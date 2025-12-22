Новини
Любопитно »
Ето кой замести Мария Цънцарова и Златимир Йочев като водещи на "Тази сутрин" по bTV

22 Декември, 2025 11:41 1 151 10

През празничните дни водещи на ротационен принцип ще бъдат утвърдените журналисти на медията Росен Цветков и Гергана Венкова

Ето кой замести Мария Цънцарова и Златимир Йочев като водещи на "Тази сутрин" по bTV - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Росен Цветков води днес сам сутрешния блок на bTV. Заедно с колежката му Гергана Венкова ще се редуват да водят предаването през следващите дни, пише darik.bg,

Росен Цветков обясни също така, че Златимир Йочев бил в коледна отпуска, която е планирана отдавна. Досегашната водеща Мария Цънцарова обаче не бе спомената. Именно за нея по-рано се появиха съобщения, че е била уволнена от сутрешния блок "Тази сутрин".

В празничните дни и в навечерието на Рождество Христово (24 декември) сутрешният блок на bTV „Тази сутрин“ ще започва в по-късен час - 6:55 ч., като ще се завърне в обичайния си час от 5:55 ч. на 5 януари.

През този период водещи на ротационен принцип ще бъдат утвърдените журналисти на медията Росен Цветков и Гергана Венкова. Те ще се редуват през последните две седмици на календарната 2025 година. Между 22 и 28 декември Росен Цветков ще представя най-интересните теми и новини, а от 29 декември до 2 януари водещ на предаването ще бъде Гергана Венкова, която ще предложи обзор на годината и най-важното за България във връзка с присъединяването към еврозоната.

Екипът на „Тази сутрин“ ще почива единствено на 1 януари и ще се завърне в обичайния си ритъм с нови гости, теми и рубрики на 5 януари.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    21 3 Отговор
    Стига с този ментален тероризъм бе !!! Кой се интересува от продажната бТВ...??

    11:42 22.12.2025

  • 3 Атина Палада

    10 5 Отговор
    никой не може да замести Мария-тя е уникална

    11:43 22.12.2025

  • 4 Българин

    9 2 Отговор
    Време е Мария да стане депутат и лидер на партия

    11:44 22.12.2025

  • 5 Гост

    9 2 Отговор
    Тия верно изгониха Марчето. На мен ми харесваше, дребна, заядлива, ехидна усмивка, злобна на моменти и винаги готова за скандал и патаклама. Ще им падне рейтинга на телевизията без нея. Кой ли я е изгонил?

    11:45 22.12.2025

  • 6 Фен

    8 1 Отговор
    Цънцарова, добре! А Силвия Великова, кога?🤔

    11:47 22.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    8 2 Отговор
    тя заслужава да бъде дори уволнена от чешките собственици заради това, че каза в еврозоната били европейските държави, даже два пъти, и какво търси в телевизия на "неевропейска" държава какавато е Чехия, защото не иска да приеме еврото, "неевропейски" са и Швеция, Дания, Полша, за Англия да не говорим, тя напусна ЕС, защото не иска победента от нея Германия да я командва в лицето на Лайен, а преди това Меркел

    11:49 22.12.2025

  • 9 Яснооо

    1 0 Отговор
    Лена си заминава от ппъ-дбъ, а Цънци заема нейното място.

    12:07 22.12.2025

  • 10 българин

    0 0 Отговор
    Продажници.

    12:15 22.12.2025