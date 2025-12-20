Продават единственото по рода си бяло Ferrari 250 GTO с очаквания за рекорд

На хоризонта се задава това, което може да се окаже най-значимата автомобилна сделка на десетилетието, тъй като легендарното Ferrari 250 GTO от 1962 година се готви да премине през аукциона Mecum Kissimmee през януари. Макар 250 GTO вече да е безспорен свещен граал в света на колекционерите, шаси номер 3729GT се различава фундаментално от своите събратя. Експертите предполагат, че този конкретен модел, известен на познавачите като „Bianco Speciale“, може да достигне цена над 70 милиона долара (60 милиона евро).

Мистиката около 250 GTO произтича от статута му на върха на ерата на състезателните автомобили с преден двигател на Енцо Ферари. Между 1962 и 1964 година Маранело произвежда по-малко от 40 от тези специални модели за Международния шампионат по GT. Облечен в аеродинамична алуминиева каросерия, проектирана от Bizzarrini и изработена от Scaglietti, автомобилът се задвижва от емблематичния 3,0-литров Tipo 168/62 V12.

Това, което наистина издига 3729GT в категория сама за себе си, е впечатляващото му Bianco покритие. Докато Rosso Corsa е стандартната униформа за най-добрите модели на Maranello, това е единственият 250 GTO, който някога е бил доставен нов от фабриката в бяло. Неконвенционалният избор на цвят е бил специфичното желание на първия му собственик, влиятелният британски шеф на отбора Джон Кумбс. Освен боята, колата запазва няколко уникални функционални модификации, поръчани от Кумбс, включително допълнителни отвори в капака, трети въздухозаборник в калника и вентилационен канал в кокпита, захранван от отвора на предния фар.

Това бяло Ferrari печели победа в своя клас и поредица от втори места на най-престижните писти в Европа, пилотирано от легенди като Греъм Хил, Майк Паркс, Джак Сиърс и Рой Салвадори. Технитепостижения са били толкова впечатляващи, че Jaguar всъщност е поискал да вземе колата назаем за сравнителни тестове с E-Type, само за да установи, че Ferrari е решително по-добра както по отношение на контрола, така и по отношение на скоростта. След оттеглянето си от професионалния спорт, колата е била под грижите на известни колекционери, включително Джак Сиърс в продължение на почти тридесет години, преди да се присъедини към прочутата колекция на Джон Шърли през 1999 година.

Днес Bianco Speciale е пример за майсторска консервация, а не за реставрация. Въпреки че е поддържан с голямо внимание и е върнат към оригиналния си състезателен вид, той никога не е бил „пререставриран“, което му позволява да запази рядка степен на автентичност, която му е донесла престижната сертификация Ferrari Classiche Red Book. Докато се отправя към Флорида за аукциона от 6 до 18 януари, светът ще наблюдава дали този „бял кит“ на автомобилния свят ще постави нов стандарт за стойността на едно парче подвижна история.