Мустафа Сангаре цъфна на интересно място

Мустафа Сангаре цъфна на интересно място

22 Декември, 2025 12:01 410 0

  • мустафа сангаре-
  • футбол-
  • лондон-
  • стоук сити

Гостува на "стършел" в Лондон

Мустафа Сангаре цъфна на интересно място - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мустафа Сангаре цъфна на интересно място. Нападателят на Левски се появи на трибуните на стадиона на Уотфорд за домакинството на Стоук Сити. И се превърна в талисман за „стършелите", които спечелиха двубоя с 1:0. По-късно той си размени екип с един от защитниците на тима от Лондон - Формоз Менди. Двамата са добри приятели от времето, когато играят в Амиен, припомня „Мач телеграф“.

Там обаче Мустафа няма късмет. Стартира добре, но получава контузия в гърба, която едва не слага край на кариерата му. При Менди нещата се развиват по-добре. Продаден е на Лориен, откъдето бе преотстъпен това лято на Уотфорд.

Освен това Менди е национал на Сенегал, а Сангаре се размина с повиквателна от тази страна и така избра да играе за Мали.

Сангаре бе един от първите играчи на „сините", които бяха пуснати в почивка. Причината е, че натрупа 5 жълти картона и пропусна двубоя с Витоша от турнира за SESAME Купата на България.


