Ето кой замести Мария Цънцарова и Златимир Йочев като водещи на "Тази сутрин" по bTV

Росен Цветков води днес сам сутрешния блок на bTV. Заедно с колежката му Гергана Венкова ще се редуват да водят предаването през следващите дни, пише darik.bg,
Росен Цветков обясни също така, че Златимир Йочев бил в коледна отпуска, която е планирана отдавна. Досегашната водеща Мария Цънцарова обаче не бе спомената. Именно за нея по-рано се появиха съобщения, че е била уволнена от сутрешния блок "Тази сутрин".
В празничните дни и в навечерието на Рождество Христово (24 декември) сутрешният блок на bTV „Тази сутрин“ ще започва в по-късен час - 6:55 ч., като ще се завърне в обичайния си час от 5:55 ч. на 5 януари.
През този период водещи на ротационен принцип ще бъдат утвърдените журналисти на медията Росен Цветков и Гергана Венкова. Те ще се редуват през последните две седмици на календарната 2025 година. Между 22 и 28 декември Росен Цветков ще представя най-интересните теми и новини, а от 29 декември до 2 януари водещ на предаването ще бъде Гергана Венкова, която ще предложи обзор на годината и най-важното за България във връзка с присъединяването към еврозоната.
Екипът на „Тази сутрин“ ще почива единствено на 1 януари и ще се завърне в обичайния си ритъм с нови гости, теми и рубрики на 5 януари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
11:42 22.12.2025
3 Атина Палада
11:43 22.12.2025
4 Българин
11:44 22.12.2025
5 Гост
11:45 22.12.2025
6 Фен
11:47 22.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хмм
11:49 22.12.2025
9 Яснооо
12:07 22.12.2025
10 българин
12:15 22.12.2025