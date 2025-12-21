Новини
Peugeot усилено тества своя квадратен волан

Peugeot усилено тества своя квадратен волан

21 Декември, 2025 13:00

  • peugeot-
  • волан-
  • кормило-
  • hypersquare

Революционното кормило се нарича Hypersquare

Peugeot усилено тества своя квадратен волан - 1
Радослав Славчев

Френската марка Peugeot официално започна да трансформира една от най-дръзките си идеи от футуристичен концепт в серийна реалност. Революционният волан Hypersquare, който дебютира в концептуалния модел Inception, а наскоро блесна и в компактния Polygon, вече напусна дизайнерските студиа и излезе на пътя за реални изпитания. Peugeot не просто експериментира – компанията подготвя почвата за радикална промяна в начина, по който ще управляваме масовите автомобили от 2026-2027 година.

Peugeot усилено тества своя квадратен волан

За тестовата платформа инженерите са избрали електрическия e-2008, но истинската цел е следващото поколение на Peugeot 208. Ключът към тази трансформация е технологията steer-by-wire. При нея липсва механична връзка между волана и колелата; всичко се случва по електронен път с адаптивно предавателно число. Това позволява на волана да прави едва 170 градуса завъртане от край до край, което означава, че шофьорът никога не трябва да кръстосва ръцете си, дори при най-острите завои или по време на паркиране.

Peugeot усилено тества своя квадратен волан

Самият Hypersquare е правоъгълна контролна конзола с четири характерни отвора в ъглите. Те не са само дизайнерски елемент – в горните два са разположени ергономични вдлъбнатини, където палците на водача лягат естествено, осигурявайки интуитивен достъп до всички основни функции на автомобила. Първите впечатления от пътните тестове са смесени, но обещаващи. При ниски скорости системата е изключително директна и изисква период на адаптация, за да се избегнат резки маневри. С ускорението обаче електрониката „успокоява“ реакциите, правейки волана стабилен и предсказуем, подобно на управлението на модерен изтребител.

Peugeot усилено тества своя квадратен волан

Peugeot работи усилено и върху обратната връзка, която често липсва при електронните системи. Чрез специални сензори и актуатори в Hypersquare, водачът ще получава тактилни сигнали и вибрации, които имитират усещането за пътната настилка. С различни режими на шофиране – от комфортен за начинаещи до агресивен спортен режим – баварците... по-точно французите, целят да направят прехода към „дигиталното управление“ максимално плавен и забавен.


  • 1 незнайко

    8 2 Отговор
    Ужас ! Тази кола без ток няма мърдане ! Даже репатрак няма да може да я извлачи ако колелетата не са в права посока ! Насила вкарват технологии от формула едно ! Какво им пречи кормилната рейка с усилвател ? Тя пак е налична, но НЯМА ВРЪЗКА с волана ! Откачена работа само за пари и обезателно ходене в сервиз ! Сервизите не могат да насмогнат на нововъведенията да се научат да ги ремонтират !!!

    Коментиран от #4

    13:16 21.12.2025

  • 2 карчи

    9 0 Отговор
    Пазарът и потребите отхвърлят тази проcтотия, но гумените глави в автобранша упорстват?! Може би някой ден, когато шофьорите, ще се возят, само като чували с картофи, ще им е нужно за нещо да се държат и крещят докато AI управлява и взима и живота им в ръце😉

    13:20 21.12.2025

  • 3 Това е истината

    5 0 Отговор
    Карам различни можели на Пежо и то само дизел от 2000 година и до момента съм изключително доволен, но това да спрат да произвеждат може би най-добрите дизелови двигатели е най-голямата простотия, която можаха да направят.
    Никой не зарязва най-доброто си постижение, но те го направиха, което е тотална грешка. Всички останали фирми дадоха задна и продължиха да развиват дизеловите си агрегати.
    Сигурен съм, че ще мине време и от Пежо ще отчетат това като грешка и ще се върнат отново към дизелите си, но другите фирми през това време ще са им взели вече преднина и Пежо няма как да наваксат пропуснатите години на развитие в технологично отношение и съответно няма да са най-добрите, а бяха.
    Те заклаха кокошката, която снася златните яйца.

    13:22 21.12.2025

  • 4 Тттт

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "незнайко":

    Нали разбираш, че звучиш точно като онези преди 100 години дето са викали "какво пречи кон и каруца"? Лесно, просто, не иска гориво ами си пасе край пътя и всеки селянин може да си ремонтира каруцата с малко тел...

    13:24 21.12.2025

  • 5 Дика

    4 1 Отговор
    Чакам триъгълния волан, тогава си взема Пежо.

    Коментиран от #7

    13:27 21.12.2025

  • 6 От ден на ден

    0 1 Отговор
    Нови Отблъскващи Извратени
    Истинските коли са до 2000 - те.Другото е отврат!

    13:48 21.12.2025

  • 7 Аз пък ги чакам

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дика":

    Да сложат една тухла четворка

    13:49 21.12.2025