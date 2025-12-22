Китай налага антисубсидийни мерки срещу млечни продукти от ЕС

Китайските власти ще наложат временни антисубсидийни мерки срещу млечни продукти от Европейския съюз на 23 декември, съобщиха от Министерството на търговията.

Според публикуваното изявление, това решение е взето въз основа на резултатите от разследване, проведено от китайското правителство от 21 август 2024 г. При внос на съответните стоки от ЕС, компаниите ще бъдат задължени да предоставят компенсационен депозит на китайските митници.

Министерството на търговията публикува и списък на компаниите, доставящи млечни продукти от ЕС, и приложимата за тях антисубсидийна ставка ad valorem. Въз основа на решението техните продукти ще бъдат облагани с допълнителни данъци в диапазона от 21,9% до 42,7%.