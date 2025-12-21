Пенсионери в Поморие: Ще си продадем имотите заради новите данъци

Двете най-богати черноморски общини подготвят драстично увеличение на местните данъци и такси за 2026 година, което предизвика вълна от недоволство сред местното население. Жителите на Поморие и Несебър отговориха на планираните промени с подписки, жалби в съда и заплахи за масови протести, съобщи bTV.
В Поморие се предвижда ръст на данък сгради и такса смет с 33%, докато в съседния Несебър увеличението ще бъде в размер на 22%.
Социалното напрежение е най-осезаемо сред хората с ниски доходи. Димитрина Кьосева, която живее в жилище от 32 квадратни метра в Поморие, изразява сериозни притеснения за възможността да задържи собствеността си.
"Плащам 90 лева с отстъпката сега, с това увеличение след Нова година ще стане около 160 лева. Ще ме принудят по този начин да си продам имота", сподели притеснената жена.
Росица Янева също изчислява, че данъчната ѝ тежест ще скочи с около 200 лева, което е несъразмерно спрямо доходите ѝ.
"При увеличение на пенсиите с 8%, данъкът да ти се вдигне с 33%, мисля че е не е реално", коментира Янева.
В Поморие вече са събрани 4000 подписа срещу гласуваното увеличение. Организаторът на протестите Георги Янчев обясни, че гражданите действат на няколко фронта.
"Чакаме решението на областния управител. Паралелно с това сме пуснали и жалба в съда, но сме готови за протестни действия и ще продължим", категоричен бе Янчев.
Кметът на ПомориеИван Алексиев защити непопулярната мярка с аргумента, че налозите не са променяни от десетилетие. Той отправи покана към протестиращите за открита среща.
"Ние реално правим актуализация на местните данъци и такси, които от 10 години не са актуализирани", заяви Алексиев, цитиран от bTV.
Ситуацията в Несебър е усложнена от проблеми с инфраструктурата. Жителите на новите квартали негодуват, че плащат високи такси без адекватно обслужване. Николета Калева посочва, че таксата ѝ за смет ще скочи драстично.
"След като вдигнат данъците, следващата година ще платим около 580 лева данък за сметка на това", пресмята Калева, която в момента плаща 250 лева.
Общинският съветник Никола Пейков определи увеличението като "безотговорно" на фона на финансовото състояние на общината. По думите му, Община Несебър очаква да събере над 19 милиона лева от такса смет, а за следващата година планира приходи от над 23 милиона лева.
"Да имаш към края на октомври по официална справка, качена на сайта, над 20 милиона лева и същевременно да искаш увеличение на който и да е данък… За мен е безотговорно", коментира Пейков.
Към момента кметът на Несебър отказва коментар по темата, докато напрежението в региона продължава да расте.
