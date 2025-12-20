Kia представя нов модел с над 300 к.с. в началото на 2026-та

Автомобилното изложение в Брюксел се очертава като важен момент за Kia, тъй като южнокорейският производител на автомобили се готви да представи серия от автомобили с високи експлоатационни характеристики, начело с изцяло новия EV5 GT. EV5 GT, чиято публична премиера е насрочена за 9 януари 2026 година, бележи значително разширяване на спортната гама на марката. Той няма да бъде сам, тъй като производителят планира и световната премиера на базовия модел EV2, заедно със специализираните GT версии на кросоувъра EV3 и хечбека EV4. Това стратегическо разгръщане ефективно разширява портфолиото на Kia от електрически GT модели до пет различни модела, които се присъединяват към мощните EV6 GT и EV9 GT в опит да доминират в сегмента на електрическите автомобили за ентусиасти.

От механична гледна точка EV5 GT избира пътя на балансираната производителност, а не суровата, провокативна агресия на по-големия EV6 GT. Макар да не разполага с ултрависокопроизводителния хардуер, споделен с Hyundai Ioniq 5 N, той все пак придава достатъчно мощност на асфалта. Двойната моторна конфигурация осигурява солидни 302 конски сили и 480 Nm въртящ момент, което е достатъчно, за да ускори този горещ SUV от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунди. Макар тези цифри да са малко по-ниски от 335 конски сили, предлагани от европейските конкуренти като Volkswagen ID.4 GTX или Skoda Enyaq vRS, автомобилните експерти очакват тунингът на шасито на Kia да осигури същата привлекателна, ориентирана към водача динамика, която спечели на марката широка популярност през последните години.

Под пода GT вариантът ще използва същата 81,4 kWh батерия, която се намира в EV5 Long Range. Макар официалните данни за пробега все още да се финализират преди пускането на пазара през лятото на 2026 година, изглежда, че реалният пробег от над 550 километра е постижим. За купувачите, които дават предимство на сигурността на задвижването на четирите колела пред чистата скорост, заедно с GT се планира да се появи и по-скромна версия с два мотора и 261 конски сили, което гарантира, че гамата ще покрива широк спектър от изисквания на шофьорите.

Визуално EV5 GT възприема изтънчена естетика, характеризираща се с целенасочени, но дискретни подобрения. Очаква се SUV-то да разполага с характерните за марката акценти в зелено на спирачните апарати и интериорната тапицерия, създавайки ясна визуална връзка с останалата част от GT семейството. Нов „мат Magma Red“ цвят ще служи като флагманско покритие, допълнено от комплект специални GT алуминиеви джанти, проектирани да подчертаят изящния вид на автомобила.