповата фаза на бързата класика. Турнирът беше спечелен от Алиреза Фируджа, който победи Аниш Гири в „Армагедон“. Трети завърши Фабиано Каруана. Надпреварата в Будапеща беше пилотно състезание преди първия пълен сезон на Total Chess World Championship Tour през 2027 г.

Следващата стъпка е разглеждането на случая от дисциплинарната комисия. До произнасянето ѝ не е ясно дали Карлсен ще получи предупреждение, глоба или временно ограничаване на състезателните му права.