Новини
Бизнес »
Китай налага антисубсидийни мерки срещу млечни продукти от ЕС

Китай налага антисубсидийни мерки срещу млечни продукти от ЕС

22 Декември, 2025 11:51 440 2

  • китай-
  • ес-
  • антисубсидийни мерки-
  • млечни продукти

Промяната влиза в сила от 23 декември

Китай налага антисубсидийни мерки срещу млечни продукти от ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайските власти ще наложат временни антисубсидийни мерки срещу млечни продукти от Европейския съюз на 23 декември, съобщиха от Министерството на търговията.

Според публикуваното изявление, това решение е взето въз основа на резултатите от разследване, проведено от китайското правителство от 21 август 2024 г. При внос на съответните стоки от ЕС, компаниите ще бъдат задължени да предоставят компенсационен депозит на китайските митници.

Министерството на търговията публикува и списък на компаниите, доставящи млечни продукти от ЕС, и приложимата за тях антисубсидийна ставка ad valorem. Въз основа на решението техните продукти ще бъдат облагани с допълнителни данъци в диапазона от 21,9% до 42,7%.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    1 0 Отговор
    Китай е свободна държава. Няма нищо общо с ЕССР.

    11:54 22.12.2025

  • 2 Прасе от Белене

    1 1 Отговор
    След автомобилната индустрия и фермерите отиват в канала

    12:02 22.12.2025