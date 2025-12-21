Peugeot усилено тества своя квадратен волан

Френската марка Peugeot официално започна да трансформира една от най-дръзките си идеи от футуристичен концепт в серийна реалност. Революционният волан Hypersquare, който дебютира в концептуалния модел Inception, а наскоро блесна и в компактния Polygon, вече напусна дизайнерските студиа и излезе на пътя за реални изпитания. Peugeot не просто експериментира – компанията подготвя почвата за радикална промяна в начина, по който ще управляваме масовите автомобили от 2026-2027 година.

За тестовата платформа инженерите са избрали електрическия e-2008, но истинската цел е следващото поколение на Peugeot 208. Ключът към тази трансформация е технологията steer-by-wire. При нея липсва механична връзка между волана и колелата; всичко се случва по електронен път с адаптивно предавателно число. Това позволява на волана да прави едва 170 градуса завъртане от край до край, което означава, че шофьорът никога не трябва да кръстосва ръцете си, дори при най-острите завои или по време на паркиране.

Самият Hypersquare е правоъгълна контролна конзола с четири характерни отвора в ъглите. Те не са само дизайнерски елемент – в горните два са разположени ергономични вдлъбнатини, където палците на водача лягат естествено, осигурявайки интуитивен достъп до всички основни функции на автомобила. Първите впечатления от пътните тестове са смесени, но обещаващи. При ниски скорости системата е изключително директна и изисква период на адаптация, за да се избегнат резки маневри. С ускорението обаче електрониката „успокоява“ реакциите, правейки волана стабилен и предсказуем, подобно на управлението на модерен изтребител.

Peugeot работи усилено и върху обратната връзка, която често липсва при електронните системи. Чрез специални сензори и актуатори в Hypersquare, водачът ще получава тактилни сигнали и вибрации, които имитират усещането за пътната настилка. С различни режими на шофиране – от комфортен за начинаещи до агресивен спортен режим – баварците... по-точно французите, целят да направят прехода към „дигиталното управление“ максимално плавен и забавен.