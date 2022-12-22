Кой има имен ден днес, 22 декември 2025 г. Честито!

На 22 декември православната църква почита деня на Великомъченица Анастасия ( Св. Чьорна ). Св Анастасия била дъщеря на знатен и богат римлянин. Баща ѝ бил езичник, но майка ѝ изповядвала християнската вяра. В онова време (III в.) знатните римляни, като уважавали науката, полагали големи грижи за възпитанието на децата. Възпитанието на Анастасия било поверено на учителя Хрисогон, известен със своя ум и ученост.
Когато се завършило възпитанието на младата Анастасия, всички в Рим се чудели както на необикновената ѝ красота, така и на нейния ум и познания. Но Хрисогон ѝ предал друго съкровище. Той бил християнин. От него и от майка си Анастасия получила познания за Бога.
След време, тъй като не се отказала от вярата си, въпреки всички мъки на които била подложена, тя била привързана към четири стълба и изгорена през 290 г. Една християнка погребала тялото ѝ, което останало невредимо в огъня. Мощите ѝ след това били отнесени в Цариград.
В народните представи светицата е християнизираният образ на смъртта. Някъде наричат празника Черноризие, защото тогава започнали болките на Богородица и затова тя си боядисала дрехите в черно.
На този ден жените, особено майките, не работят нищо, за да не се разболеят децата им. Вярва се също, че ако се наруши тази забрана, някой в къщата е заплашен от нещастие. В някои краища едно време дори обличали черни дрехи. Месят се пресни питки и намазани с мед се раздават.
Според народното поверие, ако на този ден времето е хубаво, през юни ще е суша, а ако вали - и през юни ще вали. Времето на следващия ден определя по същия начин времето през юли.
Имен ден празнуват всички с имена: Анастасия , Анастас , Анастаса, Анасташа, Анастасийка, Ася, Наташа, Наста, Настя, Настас, Сийка, Сия, Стаска, Стас, Тана, Таша, Точо, Таско, Шинка, Шина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:41 22.12.2022
2 Гаглей
Коментиран от #19
07:57 22.12.2022
3 Мъдрият
Днес се чества не "Св. Чьорна", а
СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛНИЦА, НЕЙНИЯ УЧИТЕЛ ХРИСОГОН, ТЕОДОТИЯ И ДРУГИТЕ, ПОСТРАДАЛИ С НЕЯ
Интересното за нея е, че е била омъжена насила за жесток човек езичник, но не е допуснала плътско съединение с него. Също така много е помагала на бедни и затворници, особено след смъртта на мъжа си!
Статията отново не е добра! Много поверия и суеверия - и то гнусни!
Отново пиша на всички и нека и автора на статията също да го проумее:
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Е РОДИЛА ПО ЧУДЕСЕН И СВРЪХЕСТЕСТВЕН НАЧИН(през стомаха - затова и след раждането си е останала Дева) И НАПЪЛНО БЕЗБОЛЕЗНЕНО - НЕ Е ИМАЛА НИКАКВИ РОДИЛНИ БОЛКИ ИЛИ МЪКИ!
По молитвите на Св. Великомъченица Анастасия, Свети Хрисогон и Света Теодотия: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14
06:45 22.12.2023
4 Ананас анавас
Коментиран от #5
08:57 22.12.2023
5 българин 777
До коментар #4 от "Ананас анавас":то имаше само анатях отколкото ананас
10:52 22.12.2023
6 СЗО
14:22 22.12.2023
7 Налудник
И след 9 месеца тя го показала на света.
03:20 23.12.2023
8 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Извинявай не виждам нищо гнусно в тези поверия и вярвания а статията е кратка и ясна . Пише кой празнува днес и това е достатъчно.
07:46 22.12.2024
9 Хейт
До коментар #3 от "Мъдрият":Кога пък си доволен все нещо е малко сега било гнусно . Ба мен и хареса,кратката и точна,статия и кой трябва,да поздравя за празника . Религиозното на този празник не ме интересува .
07:49 22.12.2024
11 Татра
До коментар #3 от "Мъдрият":Пак сте недоволен . Къде видяхте гнусно нещо. Статията е точна и пълна . Разбираш кой празнува о кой да поздравиш.
Коментиран от #17
08:28 22.12.2024
12 Хайл
До коментар #3 от "Мъдрият":Точноповерията са важни за повечето хора и не видях нищо гнусно да е написано .
Коментиран от #18
08:29 22.12.2024
13 Зик
До коментар #3 от "Мъдрият":Щом не ти харесва напиши подробно ти нещо за тази светица как е живяла и трябва да е наричаме .
08:37 22.12.2024
14 Замбо
До коментар #3 от "Мъдрият":Все сте недоволен. Явно за вас религията е на първо място . Това е поредния празник повод да се почерпи човек и да поздрави иманярите който познава. А поредната жена станала светната сетица е на последно място . Поверията са интересни и важни религията и вярванията са за хората който вярват в приказки и легенди.
08:42 22.12.2024
15 Гост
08:43 22.12.2024
16 Е, как кой…
… и сульо и пульо, разбира се.
09:17 22.12.2024
17 губернаторин на великия щат Канада
До коментар #11 от "Татра":Понеже питате:
"В народните представи светицата е християнизираният образ на смъртта."
Менте та дрънка!
21:33 22.12.2024
18 Всички виждат слона в стаята
До коментар #12 от "Хайл":В светото писание пише , че разпостраняващите ги се yбuвaт , а кръвтa им се изсипва върху тях.
Отклоняват те от вярата в Бог.
21:35 22.12.2024
19 Папуй
До коментар #2 от "Гаглей":А ти и аз кога имаме имен ден? Ти си Гъглей, а аз - Папуй.😅😂
09:28 23.12.2024