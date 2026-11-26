Южнокорейският производител KG Mobility разкри първите официални изображения на третото поколение Rexton и даде ясен знак за коренна трансформация на модела. Компанията, която допреди няколко години беше позната на пазара като SsangYong, подготвя сериозен технологичен и визуален завой за своя голям всъдеход. За първи път в четвъртвековната история на модела се очаква той да изостави традиционната си рама и да премине към самоносеща каросерия, като същевременно дебютира и като plug-in хибрид.

Второто поколение на KGM Rexton слезе от конвейера още през 2017 година, наследявайки класическата архитектура с рама от оригинала от 2001 година. Досега тази здрава конструкция служеше за основа и на сродния пикап Musso, но пътищата на двата модела очевидно се разделят. Докато товарният Musso ще остане верен на изпитаната рама, новият Rexton PHEV по предварителна информация ще стъпи върху платформата T2X на китайския концерн Chery. Този ход е логично продължение на подписаното по-рано споразумение за стратегическо партньорство между двете компании за съвместна разработка на автомобили.

Визуалната промяна също е повече от драматична и почти не оставя следа от познатия силует на предшественика. В предната част доминират масивен преден капак, тесни двустепенни LED светлини и характерна радиаторна решетка с пет вертикални прореза и вградено осветление. Този агресивен и ръбест стил неминуемо навява асоциации с актуалните всъдеходи на Jeep и електрическия GMC Hummer EV.

Задната част на каросерията обаче демонстрира съвсем различно дизайнерско вдъхновение. Вертикално разположените LED стопове, умело скритите мигачи и характерната линия на вратата на багажника напомнят силно за британските луксозни модели на Range Rover, а над нишата за регистрационния номер стои едър надпис Rexton.

Внедряването на зареждаемо от мрежата хибридно задвижване е исторически прецедент за флагмана на KGM. От централата на марката все още пазят в тайна точните технически характеристики, включително мощността на бензиновия агрегат, капацитета на батерията и пробега изцяло на електричество.

Пробното сглобяване на предсерийните бройки KGM Rexton PHEV вече стартира през октомври 2026 година, а тестови прототипи преминават интензивни изпитания по пътищата. Повече технически подробности ще станат ясни през декември, а пазарният дебют в Южна Корея е насрочен за януари 2027 година. За сметка на това новият Rexton няма да стъпи на пазара в Съединените щати, където строгите регулации и ограничения срещу автомобили с китайски компоненти и технологии се оказват непреодолима преграда, но пък ще дойде в Европа и най-вероятно - и у нас.