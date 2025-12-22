Мартин Атанасов: „Черна писта“ не промени войната по пътищата, но я показа

В края на годината е време за равносметка – и за хората, които с действията си успяха да променят обществените разговори към по-добро. Един от тях е Мартин Атанасов, създателят на интерактивната карта „Черна писта“ – проект, който визуализира тежките пътнотранспортни произшествия в България и превърна сухата статистика в болезнено ясна картина.
„Черна писта не промени войната по пътищата, но я показа“, казва Атанасов пред бТВ. По думите му именно това е най-големият ефект на проекта – да направи видим мащаба на проблема, който дълго време оставаше скрит зад числа и отчети.
Картата събира данни за катастрофите и ги поставя върху интерактивна платформа, където червените точки очертават най-опасните участъци в страната. Така местата с повтарящи се тежки инциденти стават ясно разпознаваеми – не само за гражданите, но и за институциите.
Институционалната реакция
В началото проектът среща съпротива. Още преди старта му Атанасов се сблъсква с отказ от институции да предоставят информация. След публичното представяне обаче динамиката се променя.
„Сътрудничеството с институциите беше кратко, но ефектът дойде по друг начин“, разказва той. Впоследствие МВР създава собствена интерактивна карта на пътнотранспортните произшествия, а Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата започва да работи по визуализации, свързани със състоянието на пътната настилка.
Според Атанасов това не е „кражба на идея“, а логична реакция на обществен натиск. „Каузата е по-важна от авторството. Ако това води до по-добри решения и повече безопасност, значи си е струвало“, казва той.
1 Сила
Коментиран от #4, #6
11:55 22.12.2025
2 Ботьо
11:59 22.12.2025
3 Браво на момчето
12:05 22.12.2025
4 Наблюдател
До коментар #1 от "Сила":Често съм си мислел колко ненужни приложения се пишат.
Тази карта с какво помага? Някой преди пътуване отваря ли я?
Прилича на някаква беспокезба НПО инициатива.
Иначе, за младежа, нищо лошо. Да се пази от тези, които го хвалят.
Коментиран от #8
12:09 22.12.2025
5 Механик
На човек да му писне от кухи проекти и тяхното лансиране по медиите.
Плява! Пля-ва е всичко което четем.
12:09 22.12.2025
6 Българин
До коментар #1 от "Сила":А ТИ КОГА ЩЕ СЕ МАХАШ!
12:10 22.12.2025
7 Ивелин Михайлов
12:11 22.12.2025
8 Исторически парк
До коментар #4 от "Наблюдател":Идеята беше към нея да има и карта за състоянието на пътищата, но апи му забраниха, защото щяха да им лъснат кражбите
12:12 22.12.2025
9 ООрана държава
12:17 22.12.2025