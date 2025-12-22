Новини
Мартин Атанасов: „Черна писта“ не промени войната по пътищата, но я показа

22 Декември, 2025 11:45 532 9

  • мартин атанасов-
  • черна писта-
  • война по пътищата

Картата събира данни за катастрофите и ги поставя върху интерактивна платформа

Мартин Атанасов: „Черна писта“ не промени войната по пътищата, но я показа - 1
Мартин Атанасов
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В края на годината е време за равносметка – и за хората, които с действията си успяха да променят обществените разговори към по-добро. Един от тях е Мартин Атанасов, създателят на интерактивната карта „Черна писта“ – проект, който визуализира тежките пътнотранспортни произшествия в България и превърна сухата статистика в болезнено ясна картина.

„Черна писта не промени войната по пътищата, но я показа“, казва Атанасов пред бТВ. По думите му именно това е най-големият ефект на проекта – да направи видим мащаба на проблема, който дълго време оставаше скрит зад числа и отчети.

Картата събира данни за катастрофите и ги поставя върху интерактивна платформа, където червените точки очертават най-опасните участъци в страната. Така местата с повтарящи се тежки инциденти стават ясно разпознаваеми – не само за гражданите, но и за институциите.

Институционалната реакция

В началото проектът среща съпротива. Още преди старта му Атанасов се сблъсква с отказ от институции да предоставят информация. След публичното представяне обаче динамиката се променя.

„Сътрудничеството с институциите беше кратко, но ефектът дойде по друг начин“, разказва той. Впоследствие МВР създава собствена интерактивна карта на пътнотранспортните произшествия, а Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата започва да работи по визуализации, свързани със състоянието на пътната настилка.

Според Атанасов това не е „кражба на идея“, а логична реакция на обществен натиск. „Каузата е по-важна от авторството. Ако това води до по-добри решения и повече безопасност, значи си е струвало“, казва той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 1 Отговор
    Ама ти още ли си в тая кочина бе младеж , мазохист ли си ....!?? Спасявай се докато си млад , не си губи времето и не си пропилявай живота сред примати , цигани и милиционери !!!

    Коментиран от #4, #6

    11:55 22.12.2025

  • 2 Ботьо

    1 1 Отговор
    Точно преди 13 години на тази дата бяхме изпълнени с надежди, мечти и очаквахме развълнувани Маите да се окажат прави. 13 години по-късно остана само горчилка в устата ми от разочарованието на несбъдналото им се предсказание... Повече никога няма да им вярвам!

    11:59 22.12.2025

  • 3 Браво на момчето

    5 0 Отговор
    Покажете и тоалетните в училищата. Пуснете ги онлайн, като истински соросиди.

    12:05 22.12.2025

  • 4 Наблюдател

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Често съм си мислел колко ненужни приложения се пишат.
    Тази карта с какво помага? Някой преди пътуване отваря ли я?
    Прилича на някаква беспокезба НПО инициатива.
    Иначе, за младежа, нищо лошо. Да се пази от тези, които го хвалят.

    Коментиран от #8

    12:09 22.12.2025

  • 5 Механик

    2 0 Отговор
    Щом нищо не променя, за какво ни е? На тебе, пич, поне промени ли ти се финансовото състояние? Поне барем 5 мин. медийна слава спечели, ако не друго. Полираните мозъци като ония дето вечер по терасите ръкопляскаха на "медиците на първа линия", колко искаш. И за теб ще има ръкопляскания, бъди рахат.
    На човек да му писне от кухи проекти и тяхното лансиране по медиите.
    Плява! Пля-ва е всичко което четем.

    12:09 22.12.2025

  • 6 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    А ТИ КОГА ЩЕ СЕ МАХАШ!

    12:10 22.12.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Мартин лично изяви желание да се присъедини към Величие и вече помага на партията за изборите и посети най-големия Исторически парк в света до Варна 🇧🇬

    12:11 22.12.2025

  • 8 Исторически парк

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Идеята беше към нея да има и карта за състоянието на пътищата, но апи му забраниха, защото щяха да им лъснат кражбите

    12:12 22.12.2025

  • 9 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Тоо зубра4 какво очакваше да нацвъка точки на карта и да промени света.... Абе тва поколение много ограничено

    12:17 22.12.2025

