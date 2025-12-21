Руската армия се опитва да извърши пробив в Сумска област

Украинските въоръжени сили обявиха днес, че се борят да отблъснат опит за пробив на руските сили във фронтова зона на североизточната украинска Сумска област, предаде Франс прес, като припомни, че Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия, съобщи БТА.
"В село Грабовске се водят боеве", заявиха украинските сили в съобщение в "Телеграм", добавяйки, че украинските сили "се опитват да отблъснат окупаторите към руска територия". В съобщението се опровергават твърдения за присъствието на руски войници в съседното село Рясне.
Граничната зона на изток от град Суми досега беше относително пощадена от боевете, след като през 2022 г. украинската контраофанзива отблъсна руските части, отбелязва АФП.
Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец обвини днес руските сили, че са отвели насила около 50 украински цивилни от Грабовске към Русия. Позовавайки се на предварителна информация, той разказа, че руските войници са ги "задържали незаконно" в четвъртък, лишили са ги от възможност за комуникация, а след това "отвели насила на територията на Руската федерация" вчера. Агенция АФП отбелязва, че не е в състояние да провери тези твърдения по независим източник.
Русия засега не е направила официални коментари по този въпрос, но вчера обяви, че е превзела селото Високе, близо до Грабовске. В момента в тази зона се провежда евакуация на цивилни.
Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров призова населението да се евакуира, "за да спаси живота си". "Врагът не оставя друг избор на жителите на населените места в близост до границата", предупреди той днес в Телеграм.
Това ново руско настъпление идва в момент, в който украинските военни се сблъскват с бавното преместване на източната фронтова линия, на фона на новите преговори в САЩ през уикенда между американската страна и украинските и европейските пратеници, от една страна, и руските представители.
"За съжаление, истинските сигнали, идващи от Русия, остават единствено негативни: атаки по фронтовата линия, руски военни престъпления в граничните зони и продължителни удари срещу нашата инфраструктура", заяви днес в "Екс" украинският президент Володимир Зеленски.
Според него "тази седмица Русия е извършила около 1300 атаки с дронове, (хвърлила) почти 1200 управляеми въздушни бомби и (изстреляла) девет ракети от различни типове" срещу украинска територия, засягайки особено южната част, като се започне от пристанищния град Одеса на Черно море.
1 си дзън
Коментиран от #6, #7, #8, #9, #16, #20
20:18 21.12.2025
2 Опитва .....се
20:18 21.12.2025
3 Европеец
Коментиран от #21, #26
20:19 21.12.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #46
20:19 21.12.2025
5 Само
Коментиран от #11, #15
20:19 21.12.2025
6 Българин
До коментар #1 от "си дзън":Той ги смята за добитък.
Коментиран от #12
20:19 21.12.2025
7 Ха ХаХа
До коментар #1 от "си дзън":Срещу 3000000 загробени при Шушкевич подсвинки
20:20 21.12.2025
8 дзън си
До коментар #1 от "си дзън":,,Ще"...- кога баба ти ,стане- мъжка...!
20:20 21.12.2025
9 Путин не го мисли
До коментар #1 от "си дзън":А гледай някой твой човек да не те зарадва за празниците
20:21 21.12.2025
10 Българин
20:21 21.12.2025
11 Да но стане така
До коментар #5 от "Само":за да е руско като тях, зомби.
20:21 21.12.2025
12 Казала
До коментар #6 от "Българин":Помашката скопена свиня
20:21 21.12.2025
13 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ
20:22 21.12.2025
14 Българин..
20:22 21.12.2025
15 Да те светна по въпроса!
До коментар #5 от "Само":Покровск и Купянск,вече са Руски...!
20:23 21.12.2025
16 Бай Ставри
До коментар #1 от "си дзън":Да с труповете на бандеровци.
20:23 21.12.2025
17 Блатни лъжи
20:24 21.12.2025
18 Истината
20:24 21.12.2025
19 Я пък тоя
Коментиран от #23
20:24 21.12.2025
20 Българин
До коментар #1 от "си дзън":ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.
Коментиран от #60
20:25 21.12.2025
21 Сатана Z
До коментар #3 от "Европеец":"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"
Вячеслав Молотов 22 юни 1941
20:25 21.12.2025
22 Българин
Коментиран от #30
20:25 21.12.2025
23 ......
До коментар #19 от "Я пък тоя":Пробиват ѝ ватняшките кратуни.
Коментиран от #29
20:26 21.12.2025
24 Гощо
Коментиран от #27
20:26 21.12.2025
25 Пич
20:26 21.12.2025
26 Здрасти
До коментар #3 от "Европеец":Явно хапчетата не ти помагат,време е за електрошок
20:27 21.12.2025
27 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #24 от "Гощо":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
20:27 21.12.2025
28 Руснак без крак
20:28 21.12.2025
29 Я пък тоя
До коментар #23 от "......":Да, да, знам и напредват победоносно на запад.
20:28 21.12.2025
30 Тонгузец
До коментар #22 от "Българин":А в Масива и 15 годишни пацань тоже
20:29 21.12.2025
31 Хихи
20:31 21.12.2025
32 ало козляците
Хора от всички държави в Ес . Включително и Българи . Засипали са Брюксел с боклуци и отпадъци .
Обаче тук всички медии си траят .
Коментиран от #37, #40
20:33 21.12.2025
33 Истината
Коментиран от #34
20:33 21.12.2025
34 Ами не баш
До коментар #33 от "Истината":Откакто утрепаха готвачо са превзели три села.
20:35 21.12.2025
35 Хипотетично
Коментиран от #39
20:35 21.12.2025
36 да ви имам и демокрацията
Човека който им казва истината !!! Но неудобната истина .
В момента са му забранили книгите , блокирали са му сметките и пенсията . Само и само да му затворят устата !!!
Ей това ни чака всички нас , включително и козляците , с приемането на еврото и цифровизацията !!!
20:36 21.12.2025
37 Болен мозък
До коментар #32 от "ало козляците":Ти гледай кво става в Русия...бомбят я като за последно....
Коментиран от #42, #48
20:37 21.12.2025
38 Аз съм веган
20:37 21.12.2025
39 ха ха ха ....
До коментар #35 от "Хипотетично":Не живеем по времето на Наполеон бе .
Руснаците първо сриват всяка съпротива и тогава настъпват ....
Жертвите са за укрите .
Оня ден пак размяна на чувалите . 1003 чувала към Киефф , 26 чувала към Москва .
Коментиран от #45
20:38 21.12.2025
40 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #32 от "ало козляците":Руски фейкове.
20:38 21.12.2025
41 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ
20:38 21.12.2025
42 здравей паун
До коментар #37 от "Болен мозък":така е , като четеш само новините от украйна .
Гледай малко клипчета в другите медии. Например директно от Одеса .
Коментиран от #49
20:40 21.12.2025
43 от Киев
20:41 21.12.2025
44 Данко Харсъзина
20:41 21.12.2025
45 Димяща ушанка
До коментар #39 от "ха ха ха ....":Утре влизам в Киев!!На 200%
20:41 21.12.2025
46 В Лефортово
До коментар #4 от "Сатана Z":Там му е мястото. Трябва да върне парите на САЩ. След това в килията на Навални.
20:42 21.12.2025
47 Сандокан с ножовете
20:42 21.12.2025
48 ало козляк
До коментар #37 от "Болен мозък":Значи нямаш понятие какво става в Брюксел сега ??!
Жалка работа .
Коментиран от #50, #51
20:42 21.12.2025
49 ще си гледаш
До коментар #42 от "здравей паун":ка ран тийте
20:43 21.12.2025
50 Болен мозък
До коментар #48 от "ало козляк":А ти немаш понятие как бомбят Путин.
Коментиран от #58
20:44 21.12.2025
51 Пепи Волгата
До коментар #48 от "ало козляк":В Брюксел е чудесно!Евраци на калпаци.
Коментиран от #54
20:44 21.12.2025
52 1111
Кажи ние как ще живеем????
20:44 21.12.2025
53 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
20:45 21.12.2025
54 Как да не е
До коментар #51 от "Пепи Волгата":Продажните урсули докараха Брюксел в руини.
Коментиран от #59
20:46 21.12.2025
55 Санкциите на Ес срещу Жак Бо:
И въпреки това посланиците към Европейския съюз току-що го санкционираха, заедно с още 19 личности: обвинен е, че е разпространявал пропаганда и конспиративни теории в полза на Кремъл след инвазията в Украйна.
Наложена му е забрана за пребиваване на територията на Съюза — въпреки че живее в Брюксел — както и блокиране на банковите му сметки. Тази административна процедура не предвижда никаква възможност за обжалване, нито дори право засегнатото лице да бъде изслушано. Фактът, че това грубо нарушение на всички принципи на правосъдието не е предизвикало никакъв коментар от страна на швейцарските власти, е шокиращ. Дори и ако те вероятно няма да възпроизведат санкциите, наложени в Брюксел.
20:46 21.12.2025
56 ПЕДРО ВОЛГАТА
20:46 21.12.2025
57 Бай Ганьо
20:46 21.12.2025
58 ало козляк
До коментар #50 от "Болен мозък":Ти вероятно си в окопите . Покрай теб свистят руски куршуми и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш ?!!
Ама много си пр03д , вервай ми ...
20:48 21.12.2025
59 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ
До коментар #54 от "Как да не е":За суми ни дадоха двойна доза афганска дрога.....
20:48 21.12.2025
60 Хахахахаха
До коментар #20 от "Българин":А руснаците подкараха 10 млн убити свине, очертават се поне още толкова, да ти е честито
20:48 21.12.2025
61 горски
20:48 21.12.2025