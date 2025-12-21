Продават се шест уникални Mercedes-а

Аукционната къща RM Sotheby's отново прикова вниманието на ценителите, анонсирайки разпродажбата на Silver Star Collection – изумителна селекция от шест класики на Mercedes-Benz, чиято обща стойност надхвърля главозамайващите 4.5 милиона долара. Това не е просто поредната сделка с употребявани машини, а истински парад на инженерния гений и естетиката, обхващащ седем десетилетия от историята на трилъчевата звезда.

Mercedes-Benz 280 SL Pagoda от 1969 г.

Перлата в тази моторизирана корона безспорно е легендарният Mercedes-Benz 300 SL Gullwing от 1954 година. Този автомобил е един от едва 167-те екземпляра, произведени през първата година на модела, което го превръща в „Светия Граал“ за всеки сериозен инвеститор. Първоначално завършен в бяло и сиво, днес този шедьовър блести в класическото за марката сребристо с огненочервен интериор, а очакваната цена от 2 милиона долара изглежда напълно оправдана за икона от такъв ранг.

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster от 2013 г.

Плътно до него по ексклузивност се нарежда Mercedes-Benz 300 SL Roadster от 1962 година. Тук не говорим за стандартното изпълнение, а за една от последните 182 бройки, снабдени с по-модерни дискови спирачки и алуминиев блок на двигателя. Автомобилът е преминал през щателна реставрация в поделението Mercedes-Benz Classic преди десетилетие, запазвайки автентичния си червен цвят и кремав салон, което вдига летвата на наддаването до 1,74 милиона долара.

Mercedes-Benz SLS AMG от 2013 г.

За почитателите на по-модерната класика и суровата мощ, Silver Star Collection предлага редкия Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster от 2010 година. Този технологичен звяр, плод на сътрудничеството между Щутгарт и Уокинг, е един от едва 520 произведени екземпляра. С пробег от скромните 6000 километра и безупречна боя Crystal Laurit Silver, роудстърът се оценява на около 553 000 долара.

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster от 2010 г.

Еволюцията на спортния дух продължава с два представители на модела SLS AMG от 2013 година – купе и роудстър. Вариантът с „крила на чайка“ в цвят Iridium Silver носи духа на своя прадядо от 50-те години, докато откритата версия залага на агресивното Obsidian Black и карбоново-керамични спирачки. И двата автомобила са на практика нови, със символични показания на километражите, а цените им варират между 300 000 и 337 000 долара.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster от 1962 г.

Списъкът се затваря от вечната елегантност на Mercedes-Benz 280 SL Pagoda от 1969 година. Макар и най-достъпен в групата с прогнозна цена от 163 000 долара, този автомобил е истинско бижу за ценителите на детайла. Комбинацията от сиво-син екстериор и тъмносиня кожа, подкрепена от оригиналния 2,8-литров шестцилиндров двигател, прави „Пагодата“ перфектният избор за неделни разходки със стил.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing от 1954 г.