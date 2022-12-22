Новини
Кой има имен ден днес, 22 декември 2025 г. Честито!

22 Декември, 2022 06:00, обновена 22 Декември, 2025 06:43 19 385 19

Кой има имен ден днес, 22 декември 2025 г. Честито!

  • света мъченица анастасия-
  • почит-
  • имен ден-
  • църква

Църквата чества Света мъченица Анастасия

Кой има имен ден днес, 22 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 22 декември православната църква почита деня на Великомъченица Анастасия ( Св. Чьорна ). Св Анастасия била дъщеря на знатен и богат римлянин. Баща ѝ бил езичник, но майка ѝ изповядвала християнската вяра. В онова време (III в.) знатните римляни, като уважавали науката, полагали големи грижи за възпитанието на децата. Възпитанието на Анастасия било поверено на учителя Хрисогон, известен със своя ум и ученост.

Когато се завършило възпитанието на младата Анастасия, всички в Рим се чудели както на необикновената ѝ красота, така и на нейния ум и познания. Но Хрисогон ѝ предал друго съкровище. Той бил християнин. От него и от майка си Анастасия получила познания за Бога.

След време, тъй като не се отказала от вярата си, въпреки всички мъки на които била подложена, тя била привързана към четири стълба и изгорена през 290 г. Една християнка погребала тялото ѝ, което останало невредимо в огъня. Мощите ѝ след това били отнесени в Цариград.

В народните представи светицата е християнизираният образ на смъртта. Някъде наричат празника Черноризие, защото тогава започнали болките на Богородица и затова тя си боядисала дрехите в черно.

На този ден жените, особено майките, не работят нищо, за да не се разболеят децата им. Вярва се също, че ако се наруши тази забрана, някой в къщата е заплашен от нещастие. В някои краища едно време дори обличали черни дрехи. Месят се пресни питки и намазани с мед се раздават.

Според народното поверие, ако на този ден времето е хубаво, през юни ще е суша, а ако вали - и през юни ще вали. Времето на следващия ден определя по същия начин времето през юли.

Имен ден празнуват всички с имена: Анастасия , Анастас , Анастаса, Анасташа, Анастасийка, Ася, Наташа, Наста, Настя, Настас, Сийка, Сия, Стаска, Стас, Тана, Таша, Точо, Таско, Шинка, Шина.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 8 Отговор
    ЧИД на ИМЕНИЦИТЕ

    06:41 22.12.2022

  • 2 Гаглей

    12 7 Отговор
    От тия най са яки Наста, Шинка и шина

    Коментиран от #19

    07:57 22.12.2022

  • 3 Мъдрият

    15 9 Отговор
    Честит имен ден на имениците и честит празник на всички православни християни!

    Днес се чества не "Св. Чьорна", а

    СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛНИЦА, НЕЙНИЯ УЧИТЕЛ ХРИСОГОН, ТЕОДОТИЯ И ДРУГИТЕ, ПОСТРАДАЛИ С НЕЯ

    Интересното за нея е, че е била омъжена насила за жесток човек езичник, но не е допуснала плътско съединение с него. Също така много е помагала на бедни и затворници, особено след смъртта на мъжа си!

    Статията отново не е добра! Много поверия и суеверия - и то гнусни!

    Отново пиша на всички и нека и автора на статията също да го проумее:

    ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Е РОДИЛА ПО ЧУДЕСЕН И СВРЪХЕСТЕСТВЕН НАЧИН(през стомаха - затова и след раждането си е останала Дева) И НАПЪЛНО БЕЗБОЛЕЗНЕНО - НЕ Е ИМАЛА НИКАКВИ РОДИЛНИ БОЛКИ ИЛИ МЪКИ!

    По молитвите на Св. Великомъченица Анастасия, Свети Хрисогон и Света Теодотия: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14

    06:45 22.12.2023

  • 4 Ананас анавас

    8 0 Отговор
    За съжаление, популярната говорителка на бг прокуратурата кака Сийка я махнаха. Преди всяко официално медийно изявление звучеше като виц.

    Коментиран от #5

    08:57 22.12.2023

  • 5 българин 777

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ананас анавас":

    то имаше само анатях отколкото ананас

    10:52 22.12.2023

  • 6 СЗО

    6 1 Отговор
    Наташа, победа наша!....ееех спомени..

    14:22 22.12.2023

  • 7 Налудник

    3 2 Отговор
    "Но Хрисогон й предал друго съкровище."
    И след 9 месеца тя го показала на света.

    03:20 23.12.2023

  • 8 Гост666

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Извинявай не виждам нищо гнусно в тези поверия и вярвания а статията е кратка и ясна . Пише кой празнува днес и това е достатъчно.

    07:46 22.12.2024

  • 9 Хейт

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Кога пък си доволен все нещо е малко сега било гнусно . Ба мен и хареса,кратката и точна,статия и кой трябва,да поздравя за празника . Религиозното на този празник не ме интересува .

    07:49 22.12.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Татра

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Пак сте недоволен . Къде видяхте гнусно нещо. Статията е точна и пълна . Разбираш кой празнува о кой да поздравиш.

    Коментиран от #17

    08:28 22.12.2024

  • 12 Хайл

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Точноповерията са важни за повечето хора и не видях нищо гнусно да е написано .

    Коментиран от #18

    08:29 22.12.2024

  • 13 Зик

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Щом не ти харесва напиши подробно ти нещо за тази светица как е живяла и трябва да е наричаме .

    08:37 22.12.2024

  • 14 Замбо

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Все сте недоволен. Явно за вас религията е на първо място . Това е поредния празник повод да се почерпи човек и да поздрави иманярите който познава. А поредната жена станала светната сетица е на последно място . Поверията са интересни и важни религията и вярванията са за хората който вярват в приказки и легенди.

    08:42 22.12.2024

  • 15 Гост

    2 3 Отговор
    Поредната Светлата от тока жена в този случай изпечена на скара особа .

    08:43 22.12.2024

  • 16 Е, как кой…

    2 1 Отговор
    Като винаги, Генчо, Пенчо, Атанас и аз…
    … и сульо и пульо, разбира се.

    09:17 22.12.2024

  • 17 губернаторин на великия щат Канада

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Татра":

    Понеже питате:
    "В народните представи светицата е християнизираният образ на смъртта."
    Менте та дрънка!

    21:33 22.12.2024

  • 18 Всички виждат слона в стаята

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хайл":

    В светото писание пише , че разпостраняващите ги се yбuвaт , а кръвтa им се изсипва върху тях.
    Отклоняват те от вярата в Бог.

    21:35 22.12.2024

  • 19 Папуй

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гаглей":

    А ти и аз кога имаме имен ден? Ти си Гъглей, а аз - Папуй.😅😂

    09:28 23.12.2024