От Mercedes потвърдиха: G-Klasse става електрическа

Шефът на Mercedes Ола Калениус съобщи, че компанията е разгледала сериозно въпросите, свързани с бъдещето на култовата G-Klasse. По време на обсъждането е възникнало предложението, рано или късно G-Klasse да бъде свалена от конвейера.

Калениус обаче твърдо е заявил, че G-Klasse ще е последната кола, която ще напусне конвейерите на марката и, че всъдеходът ще остане в портфолиото на марката, но ще премине в моделната линия EQ, което означава, че той ще стане изцяло електрически.

Още миналата година бившият шеф на компанията Дитер Цетше прокара идеята за подобен ход, като се обърна за съвет лично към Арнолд Шварценегер. Известно е, че в гаража на най-известния кулутист има изцяло електрическа G-Klasse, която му бе направена по специална поръчка.

Тогава обаче Цетше беше уклончив в отговорите си и заяви, че рано или късно всеки модел на Mercedes ще има електрифицирана версия. Сега информацията за електрическа G-Klasse бе официално потвърдена от Калениус, който обаче не конкретни срокове.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y