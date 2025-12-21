Новини
Пенсионери в Поморие: Ще си продадем имотите заради новите данъци

21 Декември, 2025 16:43 1 578 51

В Поморие вече са събрани 4000 подписа срещу гласуваното увеличение

Снимка: бТВ
Снимка: бТВ
Двете най-богати черноморски общини подготвят драстично увеличение на местните данъци и такси за 2026 година, което предизвика вълна от недоволство сред местното население. Жителите на Поморие и Несебър отговориха на планираните промени с подписки, жалби в съда и заплахи за масови протести, съобщи bTV.

В Поморие се предвижда ръст на данък сгради и такса смет с 33%, докато в съседния Несебър увеличението ще бъде в размер на 22%.

Социалното напрежение е най-осезаемо сред хората с ниски доходи. Димитрина Кьосева, която живее в жилище от 32 квадратни метра в Поморие, изразява сериозни притеснения за възможността да задържи собствеността си.

"Плащам 90 лева с отстъпката сега, с това увеличение след Нова година ще стане около 160 лева. Ще ме принудят по този начин да си продам имота", сподели притеснената жена.

Росица Янева също изчислява, че данъчната ѝ тежест ще скочи с около 200 лева, което е несъразмерно спрямо доходите ѝ.

"При увеличение на пенсиите с 8%, данъкът да ти се вдигне с 33%, мисля че е не е реално", коментира Янева.

В Поморие вече са събрани 4000 подписа срещу гласуваното увеличение. Организаторът на протестите Георги Янчев обясни, че гражданите действат на няколко фронта.

"Чакаме решението на областния управител. Паралелно с това сме пуснали и жалба в съда, но сме готови за протестни действия и ще продължим", категоричен бе Янчев.

Кметът на ПомориеИван Алексиев защити непопулярната мярка с аргумента, че налозите не са променяни от десетилетие. Той отправи покана към протестиращите за открита среща.

"Ние реално правим актуализация на местните данъци и такси, които от 10 години не са актуализирани", заяви Алексиев, цитиран от bTV.

Ситуацията в Несебър е усложнена от проблеми с инфраструктурата. Жителите на новите квартали негодуват, че плащат високи такси без адекватно обслужване. Николета Калева посочва, че таксата ѝ за смет ще скочи драстично.

"След като вдигнат данъците, следващата година ще платим около 580 лева данък за сметка на това", пресмята Калева, която в момента плаща 250 лева.

Общинският съветник Никола Пейков определи увеличението като "безотговорно" на фона на финансовото състояние на общината. По думите му, Община Несебър очаква да събере над 19 милиона лева от такса смет, а за следващата година планира приходи от над 23 милиона лева.

"Да имаш към края на октомври по официална справка, качена на сайта, над 20 милиона лева и същевременно да искаш увеличение на който и да е данък… За мен е безотговорно", коментира Пейков.

Към момента кметът на Несебър отказва коментар по темата, докато напрежението в региона продължава да расте.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    34 8 Отговор
    В клуба на богатите.

    Коментиран от #3, #6

    16:45 21.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 18 Отговор
    В еврозоната данък сгради е 8 процента от имота годишно.Около 40 000 лв годишно.

    Коментиран от #9, #16

    16:45 21.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    В Клуба на Богатите Данък сгради ще бъде между 10 000 и 50 000 лв.

    16:47 21.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 жик так

    21 6 Отговор
    Ами нали това е целта , да принудят социално слабите да си продадат имотите .
    Ако не тази , то следващите години.
    Ще почнат всяка година да качват данъците .

    16:49 21.12.2025

  • 6 Честито на печелившите ДЕБИЛИ

    26 8 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    ТОВА Е ПОДАРЪКА НА ШАЙКАТА КРАДЛИВ РАЗБОЙКОВА, ДА ВИ Е ЧЕСТИТО В КЛУБА НА Б9ГАТИТЕ, НАЛИ ИСКАХТЕ ДА СТЕ ТАМ И ДА ИМАТЕ ЕВРО? ЧЕСТИТО БАЛЪЦИ ДЕКА ГЛАСУВАЛИ ЗА ПП И ГЕРБ. ЧЕСТИТО НА ТИЯ ДЕ ОДИЛИ ЗА ГЪБИ.

    16:49 21.12.2025

  • 7 На избори

    15 4 Отговор
    Ходете на май,a ната си ПАК.

    16:50 21.12.2025

  • 8 Аз Кочо

    34 11 Отговор
    Айде моля ви се....държат имоти, за милиони евра, обаче 200 кинта били много. Всички лапат от нощувки, без да плащат данъци. В сайт, за резервации, миналото лято нямаше нощувка, в къща под 150 лева. Какво реват ?

    Коментиран от #45

    16:50 21.12.2025

  • 9 Само питам

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти 40 000 за колко години ще ги спестиш ? Особено в € ..

    16:50 21.12.2025

  • 10 Ливадите

    23 3 Отговор
    ви ги направиха парцели за застрояване , направихте пари от въздуха , макар , че собствеността е много спорна , сега ще продавате ?! Ами не може само на далавера ?

    16:51 21.12.2025

  • 11 Цвете

    13 10 Отговор
    ТОЗИ КМЕТ Е ПОЗОР ЗА ПОМОРИЕ. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА НАЛАГА ТОЧНО ПРЕДИ ЕВРОТО, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪКА? РУСНАЦИТЕ ( БОГАТАШИ) СА СИ НАКУПИЛИ БАЯ ИМОТИ. ДОРИ СИ ИМАТ РЕКЛАМА НА ЦЕНТРАЛНО МЯСТО ВЪРХУ ТЯХНА КООПЕРАЦИЯ И ПИШЕ С ОГРОМНИ БУКВИ " МАЛКАТА РУСИЯ " .НИЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ЛИ СМЕ ИЛИ РУСКИ ВИЛАЕТ? ПОЗОР, ТОВА Е ГРАБЕЖ ЗА ПОМОРИЙЦИ.🤔🇧🇬

    Коментиран от #18

    16:52 21.12.2025

  • 12 няма страшно

    20 4 Отговор
    Ще дойдат богати украинци които ще купят имотите с вашите пари .
    Нали сега правителството в оставка , подписа договор че следващата година им подаряваме едни пари .
    Средно на всеки Българин от пеленаче , до пенсионер се падат по едни 400 Лева .

    16:53 21.12.2025

  • 13 Пею Дългия

    12 21 Отговор
    Изгонете първо руснаците от черноморието и от цяла България!

    Коментиран от #17

    16:53 21.12.2025

  • 14 Поморин

    18 0 Отговор
    И каква по-добра услуга ще предложат от общината в Поморие срещу по-високите данъци? Едва ли ще е по-добра инфраструктура. Може би по-равно море, с по-малко вълни и повече риба?

    16:54 21.12.2025

  • 15 Цвете

    11 6 Отговор
    ТОЗИ КМЕТ Е ПОЗОР ЗА ПОМОРИЕ. ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА НАЛАГА ТОЧНО ПРЕДИ ЕВРОТО, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪКА? РУСНАЦИТЕ ( БОГАТАШИ) СА СИ НАКУПИЛИ БАЯ ИМОТИ. ДОРИ СИ ИМАТ РЕКЛАМА НА ЦЕНТРАЛНО МЯСТО ВЪРХУ ТЯХНА КООПЕРАЦИЯ И ПИШЕ С ОГРОМНИ БУКВИ " МАЛКАТА РУСИЯ " .НИЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ЛИ СМЕ ИЛИ РУСКИ ВИЛАЕТ? ПОЗОР, ТОВА Е ГРАБЕЖ ЗА ПОМОРИЙЦИ.🤔🇧🇬

    16:54 21.12.2025

  • 16 Не лъжи

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не е хубаво да се говори за неща, които не са ти ясни.

    Коментиран от #25

    16:55 21.12.2025

  • 17 Жеко късия

    21 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пею Дългия":

    Те руснаците си плащат данъците , ама украинците са на изцяло наша издръжка .

    16:55 21.12.2025

  • 18 Гларус

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    В Поморие има руска,турска,гръцка,циганска махала даже и украинска.
    Българската къде ли се намира.
    Просто се сляха с тълпата и се стопиха

    16:56 21.12.2025

  • 19 Хасковски каунь

    18 5 Отговор
    Май ще излизаме с 200 от евро зоната.
    Както ги е яд , че почти 100 % сме собственици благодарение на др. Т.Живков

    16:56 21.12.2025

  • 20 Фори

    10 4 Отговор
    Като продадат някоя нива на морето искат няколко милиона евро. Но пари за данъци нямат!

    Коментиран от #32

    16:59 21.12.2025

  • 21 Спецназ

    15 6 Отговор
    Като не ви харесват данъците в Несебър- изнесете се у ДУПница, бе!

    ТОЯ общински съвет ВИЕ сте си го избрали!

    Ама кога давате квартири на туристи е блажко, А??

    Коментиран от #23

    17:01 21.12.2025

  • 22 Факт

    7 0 Отговор
    Да разграничат такса смет от данъка според броя обитатели!

    Коментиран от #29

    17:02 21.12.2025

  • 23 Гларус

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спецназ":

    Поморие - Несебър?

    17:03 21.12.2025

  • 24 Ха ха красота

    9 3 Отговор
    А те като дерат летовниците изобщо не се жалене тия грипове по морето

    Коментиран от #30, #47

    17:03 21.12.2025

  • 25 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Не лъжи":

    В страните от Еврозоната данък сгради е от 2 до 8 процента от оценката на имота.От 10 000 до 40 000 лв годишно

    Коментиран от #33

    17:03 21.12.2025

  • 26 мдаа

    8 3 Отговор
    Много скоро всички, които мислят че безнаказано могат да се разпореждат с живота на хората, ше ядат дървото. Запомнете го.

    17:03 21.12.2025

  • 27 няма да протестирате

    4 2 Отговор
    вие сте си ги избрали тез чекмеджари
    ще си плащате кат попове
    лятото ще си ги избиете от квартири

    17:05 21.12.2025

  • 28 така ще е

    9 1 Отговор
    докато данъците и таксите се изравнят с тези в "клуба на богатите". Но вие си запушвахте ушите за тези истини, защото било пропаганда от изток.

    17:06 21.12.2025

  • 29 Гларус

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Абе не е точно тъй.
    Бай Иван и баба Марийка зимата са двама но цяло .ято живеят в гаража а кооперацията им е пълна с десетки туристи

    17:06 21.12.2025

  • 30 да бе

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха красота":

    То щото в София , Пловдив ....квартирите са по евтини , нали ?!
    Ти то целогодишно .

    Коментиран от #40

    17:06 21.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 а бе умник

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фори":

    А в Софето колко е квадрата на имота ? 3000 -4500 € ...???
    С две гарсониери и си милионер ...

    17:09 21.12.2025

  • 33 читател

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    То Софиянци ако трябва да плащат такъв данък според оценката , всичките ще се изнесат на село .

    17:11 21.12.2025

  • 34 българин

    6 1 Отговор
    а така браво! и след 2 години пак ще гласуват за гербарите които им надуват данъците ;)

    17:12 21.12.2025

  • 35 Т.КОЛЕВ

    3 5 Отговор
    НОВИТЕ ДАНЪЦИ ДАЖЕ СА И.НИСКИ.
    НЯМА ВЕЧЕ СМЕТ НЯКОЙ ДА.ИМ ИЗХВЪРЛЯ ЗА 3 ЛВ.НА МЕСЕЦ И ДАНЪК ЗГРАДИ 2 ЛВ.НА
    КВАДРАТ. ПОСЛЕ И ОБРЩЕТЕНИЯ ИСКАТ ПРИ ПОЖАР.,НАВОДНЕНИЯ.И.ДР. !? БУЛГАРИШ
    ПРОДАВАМЕТО И КУПУВАНЕТО Е.ПО.ЖЕЛАНИЕ.

    17:13 21.12.2025

  • 36 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 4 Отговор
    Затова научете се да гласувате с машини!

    17:13 21.12.2025

  • 37 Бочко

    4 1 Отговор
    Отиде бизнеса на пенсионерите ше правим хотели и ше плувате в нова порция кафява вода

    17:15 21.12.2025

  • 38 който е чел,знае

    4 2 Отговор
    Клаус Шваб, План 2030 - "Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи"

    17:20 21.12.2025

  • 39 Никой

    3 1 Отговор
    Мафията е това.

    17:20 21.12.2025

  • 40 Сульо

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "да бе":

    По евтини са в София .за 100-150 ЛЕВА НА ВЕЧЕР на месец смятай колко взимат тия дъртаци по морето

    Коментиран от #50

    17:20 21.12.2025

  • 41 Анонимен

    4 1 Отговор
    А защо не си продадете имотите на данъчната оценка а искате пазарната цена По високи данъци разбира се за имотите ВИЖТЕ за колко се продават

    Коментиран от #49

    17:21 21.12.2025

  • 42 Гост

    1 1 Отговор
    Не казвав че е ОК, ама пък тези певсионери, или пък Редакцията извадиха страшпя математика!!!
    Със 33% увеличение, данъка скача ох 90 на 160?
    А пък другата илала 8% увеличение на пенсията, а пък данъка се вдигал двойно....., кво да каже човек!

    17:21 21.12.2025

  • 43 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Требе да се раздават банани с цел превенция !

    17:23 21.12.2025

  • 44 Преди няколко години

    4 0 Отговор
    данъците в Поморие ги вдигнаха със 100 процента, а сега щели да ги вдигат само с 33 процента! Големи нагляри, ще си увеличат заплатките служителите, който цял ден си клатят краката и се прозяват сънено! Личния състав в общината е МЕГА раздут, сега ще напълни гушите новогодишно на тези търтей!

    17:23 21.12.2025

  • 45 Да точно още преди десет лита

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    За един миндер на балкона искаха луди пари, без облагане
    Хвалеха се по колко милиона са докарали
    Цяла зима са осигурени
    Прав е кмета на Несебър
    Ослушва се защото много станаха гостите по хотелите бежанци в лукс и храна
    Как да свърже той двата края
    Естествено е постоянното население да се облага
    Не ги слушайте
    Те не гласуват
    Морето е пълно с риба и миди бол които предлагат скъпо прескъпо
    Никой не чака на една заплата в сезона
    И т.н.

    17:23 21.12.2025

  • 46 Кире потника

    1 0 Отговор
    Купувам апартаменти в Поморие 2 кори яйца давам за 1 х апартамент

    17:25 21.12.2025

  • 47 дон Клецун

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха красота":

    Затова да ме разведат тия хреми на море само в чужбина

    17:27 21.12.2025

  • 48 секта

    1 1 Отговор
    Трябва да има за заплати на чантаджийите и за крадене.

    17:28 21.12.2025

  • 49 Сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    А не така вече и бабичките си продават панелките от соца в Люлин и Младост над 2500 евра квадрата.

    17:30 21.12.2025

  • 50 да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Сульо":

    Къде по морето има квартира за 100 -150 лева на вечер ?
    Виж за хотелите е друга работа !!
    АМА ВСИЧКИТЕ ХОТЕЛИ СА НА СОФИЯНЦИ Бееее....
    Софиската мафия е по морето ....

    17:31 21.12.2025

  • 51 Чърчил

    0 1 Отговор
    До коментар 13 от "Пею Дългия":Ти първо престани да хвърляш боклуците си от балкона в Столипиново и второ , заминавай си за Германия !!!

    17:32 21.12.2025

