Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия се опитва да извърши пробив в Сумска област
  Тема: Украйна

Руската армия се опитва да извърши пробив в Сумска област

21 Декември, 2025 20:15 1 070 61

  • украйна-
  • сумска област-
  • русия-
  • война

Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия

Руската армия се опитва да извърши пробив в Сумска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили обявиха днес, че се борят да отблъснат опит за пробив на руските сили във фронтова зона на североизточната украинска Сумска област, предаде Франс прес, като припомни, че Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия, съобщи БТА.

"В село Грабовске се водят боеве", заявиха украинските сили в съобщение в "Телеграм", добавяйки, че украинските сили "се опитват да отблъснат окупаторите към руска територия". В съобщението се опровергават твърдения за присъствието на руски войници в съседното село Рясне.

Граничната зона на изток от град Суми досега беше относително пощадена от боевете, след като през 2022 г. украинската контраофанзива отблъсна руските части, отбелязва АФП.

Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец обвини днес руските сили, че са отвели насила около 50 украински цивилни от Грабовске към Русия. Позовавайки се на предварителна информация, той разказа, че руските войници са ги "задържали незаконно" в четвъртък, лишили са ги от възможност за комуникация, а след това "отвели насила на територията на Руската федерация" вчера. Агенция АФП отбелязва, че не е в състояние да провери тези твърдения по независим източник.

Русия засега не е направила официални коментари по този въпрос, но вчера обяви, че е превзела селото Високе, близо до Грабовске. В момента в тази зона се провежда евакуация на цивилни.

Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров призова населението да се евакуира, "за да спаси живота си". "Врагът не оставя друг избор на жителите на населените места в близост до границата", предупреди той днес в Телеграм.

Това ново руско настъпление идва в момент, в който украинските военни се сблъскват с бавното преместване на източната фронтова линия, на фона на новите преговори в САЩ през уикенда между американската страна и украинските и европейските пратеници, от една страна, и руските представители.

"За съжаление, истинските сигнали, идващи от Русия, остават единствено негативни: атаки по фронтовата линия, руски военни престъпления в граничните зони и продължителни удари срещу нашата инфраструктура", заяви днес в "Екс" украинският президент Володимир Зеленски.

Според него "тази седмица Русия е извършила около 1300 атаки с дронове, (хвърлила) почти 1200 управляеми въздушни бомби и (изстреляла) девет ракети от различни типове" срещу украинска територия, засягайки особено южната част, като се започне от пристанищния град Одеса на Черно море.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    26 20 Отговор
    Ще зарадват Путин за нова година с ... 50 000 трупа.

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #16, #20

    20:18 21.12.2025

  • 2 Опитва .....се

    18 3 Отговор
    Разсмивате ме

    20:18 21.12.2025

  • 3 Европеец

    27 6 Отговор
    Руското армия като наследник на славната Червената армия отново громи фашистите.....

    Коментиран от #21, #26

    20:19 21.12.2025

  • 4 Сатана Z

    20 4 Отговор
    Нацистът Зе Ленски също е цивилно лице и съвсем скоро ще бъде отведен където трябва от когото трябва.Ще пишат в новините.

    Коментиран от #46

    20:19 21.12.2025

  • 5 Само

    6 19 Отговор
    да не стане като с Покровск и Купянск! И там така се опитваха орките...

    Коментиран от #11, #15

    20:19 21.12.2025

  • 6 Българин

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Той ги смята за добитък.

    Коментиран от #12

    20:19 21.12.2025

  • 7 Ха ХаХа

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Срещу 3000000 загробени при Шушкевич подсвинки

    20:20 21.12.2025

  • 8 дзън си

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ,,Ще"...- кога баба ти ,стане- мъжка...!

    20:20 21.12.2025

  • 9 Путин не го мисли

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А гледай някой твой човек да не те зарадва за празниците

    20:21 21.12.2025

  • 10 Българин

    19 3 Отговор
    Бииий бендерите до дупка!

    20:21 21.12.2025

  • 11 Да но стане така

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само":

    за да е руско като тях, зомби.

    20:21 21.12.2025

  • 12 Казала

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Помашката скопена свиня

    20:21 21.12.2025

  • 13 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ

    4 13 Отговор
    Суми не го ли взехме миналата година или май обградихме.

    20:22 21.12.2025

  • 14 Българин..

    15 2 Отговор
    Зелю напъва евреите да му дадат още 100 милиарда тази година! Да купува оръжие от САТАНИСТИТЕ!

    20:22 21.12.2025

  • 15 Да те светна по въпроса!

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Само":

    Покровск и Купянск,вече са Руски...!

    20:23 21.12.2025

  • 16 Бай Ставри

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Да с труповете на бандеровци.

    20:23 21.12.2025

  • 17 Блатни лъжи

    2 9 Отговор
    Тея блатари от 9 месеца опитват да напреднат към това Суми,взяха ли поне 60м някъв украински парцел ????!! 😂😂😂😂😂😂

    20:24 21.12.2025

  • 18 Истината

    8 0 Отговор
    "Опитва" е много хубава дума! Особено срещу ""занулена "!

    20:24 21.12.2025

  • 19 Я пък тоя

    8 4 Отговор
    Руската армия не се опитва, тя пробива.

    Коментиран от #23

    20:24 21.12.2025

  • 20 Българин

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    Коментиран от #60

    20:25 21.12.2025

  • 21 Сатана Z

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"
    Вячеслав Молотов 22 юни 1941

    20:25 21.12.2025

  • 22 Българин

    10 3 Отговор
    16 годишни хлапета ги прибират от улиците в Киев и направо на фронта на заколение..правят ги дроб сърма!

    Коментиран от #30

    20:25 21.12.2025

  • 23 ......

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Я пък тоя":

    Пробиват ѝ ватняшките кратуни.

    Коментиран от #29

    20:26 21.12.2025

  • 24 Гощо

    9 2 Отговор
    Що не пишете че междувременно имат големи успехи- например че са ударили бункер с остатъка от натовските генерали!

    Коментиран от #27

    20:26 21.12.2025

  • 25 Пич

    7 4 Отговор
    И....... руската армия ще извърши пробив в Сумската област !!!

    20:26 21.12.2025

  • 26 Здрасти

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Явно хапчетата не ти помагат,време е за електрошок

    20:27 21.12.2025

  • 27 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Гощо":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂

    20:27 21.12.2025

  • 28 Руснак без крак

    4 8 Отговор
    Руската рубла стана ли валута на века?

    20:28 21.12.2025

  • 29 Я пък тоя

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "......":

    Да, да, знам и напредват победоносно на запад.

    20:28 21.12.2025

  • 30 Тонгузец

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    А в Масива и 15 годишни пацань тоже

    20:29 21.12.2025

  • 31 Хихи

    5 6 Отговор
    Уточнете моля: опитват от пет години!

    20:31 21.12.2025

  • 32 ало козляците

    11 3 Отговор
    Гледате ли какво става в Брюксел ? Цяла седмица бой между полиция и протестиращи !!
    Хора от всички държави в Ес . Включително и Българи . Засипали са Брюксел с боклуци и отпадъци .
    Обаче тук всички медии си траят .

    Коментиран от #37, #40

    20:33 21.12.2025

  • 33 Истината

    3 6 Отговор
    А според руската телевизия армията е в Лисабон вече!

    Коментиран от #34

    20:33 21.12.2025

  • 34 Ами не баш

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Откакто утрепаха готвачо са превзели три села.

    20:35 21.12.2025

  • 35 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Повече човешки жертви при настъпление, ще бъдат осребрени от мирния план на американския президент редактиран в Кремъл.

    Коментиран от #39

    20:35 21.12.2025

  • 36 да ви имам и демокрацията

    6 1 Отговор
    Жак Бо, бивш полковник от швейцарските разузнавателни служби, бивш експерт на ООН и бивш делегат към нато ...
    Човека който им казва истината !!! Но неудобната истина .

    В момента са му забранили книгите , блокирали са му сметките и пенсията . Само и само да му затворят устата !!!
    Ей това ни чака всички нас , включително и козляците , с приемането на еврото и цифровизацията !!!

    20:36 21.12.2025

  • 37 Болен мозък

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "ало козляците":

    Ти гледай кво става в Русия...бомбят я като за последно....

    Коментиран от #42, #48

    20:37 21.12.2025

  • 38 Аз съм веган

    2 7 Отговор
    Гледам карта на бойните действия в Украйна от миналата година. Същата като тази. Бензиностанцията не мръднала.

    20:37 21.12.2025

  • 39 ха ха ха ....

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хипотетично":

    Не живеем по времето на Наполеон бе .
    Руснаците първо сриват всяка съпротива и тогава настъпват ....
    Жертвите са за укрите .
    Оня ден пак размяна на чувалите . 1003 чувала към Киефф , 26 чувала към Москва .

    Коментиран от #45

    20:38 21.12.2025

  • 40 Изпражнението гайтанджиева

    0 7 Отговор

    До коментар #32 от "ало козляците":

    Руски фейкове.

    20:38 21.12.2025

  • 41 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ

    1 7 Отговор
    Веднъж ни наритаха при суми....явно ни е малко....

    20:38 21.12.2025

  • 42 здравей паун

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Болен мозък":

    така е , като четеш само новините от украйна .
    Гледай малко клипчета в другите медии. Например директно от Одеса .

    Коментиран от #49

    20:40 21.12.2025

  • 43 от Киев

    11 1 Отговор
    Дрон с руското знаме летя над Киев . Потника е в ужас.

    20:41 21.12.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Пробият ли в Сумска област, Харков и Суми заминаха. Предполагам това е целта. Седемстотин хилядна руска армия не е изпратена там на курорт, а за да ликвидира Украйна като държава.

    20:41 21.12.2025

  • 45 Димяща ушанка

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "ха ха ха ....":

    Утре влизам в Киев!!На 200%

    20:41 21.12.2025

  • 46 В Лефортово

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Там му е мястото. Трябва да върне парите на САЩ. След това в килията на Навални.

    20:42 21.12.2025

  • 47 Сандокан с ножовете

    1 5 Отговор
    Те Суми нали го взеха по едно време. Значи ще има повторение.

    20:42 21.12.2025

  • 48 ало козляк

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Болен мозък":

    Значи нямаш понятие какво става в Брюксел сега ??!
    Жалка работа .

    Коментиран от #50, #51

    20:42 21.12.2025

  • 49 ще си гледаш

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "здравей паун":

    ка ран тийте

    20:43 21.12.2025

  • 50 Болен мозък

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "ало козляк":

    А ти немаш понятие как бомбят Путин.

    Коментиран от #58

    20:44 21.12.2025

  • 51 Пепи Волгата

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "ало козляк":

    В Брюксел е чудесно!Евраци на калпаци.

    Коментиран от #54

    20:44 21.12.2025

  • 52 1111

    4 0 Отговор
    Абе тъпа ПУ . Остави Украйна.
    Кажи ние как ще живеем????

    20:44 21.12.2025

  • 53 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 5 Отговор
    След Покровск на викат в Суми....имал съм опит в избиването на руски зомбита....

    20:45 21.12.2025

  • 54 Как да не е

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пепи Волгата":

    Продажните урсули докараха Брюксел в руини.

    Коментиран от #59

    20:46 21.12.2025

  • 55 Санкциите на Ес срещу Жак Бо:

    4 0 Отговор
    Жак Бо, бивш полковник от швейцарските разузнавателни служби, бивш експерт на ООН и бивш делегат към НАТО, е добре позната фигура в интернет пространството. Той е автор на няколко книги, посветени на войната между Украйна и Русия. Неговата особеност? Работи единствено с американски и украински източници и няма никакви връзки — преки или косвени — с Кремъл. Може да се оспори даден елемент от анализа му, да се съжалява за някой или друг пропуск, но качеството на разсъжденията му е впечатляващо. Те се основават на задълбочено познаване на историята, произхода на конфликта и механизмите, довели до настоящата трагедия и задънена улица.

    И въпреки това посланиците към Европейския съюз току-що го санкционираха, заедно с още 19 личности: обвинен е, че е разпространявал пропаганда и конспиративни теории в полза на Кремъл след инвазията в Украйна.

    Наложена му е забрана за пребиваване на територията на Съюза — въпреки че живее в Брюксел — както и блокиране на банковите му сметки. Тази административна процедура не предвижда никаква възможност за обжалване, нито дори право засегнатото лице да бъде изслушано. Фактът, че това грубо нарушение на всички принципи на правосъдието не е предизвикало никакъв коментар от страна на швейцарските власти, е шокиращ. Дори и ако те вероятно няма да възпроизведат санкциите, наложени в Брюксел.

    20:46 21.12.2025

  • 56 ПЕДРО ВОЛГАТА

    0 3 Отговор
    Обичам Путин, но евраците обичам повече.

    20:46 21.12.2025

  • 57 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    Не ща Солунската митница. Дайте ми на мене бензиностанцията само за един ден! Половин тон злато на ден! Тая година са добили 200 Тона ЗЛАТО!

    20:46 21.12.2025

  • 58 ало козляк

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Болен мозък":

    Ти вероятно си в окопите . Покрай теб свистят руски куршуми и пръст се сипе по клавиатурата докато пишеш ?!!
    Ама много си пр03д , вервай ми ...

    20:48 21.12.2025

  • 59 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Как да не е":

    За суми ни дадоха двойна доза афганска дрога.....

    20:48 21.12.2025

  • 60 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    А руснаците подкараха 10 млн убити свине, очертават се поне още толкова, да ти е честито

    20:48 21.12.2025

  • 61 горски

    0 0 Отговор
    Гледайте Синоптик.....Земята замръзва и мечката тръгва по леда....

    20:48 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания