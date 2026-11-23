Изтощената батерия на смарт ключа не означава непременно, че автомобилът ще остане неподвижен. При много модели двигателят може да бъде стартиран, ако ключът бъде доближен до бутона за стартиране или до специално обозначено място в купето. Експерти описват няколко от най-разпространените решения при автомобили със система за безключов достъп и стартиране. Когато батерията започне да се изтощава, автомобилът обикновено предупреждава водача чрез съобщение на дисплея или светлинен индикатор на арматурното табло. Отслабналият сигнал обаче често все още е достатъчен, за да бъде разпознат ключът.

Първото, което може да се направи, е смарт ключът да се постави непосредствено до бутона за стартиране, докато педалът на спирачката е натиснат. При някои автомобили сензорът се намира на друго място и е обозначен със символ на ключ, от двете страни на който има знаци, наподобяващи радиосигнал. Той често е разположен върху кормилната колона или в централната конзола. Друг резервен вариант съществува при част от автомобилите с безключово стартиране. Зад бутона може да бъде скрит отвор за механичен ключ. При Mercedes-Benz например капакът на стартовия бутон може да бъде свален, за да се открие контактният ключ.

Това решение изключва функцията за безключово стартиране. Подобна конструкция се среща и при повечето модели на Chrysler, Dodge и Jeep, произвеждани в края на 2000-те и началото на 2010-те години.

Повечето смарт ключове имат скрито механично перо, което се освобождава чрез малък плъзгач или бутон. То служи за ръчно отключване на автомобила, когато дистанционното управление не работи.

При автомобилите с пасивни дръжки на вратите ключалката често е прикрита под сваляем капак на дръжката от страната на водача. След отстраняването му механичният ключ може да се използва за отключване на вратата. Точното местоположение на резервния сензор, механичния ключ и скритата ключалка зависи от модела. Затова ръководството на автомобила е най-сигурният ориентир при аварийна ситуация. Ако автомобилът вече работи и смарт ключът бъде изваден от купето или батерията му се изтощи, двигателят обикновено не спира веднага. На таблото обаче може да се появи предупреждение, че ключът не е разпознат.