Ето кой замести Мария Цънцарова и Златимир Йочев като водещи на "Тази сутрин" по bTV

Росен Цветков води днес сам сутрешния блок на bTV. Заедно с колежката му Гергана Венкова ще се редуват да водят предаването през следващите дни, пише darik.bg,

Росен Цветков обясни също така, че Златимир Йочев бил в коледна отпуска, която е планирана отдавна. Досегашната водеща Мария Цънцарова обаче не бе спомената. Именно за нея по-рано се появиха съобщения, че е била уволнена от сутрешния блок "Тази сутрин".

В празничните дни и в навечерието на Рождество Христово (24 декември) сутрешният блок на bTV „Тази сутрин“ ще започва в по-късен час - 6:55 ч., като ще се завърне в обичайния си час от 5:55 ч. на 5 януари.

През този период водещи на ротационен принцип ще бъдат утвърдените журналисти на медията Росен Цветков и Гергана Венкова. Те ще се редуват през последните две седмици на календарната 2025 година. Между 22 и 28 декември Росен Цветков ще представя най-интересните теми и новини, а от 29 декември до 2 януари водещ на предаването ще бъде Гергана Венкова, която ще предложи обзор на годината и най-важното за България във връзка с присъединяването към еврозоната.

Екипът на „Тази сутрин“ ще почива единствено на 1 януари и ще се завърне в обичайния си ритъм с нови гости, теми и рубрики на 5 януари.